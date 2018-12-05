9 услуг в вашей поликлинике, за которые не должны требовать деньги

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Прошли времена длинных очередей в поликлинику, бумажных талончиков, за которыми нужно прийти непременно к 8 утра, и очередей в регистратуру. Сейчас не только повышается качество медицинского обслуживания, но и появляются новые услуги, которые можно получить абсолютно бесплатно в районной поликлинике, имея лишь медицинский полис.

AdMe.ru изучил наиболее востребованные услуги, которые предоставляются бесплатно жителям Москвы и Санкт-Петербурга. С полным списком таких услуг в вашем регионе можно ознакомиться на сайте вашего Территориального фонда ОМС.

Ваша страховая компания указана на оборотной стороне полиса ОМС. Здесь же — и контактный телефон, по которому вы можете обращаться: представитель компании ответит на любые вопросы по услугам. Выбрать страховую компанию можно самостоятельно. В случае нарушения ваших прав на получение медицинской помощи, страховая компания будет их защищать.

Скорая помощь

Скорую помощь можно получить, даже не имея полиса ОМС: при внезапных острых заболеваниях или обострении хронических, если есть угроза жизни пациента. И даже иностранным гражданам в случае, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации. По нормативу, скорая должна приехать не позднее чем через 20 минут после вызова.

Анализы

Анализы крови на гормоны (щитовидной железы, половые гормоны), как и другие лабораторные исследования, бесплатны. Если врач настаивает на оплате анализов — позвоните в свою страховую и убедитесь в своей правоте.

Стоматология

К бесплатным услугам дантиста относятся удаление зубного камня, лечение кариеса, удаление зуба, анестезия. А также зубопротезирование для отдельных категорий граждан.

Обеспечение лекарствами

Бесплатно для всех — при лечении в стационаре или дневном стационаре. Также существует 2 перечня, по которым лекарства, в зависимости от категории заболевания и группы населения, могут быть бесплатны по рецепту врача или предоставлены со скидкой 50 % даже при амбулаторном лечении. Эти списки лекарств указаны в территориальной программе ОМС вашего региона.

Физиотерапия

При наличии у вас показаний для физиопроцедур — сначала необходимо попасть на прием к физиотерапевту — направление может выдать терапевт или врач-невролог. В зависимости от оснащенности клиники врач назначит вам процедуры. Это может быть и массаж, и магнито-терапия, и лечебная физкультура, и электрофорез — все индивидуально и исключительно по показаниям.

УЗИ, МРТ

Проведение рентгенографических и ультразвуковых исследований, в том числе маммография, МРТ, компьютерная томография, — все по назначению врача. Для таких процедур также определен максимальный срок исполнения — не позднее 14 дней после назначения.

ЭКО

Право женщины на беременность посредством бесплатной процедуры ЭКО закреплено законодательно. Если после первой попытки забеременеть не получится, женщина встает в очередь на бесплатную процедуру повторно. Процедуру нельзя повторять более 2 раз за год, так как лечение проходит с применением гормонов. Присутствие отца при родах (строго в случае отсутствия у него инфекционных заболеваний) тоже бесплатно.

При расстройстве питания

Любые отклонения от нормы в теле человека — работа для врачей. Не нужно думать, что набор веса происходит только потому, что вы много едите и мало двигаетесь. Здесь, как и в любом другом случае, не следует заниматься само- и Google-лечением. Обратитесь к врачу, тем более что ваш диагноз (причина набора веса) может входить в список заболеваний, при которых помощь оказывается бесплатно.

Прививки

Вакцинация населения проходит в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем прививок по эпидемическим показаниям. Подробно о них можно прочитать здесь.

В каждом случае, когда предлагают оплатить медицинские услуги, необходимо в первую очередь получить консультацию в страховой организации, выдавшей вам полис ОМС. А что из перечисленного предлагали оплатить вам?