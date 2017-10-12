8 удивительных открытий, которые противоречат учебникам по истории

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Ежегодно ученые делают важные сенсационные открытия, которые противоречат всему, что пишут в учебниках по истории и в корне меняют представление о Земле. AdMe.ru собрал 9 самых невероятных находок, которые заставят пересмотреть все, что мы знали ранее.

1. Доисторические люди жили с динозаврами

В 2012 году в округе Досон, штат Монтана, палеонтолог Отис Клайн — младший во время очередных раскопок обнаружил лобовой рог трицератопса из рода растительноядных. В ходе исследования рога учеными было сделано удивительное открытие: возраст динозавра составляет около 33,5 тыс. лет. Такое заявление оспаривает мнение о том, что рептилии вымерли больше 65 млн лет назад, а поэтому вполне возможно, что доисторические люди жили на Земле вместе с динозаврами.

2. Антарктида была тропическим континентом

На сегодняшний момент 98 % территории Антарктиды покрыто слоем льда, однако миллионы лет назад этот континент считался тропическим. Исследуя территорию Антарктиды, ученые нашли окаменевшие останки теплолюбивых растений: африканских баобабов и папоротника, а также ихтиозавров — древних пресмыкающихся, которые ранее жили в теплой местности.

Удивительное открытие исследователей заставило сделать вывод, что более 50 млн лет назад на побережье самой холодной точке земли росли пальмы, а вода в океане была теплой.

3. Римляне открыли Северную и Южную Америку

Существуют предположения, что римляне побывали в материковой Америке намного раньше Колумба. Свидетельством этого является обнаруженная в 1933 году под полом древнего здания в Мексике керамическая фигурка головы, которая отличается от образцов местного художественного творчества, но напоминает римские скульптуры, которые были созданы еще во II веке. Более того, в водах бухты Гуанабара в Рио-де-Жанейро исследователи обнаружили артефакты, принадлежащие римской культуре и датировавшиеся III веком. Поэтому одна из теорий ученых утверждает, что первооткрывателями континента были римляне.

4. Каменные шары Коста-Рики

Еще одной загадкой, над которой ломают голову исследователи, являются каменные шары, найденные в Коста-Рике. Они идеально правильной круглой формы и созданы из разных пород: известняка, песчаника и магматической горной породы. Их вес достигает 16 тонн. Известно, что многие камни образовывали различные фигуры: треугольники, линии и даже астрономические конфигурации. Но прямое назначение шаров, которые оставили нам древние цивилизации, до сих пор остается неизвестным.

5. Пирамиды строили не только в Египте?

Все мы знаем, что египетские пирамиды являются самыми грандиозными и уникальными строениями на Земле. Однако в 2005 году археолог-любитель Семир Османагич сделал сенсационное заявление: в Боснии сохранились пирамиды намного старше и больше египетских. Мировые ученые восприняли такую новость крайне скептически и даже предоставили сведения, что гора Височица, которую исследователь принял за пирамиду, является природной формацией, а не рукотворным сооружением. Сам же Османагич категорически против подобного скептицизма. Кто знает, возможно, когда-либо исследователю удастся найти доказательства своей правоты.

6. Драгоценные слитки из Атлантиды

Историки до сих пор ведут активные споры по поводу реального существования Атлантиды. Но недавно было сделано открытие, которое заставило пересмотреть точку зрения всех ученых-скептиков. Во время очередного погружения в воды сицилийской Джелы дайвер-любитель Франко Кассарино обнаружил удивительную находку — 39 слитков неизвестного происхождения, которые пролежали под обломками затонувшего корабля 2,5 тыс. лет. Экспертиза показала, что металл, из которого были изготовлены слитки, является орихалком — сплавом нескольких пород. Археологи утверждают, что результаты анализа доказывают существование некогда процветающего государства, ведь еще Платон в своих текстах упоминает орихалк как популярный в Атлантиде металл.

7. Первыми на территории нынешних США побывали китайцы

В нескольких штатах Северной Америки ученые нашли тысячи наскальных рисунков, часть из которых идентифицировали как древнекитайскую письменность. Исследователи пришли к выводу, что азиаты попали в северную часть нынешних США около 1300-х годов до нашей эры — гораздо раньше, чем и Колумб, и римляне.

8. Жизнь на Марсе

Вокруг вопроса «Есть ли жизнь на Марсе?» всегда шли жаркие дискуссии. Но не так давно было сделано открытие, которое поможет ученым прийти к единому ответу. Исследователи выяснили, что в прошлом Красную планету покрывал огромный океан. Данные, которые они получили благодаря искусственным спутникам и марсоходам, свидетельствуют о том, что когда-то Марс был намного теплее, чем сегодня, а часть его поверхности была покрыта жидкой водой. Данная находка дает возможность смело предположить, что некогда Марс был действительно населенной планетой.