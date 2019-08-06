9 устаревших и вредных идей, которые мы до сих пор вбиваем в головы нашим детям

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Все мы хотим, чтобы наши дети выросли счастливыми и успешными. Для этого мы применяем в воспитании те идеи, которые считаем ключом к достижению всех благ. Мы учим ребенка слушаться взрослых, концентрироваться на учебе и даже не допускаем мысли о том, что такие установки могут играть против него в будущем. Уже сейчас некоторые распространенные постулаты вредят подрастающему поколению. А что будет через 10–20 лет?

AdMe.ru уверен: современные проблемы требуют современных решений. Поэтому мы выделили несколько устаревших идей, которые пора бы уже перестать навязывать детям, представили, к каким результатам может привести следование им в будущем, и подготовили несколько полезных советов.

1. «Мой ребенок получит все лучшее»

Вырастить избалованного ребенка проще простого. Фредрик Ньюман, доктор медицинских наук и директор Центра тревоги и фобий, указывает, что маркером испорченности ребенка является игнорирование желаний других людей: «Он хочет то, что хочет, когда хочет». Потакая любимому чаду во всем, вы оказываете ему медвежью услугу. Вырастая, такой ребенок становится врагом самому себе: зависимость, безответственность, плохие навыки общения, эгоизм и потребительское отношение ко всему часто делают этих людей несчастными. Лучшим выходом будет установить четкие границы, очертить круг обязанностей ребенка, уделить внимание его манерам и поведению и не допускать неуважительного отношения к себе или окружающим. Также полезно будет научить уважать труд и показать ценность денег. Сделать это можно, например, устроив подростка на первую работу.

2. «Всегда слушайся взрослых»

Родители часто мечтают о том, чтобы ребенок всегда их слушался. И не задумываются, что привычка к беспрекословному подчинению может здорово навредить ему в будущем. Психолог и автор книги «Спокойные родители, счастливые дети» Лора Маркхэм считает, что послушные дети превращаются в послушных взрослых. И у таких взрослых будет меньше шансов постоять за себя, они с большей вероятностью могут стать жертвой манипуляторов и нечестных людей. Также они способны просто выполнять приказы, не задавая вопросов, не принимая на себя ответственность за свои действия. Поэтому очень важно научить любимое чадо говорить «нет» и высказывать свое мнение.

3. «Пятерки — хорошо, тройки — плохо»

Навязывать ребенку комплекс отличника — это обеспечить его неврозами на всю жизнь. Одна из лучших вещей, которые может сделать родитель, — объяснить, что неудачи никак не отражаются на ваших отношениях и ребенок в любом случае будет выслушан и любим. По мнению клинического психолога Стефани О’Лири, неудача полезна для детей в нескольких аспектах: учит справляться с негативной ситуацией, дает жизненный опыт, который в будущем поможет решать сложные задачи без боязни потерпеть фиаско. Возможно, отсюда берут корни рассказы об успешных троечниках и не приспособленных к жизни отличниках. Первые готовы справиться с любым результатом, готовы бороться. Вторые частенько не предпринимают попыток, потому что боятся неудачи.

4. «Не дерись, не обижай других»

Человек должен уметь постоять за себя. Если вбивать ребенку в голову, что ни при каких обстоятельствах нельзя обижать другого человека, он будет молчать, безропотно снося любые издевательства. В будущем он может просто не прижиться в конкурентной среде. Однако учить кидаться с кулаками на каждого, кто косо на тебя посмотрел, — это тоже крайность, которую нужно уметь избегать. Как противостоять хулиганам? Наброситься с кулаками или ограничиться вербальной коммуникацией? Дискуссии по этому вопросу не утихают, но психологи сходятся в одном: ребенок должен знать, что имеет право себя защитить. Научив ребенка давать отпор, вы, вероятнее всего, сделаете ему подарок на всю жизнь.

5. «Ты только хорошо учись, а я все за тебя сделаю»

Выделять одну главную задачу и пытаться решить за ребенка остальные — не самый правильный подход. Человек должен уметь быть мультизадачным, брать на себя ответственность за все сферы своей жизни. А такое умение обычно приходит с опытом, которого не будет, если растить ребенка в коконе излишней заботы. Становится еще хуже, когда родители пытаются оградить чадо от всех проблем. У таких детей инфантильность и безответственность нередко становятся главными чертами во взрослой жизни.

6. «Поступай в вуз сразу после школы»

Если ребенок пока не знает, кем хочет стать, он, скорее всего, выберет вариант, предложенный родителями. Такой выбор может стать большой ошибкой, о которой он в дальнейшем не раз пожалеет. Чтобы избежать этого, не стоит наседать на подростка, нужно дать ему возможность самому определиться с дальнейшими жизненными планами. Именно для этого в некоторых странах распространена практика gap year — перерыва (обычно годичного) между окончанием школы и поступлением в вуз. В это время выпускники могут поработать, пройти стажировку, курсы, а самое главное — сделать передышку и более осознанно подойти к выбору профессии.

7. «Котируется только высшее образование»

Конечно, высшее образование необходимо, когда речь идет о таких профессиях, как авиаконструктор или инженер-строитель. Но насчет большой разницы в оплате труда выпускников вузов по сравнению с зарплатой выпускников средних специальных учебных заведений можно поспорить. Все зависит от страны, ценности профессии на рынке труда, рейтинга вуза и, конечно, способностей самого человека. Например, если в США врачи занимают первые места в топе самых высокооплачиваемых профессий, то в России ситуация для работников медицины не так радужна. Также наметилась тенденция, когда в высокооплачиваемых индустриях (красота, IT, кинопроизводство) диплом не так важен, как способности и опыт. Поэтому становится все больше успешных бизнесменов, мастеров, профессионалов, так и не окончивших вуз.

8. «Подработка отвлечет от школы/университета. Пусть сосредоточится на учебе»

Не обязательно получать красный диплом, а вот подработка может принести полезный опыт, связи и, возможно, определить будущее ребенка. Работая с юного возраста, молодые люди учатся придерживаться графика, составлять список задач и получать обратную связь от менеджера. В настоящее время работодатели знают, какую ценность представляет работа во время получения образования, поэтому указание на нее в резюме может стать главным козырем и выделить вчерашнего студента среди других соискателей. По мнению экспертов, 65 % нынешних школьников будут заняты в сферах и профессиях, которых еще не существует. Поэтому важны не только определенные знания, но и навыки коммуникации, работы в команде, критического мышления, самостоятельности.

9. «Без нас все решат»

Некоторые люди до сих пор ждут, пока за них все решит кто-то наверху. И учат детей не высовываться, не говорить лишнего, не делать чужую работу. К чему это приводит? Скорее всего, такие дети вырастут безразличными и не смогут (или не захотят) активно выражать и отстаивать свои интересы. А ведь дело-то не только в интересах одного человека, но и в здоровом альтруизме: мы не должны быть безразличны друг другу. Позиция «моя хата с краю» не красит никого. Гораздо лучше посвятить ребенка в тонкости устройства мира, политической и социальной систем, рассказать об окружающей среде и многообразии природы. Чем больше будет вдохновленных, горячих, неравнодушных людей, тем больше будет научных прорывов, социальных проектов и экологических инициатив. А значит, мир будет становиться лучше.

Каких шаблонов и вредных идей, по вашему мнению, не хватает в этом списке?