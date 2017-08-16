9 важных правил, которые помогут уберечь ребенка от ДТП

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Мы не будем рассказывать о том, как часто случаются ДТП, и о том, как часто в них страдают дети. Любой родитель и так знает, как рассеян бывает ребенок на дороге и какими последствиями это может грозить. AdMe.ru решил составить список правил, которые помогут уберечь чадо от аварий. И речь здесь пойдет не о «зебрах» и не о том, в какую сторону нужно смотреть на переходе.

Неправильно: прививать ребенку чувство, что дороги внутри дворов безопасны, ведь водители здесь обязаны уступать пешеходам. Правильно: говорить малышу, что даже во дворе на дороге нужно быть внимательным, ведь водители тоже бывают рассеянными.

Неправильно: рассказывать ребенку о правилах движения, в которых фигурируют только машины. Правильно: напомнить, что хоть мопеды и велосипеды меньше весят и не так сильно разгоняются, при столкновении с ними тоже можно получить серьезные травмы.

Неправильно: надеяться, что света фар автомобиля будет достаточно, для того чтобы разглядеть ребенка в темноте. Правильно: прикрепить на одежду светоотражатели, благодаря которым ребенка будет видно издали даже в темноте.

Неправильно: рассказывать ребенку о поведении пешеходов, забывая о том, что с точки зрения водителя дорожные ситуации бывают разными. Правильно: когда едете в машине с ребенком, обращайте его внимание на пешеходов, которых плохо видно, на людей, нарушающих правила, и на то, сколько времени требуется машине для остановки.

Неправильно: позволять ребенку двигаться по наземному переходу на самокате или велосипеде. Правильно: убедить ребенка идти по переходу пешком и катить велосипед или самокат рядом.

Неправильно: позволять ребенку учиться кататься на велосипеде или самокате в зоне автомобильной парковки. Правильно: найти для катания место, не предназначенное для езды и стоянки машин.

Неправильно: нарушать в присутствии ребенка правила, надеясь, что в одиночестве он не последует этому дурному примеру. Правильно: осознавать, что ребенок за вами обязательно повторит, но его скорости и внимательности может оказаться недостаточно для того, чтобы избежать ДТП.

Неправильно: учить ребенка правилам движения, используя слова «Водитель обязан» и «Тебя пропустят». Правильно: донести до ребенка, что на деле правила исполняются не всегда и нужно быть внимательным даже при переходе дороги по безопасной «зебре».

Неправильно: надеяться, что ДТП никогда не произойдет с членами вашей семьи, и не интересоваться правилами оказания первой помощи. Правильно: изучить правила оказания помощи даже при полной уверенности, что они вам не пригодятся.