9 вещей, которые делали древние египтяне задолго до нас

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кажется, что древние люди обязательно должны отличаться от нас. Странные обычаи, неизвестный язык и т. д. Но нет, как показывает археология, не такие мы разные, как нам представляется. AdMe.ru собрал интересные открытия о жизни древних египтян, которые в этом убедят.

1. Добывали железо из метеоритов

Археологи нашли в древнеегипетской гробнице металлические бусинки. Их уникальность в том, что железо в Египте начали выплавлять только через 2 000 лет. Откуда тогда появились эти бусины? Ответ дает иероглиф, которым обозначали железо, — он переводится как «металл с неба». Скорее всего, бусины были сделаны именно из метеорита.

2. Изобрели зубную пасту

Сохранились доказательства, что древние египтяне уже с 5000 года до н. э. делали зубную пасту — порошок, состоящий из различных ингредиентов, доступных в то время (среди них сожженные скорлупки яиц и пемза). Однако до наших времен не дошли сведения, как именно они использовали данную пасту. Тут остается только гадать.

3. Лечились антибиотиками

Несмотря на то что антибиотики официально изобрели в ХХ веке, древнеегипетские врачи использовали заплесневевшие хлебные лепешки в качестве лекарства от гноящихся ран, причем такие примочки работали весьма эффективно.

5. Основали первую в мире полицию

Первая в мире полиция появилась во время Среднего Царства (около 2050–1800 года до н. э.). Формировалась она из наиболее преданных воинов и иностранных наемников. В сопровождении собак и обезьян они защищали храмы и площади, вельмож и караваны от преступников. Совсем как современные полицейские (только что без обезьян).

6. Одними из первых стали делать пиво

Общеизвестен тот факт, что строителям великих пирамид было положено 4–5 литров пива. Это говорит о том, что пивоварение у них было очень развитым. Египет одним из первых стал делать этот пенный напиток.

7. Хирурги делали очень сложные операции

Древние египтяне обладали уникальными медицинскими познаниями, сопоставимыми с современной медициной. Современные ученые, изучая мумии, нашли следы таких операций, как шунтирование сердца, пересадка органов и даже пластические операции. Жаль, что их знания были утеряны, неизвестно, каких бы высот достигли древние врачи сейчас.

8. Использовали замок для двери

Дверные замки придумали в Египте, Китае и Междуречье. Вероятно, из-за того, что возникла в них необходимость. Чем больше людей живут бок о бок, тем больше появляется поводов закрыть дверь на замок. Они были изготовлены из дерева и являли собой простейший запирательный механизм.

9. Играли в боулинг

В древнеегипетском поселении около Каира нашли игровую комнату с высеченными в камне дорожками с набором различных по размеру шаров с отверстием посередине, возраст датируется примерно 3200 годом до н. э. Правила немного отличались, но все равно сама игра осталась очень узнаваемой.