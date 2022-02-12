9 вещей из советского прошлого, которые рано отправлять на свалку

Сегодня в нашем хозяйственном арсенале целый набор ультрасовременных девайсов. Но следы прошлого еще присутствуют в повседневности. В любом доме можно встретить ту или иную вещицу времен наших мам и бабушек, которая исправно служит владельцам десятки лет.

Мы в AdMe.ru решили присмотреться к вещам, которые значительно старше многих из нас, но держат марку по сей день.

Валенки

В валенках ногам тепло и сухо, благодаря свойствам шерсти. Для холодной зимы лучше обуви не сыскать. В представлении иностранных гостей валенки — это один из неофициальных символов нашей страны, сувенир, который они охотно увозят на родину. Однако и среди заграничных гостей встречаются люди, по достоинству оценившие все преимущества валяной обуви. Это стоящая покупка. Я носил их всю зиму, и они никогда не подводили. На первый взгляд, они не похожи на хорошие зимние сапоги и не кажутся водонепроницаемыми, но это была единственная обувь, которая выдерживала −40 °C. Во всех «фабричных», которые я купил, мои ноги к концу дня замерзали. © ilavonion / Reddit

Ковер

Ковер — олицетворение достатка в советскую эпоху. В 50-х годах люди начали массово переезжать в новостройки и обустраиваться. За дорогим и дефицитным предметом интерьера выстаивались огромные очереди. Но эта красота не всегда сочеталась с окружающей обстановкой.

Сегодня «бабушкин ковер» достоин современного интерьера. Молодой российский дизайнер проводит фотосессии для своих каталогов на фоне узорчатых ковров. Магазин IKEA предлагает для интерьерных решений что-то похожее на ковер советского образца. Поэтому не стоит поспешно избавляться от старого шерстяного друга, можно попробовать вписать его в жилое пространство. В детстве на полу был ковер с четким геометрическим рисунком и большим квадратом в центре. Я становилась на него, подолгу кружилась и, глядя вниз, пыталась уловить пляску остальных фигур. © Rossa19 / Pikabu

Граненый стакан

Имелся в каждом домашнем буфете, использовался в общественном питании, автоматах с газировкой и уличной торговле. Удобный и очень прочный, изготавливался из толстого стекла. Граненый стакан до сих пор используется хозяйками как мера сыпучих и жидких продуктов и прослужит еще 100 лет, в отличие от более хрупких собратьев. А еще им вырезали тесто для пельменей и печенья. Маленький стограммовый стаканчик — очень ценная в хозяйстве вещь. У меня мама, когда маринует огурцы и помидоры, отмеряет таким соль, сахар и уксус — на палец не полный до верха. Получается очень вкусно. Сколько это в граммах — неизвестно, пришлось искать стаканчик. © Asteriks / Pikabu

Белизна

Белизна — недорогой отечественный отбеливатель, использовался в хозяйстве для самых различных целей. Средством отбеливали постельное белье и одежду, кухонные вафельные полотенца, даже кипятили с ним столовые приборы и кастрюли. Но у хлора едкий, специфический запах, поэтому без резиновых перчаток, а, в некоторых случаях, без респиратора — никуда. Я использую ее для выведения пятен с белого белья. Нужно развести белизну с водой и оставить на некоторое время. Информация по пропорциям и времени есть на этикетке бутылки. Этим же раствором обрабатываю туалетный ершик: заливаю в емкость с ершиком и оставляю на 10–15 минут, после этой процедуры ершик белоснежный. © natalyyar / Pikabu

Ртутный градусник

Простое и дешевое устройство для измерения температуры тела. Достаточно точен в отличие от своих электронных собратьев. Может быть опасен, если его разбить. В Европе давно запрещена свободная продажа градусников в целях защиты экологии и здоровья людей. Россия тоже вступила на этот путь, и не исключено исчезновение ртутных термометров в ближайшем будущем. Я живу в Германии, здесь проблема купить ртутный градусник. Имеем два, один как раз электронный, второй — китайский ртутный, привезенный с родины. Разница в показаниях достигает 0,3–0,5 градуса, электронный безбожно врет. © mynque / Pikabu

