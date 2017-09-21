9 хитростей, с помощью которых нас обманывают в цветочных магазинах

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К сожалению, мы не так уж и часто покупаем живые цветы. Просто так, чтобы просто порадовать себя любимыми ароматами и насладиться их видом. И очень жаль, когда вот-вот купленный букет вянет на глазах. Редакция AdMe.ru разоблачила хитрые и неочевидные уловки флористов, которые помогают им выдавать несвежие цветы за качественный товар.

1. Неестественные оттенки

Окрашивание цветов — это действенный способ скрыть небольшие дефекты, некрасивые пятна или увядшие лепестки. Продавцы делают это двумя способами: первый способ — с помощью «отпаивания» цветка в концентрированной воде с анилиновым красителем, а второй — с помощью аэрозольной краски. Срок жизни таких цветов в домашних условиях — 2–3 дня.

2. Лепестки, покрытые блестками

Цветы, на которых края лепестков покрыты глиттером, скорее всего, испорчены. Чаще всего продавцы используют этот прием на цветах светлых оттенков, чтобы скрыть увядшие края или замаскировать некрасивые пятна. Если вам нравятся блестки, попросите посыпать ими купленный букет.

3. Очень много блестящей упаковки

Яркая упаковка — это наиболее простой способ отвлечь внимание покупателей от некачественных цветов. Если предлагают купить букет в объемной прозрачной упаковке, лучше отказаться от него. Впрочем, иногда клиенты сами просят завернуть в прозрачную пластиковую упаковку минимальное количество цветов, чтобы в итоге получился солидный букет.

4. Излишний декор

Декорирование также отвлекает внимание от некачественных цветов. Это могут быть ненавязчивые бабочки или огромное количество яркой мишуры. Такие уловки отлично пускают пыль в глаза незадачливому покупателю, который вряд ли хочет выкинуть купленный букет уже на следующий день.

5. Бутоны, собранные из отдельных лепестков

Из опавших лепестков и специального клея умелый мастер быстро смастерит красивый бутон и даже целый букет. Чаще к таким хитростям прибегают продавцы, у которых из зарплаты высчитывают процент за некондиционный товар. Однако стоит отметить, что существует специальная техника гламелия, в которой профессионалы создают непревзойденные свадебные композиции.

6. Поддерживающие элементы

Такой вычурный ансамбль однозначно привлекает внимание: казалось бы, свежие розы, обрамленные в необычную упаковку, смогут стать достойным подарком. Или нет? На самом деле подобные «реснички» являются поддерживающим элементом для увядших цветков. Подобные сооружения используют и для создания бутонов из отдельных лепестков.

7. Нераспустившийся бутон из увядшего цветка

Многие сорта роз имеют многолепестковую плотную основу. И если снять несколько увядших или испорченных лепестков с такого цветка, то получится вполне себе красивый и «свежий» бутон. Неопытный покупатель может принять такой бутон за еще не распустившийся. Однако существует практика, когда после поставки снимают первые защитные лепестки с цветков. Это вполне нормально.

8. Цветочные корзинки из сломанных растений

Зачастую для создания небольших корзинок используют цветки, которые пригодны только для утилизации. Для подобных целей годятся многоцветковые растения, например кустовые хризантемы. Если на увядающем растении продавец заметит несколько некачественных цветов, то из них и будет сделана корзинка. Отличить негодный товар можно по обилию декоративных элементов.

9. Некачественная основа — оазис

При изготовлении цветочных композиций, корзин или свадебных букетов используют пористый состав — оазис. Эта пена, которая хорошо впитывает влагу и хорошо держит цветок под нужным углом. Продавцы, которые хотят сэкономить, используют некачественную замену из пенопласта и песка, что гарантированно сокращает срок жизни цветов.

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