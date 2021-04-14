9 вещей, которые делают члены британской королевской семьи, но всех нас они сбивают с толку

Королева Великобритании Елизавета II управляет одной из самых стабильных и старейших монархий в истории. Она также является одной из самых обсуждаемых персон сейчас, когда подробности о ней и ее близких стали достоянием общественности, в том числе благодаря сериалу Netflix «Корона». Члены британской королевской семьи живут по особым правилам, которые удивляют, но в то же время интригуют простых людей.

Вот почему AdMe.ru решил рассказать вам о 9 привычках и традициях королевской семьи, которые любому человеку покажутся странноватыми, если только он не Виндзор, конечно.

1. Букеты на королевских свадьбах

Независимо от своего титула или места в очереди на престол все члены королевской семьи обязаны подчиняться одному простому правилу относительно свадебных букетов: в него должен входить хотя бы один мирт из куста, посаженного королевой Викторией в 1845 году в ее резиденции Осборн-хаус. Этот цветок символизирует любовь, плодородие и невинность.

2. Сумка как средство общения

Королева использует сумки и клатчи в качестве аксессуаров ко всем своим нарядам. Но также они служат еще одной деликатной цели. Елизавета II пользуется ими для общения со своими телохранителями и прочим персоналом. По словам королевского биографа Хьюго Виккерса, если королева перекладывает сумочку из одной руки в другую или ставит ее на пол, это сигнализирует о том, что она хочет покинуть это место.

3. У королевы нет паспорта

В отличие от других членов королевской семьи, чтобы куда-нибудь поехать, королеве не нужен паспорт. Причина выглядит совершенно безупречно: поскольку именно королева выдает паспорта всем британским подданным, сама она не считает необходимым иметь документы, чтобы путешествовать в другие страны.

4. У нее также нет водительского удостоверения, но она водит машину

По той же причине у королевы нет и водительских прав, несмотря на то что она время от времени ездит за рулем. Более того, монарху не нужно сдавать экзамен по вождению и получать номера на свою машину.

5. Принц Чарльз требует, чтобы шнурки в его ботинках были выглажены

У принца Чарльза, которого иногда называют бунтующим принцем, довольно длинный список эксцентричных требований. Так, он нанял двух служащих, которые каждое утро помогают ему одеваться. В их обязанности входит гладить пижаму и шнурки его обуви, а также выдавливать ровно дюйм зубной пасты на его щетку по утрам. По словам королевского биографа Тома Бауэра, у принца есть еще один помощник, который доставляет ему еду, когда тот обедает в гостях.

6. Королевский крестильный наряд

В 1841 году, когда королева Виктория собиралась крестить свою дочь принцессу Викторию, она заказала для этого случая красивое платье, известное под названием Хонитон. С тех пор его надевали на 62 младенца из королевской семьи, 163 года их крестили только в этом наряде. В конце концов платье пришлось списать, чтобы оно сохранилось. А в 2008 году для крещения Джеймса Виндзора, виконта Северна — единственного сына принца Эдварда — королева заказала точную копию платья Хонитон. На младенцев, которых крестили после 2008 года, надевали именно ее.

7. У королевы 2 дня рождения

Несмотря на то что королева родилась 21 апреля 1926 года, по национальному уставу она должна отмечать свой день рождения, как правило, во вторую субботу июня. Согласно британским традициям, монархи празднуют свои дни рождения летом, когда погода хорошая и ничто не может помешать параду в честь выноса знамени.

8. Королева не самый богатый человек в Великобритании

Многие удивятся, узнав, что состояние королевы, хотя оно и значительное, — не самое большое в стране, а сама она находится далеко не в начале списка богачей. Согласно последним подсчетам, состояние королевы оценивается в £ 350 млн ($ 474 млн), что ставит ее лишь на 372-е место в списке самых богатых людей Соединенного Королевства. Пол Маккартни, бывший участник группы The Beatles, занимает более высокую строчку — он на 174-м месте с состоянием около £ 800 млн ($ 1 млрд).

9. Муж королевы всегда шел позади нее

В отличие от большинства других современных монархий королева Елизавета взошла на престол не потому, что ее муж был законным наследником. Напротив, это она авторитетная фигура в семье. Это значит, что ее муж Филипп не мог быть королем, только принцем. По правилу старшинства он всегда шел немного позади супруги.