Чугунная посуда

Черные от нагара, увесистые чугунные сковороды, солидные утятницы и казаны напрямую ассоциируются с советским бытом. В них жарили, парили и что только ни делали. Чугун нетоксичен, при правильном уходе служит гораздо дольше, а со временем становится только лучше. Такая посуда медленно нагревается, поэтому блюда равномерно готовятся и не пригорают. Даже среди иностранцев имеются поклонники чугунных изделий, желающие заполучить их в свой кухонный арсенал. А большинство наших хозяек до сих пор убеждены, что лучшие блинчики и картошка получаются только на чугунных сковородках. Примерно такая же досталась моей маме от бабушки, а мама отдала ее мне. Пережила несметное количество переездов и до сих пор служит верой и правдой вот уже почти 20 лет. Ей даже масла не надо, разве что яичницу лучше все-таки на сливочном готовить, так вкуснее. Люблю ее и ни на что не променяю. © MadMany / Pikabu

На этих сковородах получается все очень вкусно! Мясо, картошка, овощи. Видимо, есть секрет у этой старой и доброй посуды. © Марина / Яндекс.Дзен

Хрусталь

Хрусталь в советском серванте — еще один показатель благополучия семьи, а зеркальная задняя стенка «удваивала» богатство. Наши бабушки и прабабушки скупали фарфоровые сервизы, хрустальную посуду. Но как раз по причине массового спроса хрусталь обесценился, и на барахолке миски и салатницы стоят смешных денег. Но эта посуда хранит воспоминания о семейных торжествах. А еще это красиво. В будни даже самый незатейливый салат в хрустальной салатнице радует глаз. Мы посудой советской пользуемся постоянно, весь хрусталь-фарфор в ходу, и кое-что из мебели старше моих бабушек, и библиотеку ни под каким видом выбрасывать не собираемся. © Guatunn / Pikaby

Хрусталь, красивая посуда — это моя слабость! И что бы ни говорили, праздничный стол в моем доме всегда сверкает хрусталем. Даже ритуал мытья, на который многие жалуются, доставляет удовольствие, так как игра света на чистых гранях радует глаз, и новая расстановка позволяет каждый раз выделить одну из вещей так, чтобы все удивлялись: «И как это мы раньше не видели?» © Ирина Родина / Яндекс.Дзен

Первый советский внедорожник

В 1977 году ВАЗ-2121 «Нива» стал первым кроссовером в СССР и открыл миру новый класс легковых авто с полным приводом. В ходе испытаний выяснилось, что машина уверенно преодолевает участки с глубокой грязью. Пригодна как для поездок по сельской местности, так и для городской среды. «Нива» производится по сей день. Мне лично авто нужно для того, чтобы добраться практически в любую точку нашей необъятной. И скажу вам больше, мое авто с этим справляется.

Да, оно, как и все машины, ломается, немного чаще иномарок, тем не менее агрегат простой, как три копейки, запчасти есть в любом магазине, чинится на коленке. © ****zavr666 / Pikabu

Вафельница

Наверняка многие из вас помнят ту самую вафельницу из детства. Простой узнаваемый дизайн. Выпекала быстро, тесто поджаривалось равномерно и не приставало к поверхностям. Вафли получались тонкими, хрустящими. Современные хозяйки, которые застали время советских вафельниц, в один голос твердят: их нынешние аналоги и в подметки им не годятся. Эх, сразу ностальгия. У нас по вафелькам был главным папа, это прям целая традиция была. Приходишь домой из школы — запах аж в подъезде, на столе целая гора хрустящих вафель. © kotyonokEr / Pikabu

У меня новомодный мультипекарь — на одну вафлю уходит примерно 1,5–2 минуты. Решила напечь вафель к чаю по-быстрому. Убила почти час времени, зареклась пользоваться. Единственное преимущество у новой вафельницы — легко моются пластины и сам аппарат, в старой их надо откручивать отверткой, да и в целом, если попадают капли теста на корпус, трудно отмывать. © ladyyulia / Pikabu

У тещи на антресолях откопали точно такой же раритет, коробка еще запечатанная была! Вафельница старше моей жены. Теперь регулярно «вспоминаем детство». Кайфовая вещь, можно даже по наследству передавать. Новые девайсы почему-то так не умеют. © IceScream / Pikabu

Недавно забрал у родителей сей чудо-агрегат, только малость другой формы. Вы не представляете, какие бомбические в ней получаются кесадильи, и главное, очень быстро. Отбивные из свинины и курицы тоже вкусные и сочные. Даже овощи гриль удаются как надо, поджаренные и чуть-чуть альденте. А горячие бутеры с утра — это бомба! И самое шикарное, что ничего не прилипает. Мама после того как узнала, что я делаю в ней, требует вернуть вафельницy. © AlexandrWhite / Pikabu