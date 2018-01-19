9 удивительных историй о том, как послание в бутылке изменило жизнь

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Представьте себе: вы прогуливаетесь по морскому побережью и вдруг видите, что волны вынесли на берег старую, покрытую тиной бутылку с запиской внутри. Что это — чья-то шутка, детская забава? А может быть, древнее послание? А что, если письмо из бутылки изменит всю вашу жизнь? Если вам трудно поверить, что такое возможно, — прочитайте истории, которые мы приготовили для вас. AdMe.ru собрал самые необыкновенные случаи из истории бутылочной почты — очень древнего способа передачи сообщений между людьми. Да, такая почта очень небыстрая — иногда послание в бутылке плавает по волнам сотни лет, пока находит своего адресата. Зато, в отличие от секундных сообщений в современных мессенджерах, его вы точно никогда не забудете.

9. Письмо в бутылке соединило сердца

Вырезка из итальянской газеты про «молодоженов в бутылке». г. Сиракузы, 1958.

В 1957 году 22-летний шведский моряк Аке Викинг бросил в Гибралтарский пролив бутылку с письмом «далекой и прекрасной незнакомке». Спустя полгода бутылка оказалась у берегов Сицилии, где ее выловил местный рыбак. Вскоре письмо попало к 17-летней племяннице рыбака Паолине Пуццо. Девушка долго колебалась, но в итоге написала моряку: «Я не красавица, но это так похоже на чудо, что такая маленькая бутылочка так долго и далеко плавала и в конце концов попала именно ко мне, что я не могла не ответить вам...» Это действительно было чудо, ведь двое молодых людей вскоре встретились и поженились. Так что не стесняйтесь знакомиться даже самым необычным способом!

8. Дочь, никогда не видевшая отца, получила от него послание спустя 85 лет после его смерти

Эмили Кроухерст (Хьюз) держит в руках бутылку с письмом от отца.

9 сентября 1915 года британский солдат Томас Хьюз, отправлявшийся во Францию на фронт, написал письмо своей жене Элизабет, запечатал его в бутылку из-под пива и выбросил в Ла-Манш. Кроме письма супруге в бутылке была сопроводительная записка, в которой солдат просил нашедшего отдать письмо его жене. 2 дня спустя Хьюз был убит в бою. Его маленькая дочь Эмили так никогда и не увидела отца. После войны Элизабет и Эмили Хьюз переехали в Новую Зеландию, где Элизабет скончалась в 1979 году. Только в 1999 году рыбак по имени Стив Гоуэн нашел бутылку в Эссексе (Англия). Он смог разыскать Эмили и узнать, что она до сих пор живет в Новой Зеландии. Почтовая служба Новой Зеландии оплатила Гоуэну и его жене перелет, и Эмили наконец получила послание от отца 85 лет спустя.

7. Письмо в бутылке стало началом 40-летней дружбы

В июле 1968 года 8-летняя Сандра Моррис возвращалась в Соединенные Штаты из Европы на трансатлантическом лайнере. Она написала свой адрес и небольшое послание на открытке, положила ее в бутылку и выбросила за борт. Девочка хотела, чтобы кто-нибудь нашел эту бутылку и написал ей ответ. Через 3 месяца ее ровесница, 8-летняя Розалинда Хирс, гуляя по пляжу в Южном Уэльсе, нашла послание Сандры. Розалинда написала Сандре, и так завязалась их 40-летняя дружба. Они выросли, завели свои семьи, но продолжали общаться. Когда женщинам было по 48 лет, они отпраздновали юбилей их чудесной дружбы на том же пляже, куда волны принесли бутылку с заветным посланием. Вот он, пример настоящей крепкой дружбы!

6. «Бутылочный пастор»

Американского священника Джорджа Филлипса прозвали «Бутылочным пастором», потому что свои проповеди, призывающие бросить пить, он упаковывал в пустые бутылки из-под алкоголя и бросал в волны залива Пьюджет-Саунд (штат Вашингтон). Таким образом отец Джордж отправил более 20 тыс. посланий. Сама природа помогала ему: в заливе сильные течения, которые быстро относили послания пастора на дальние расстояния. Отцу Джорджу часто приходили письма с благодарностью с Аляски, Гавайских островов, Новой Гвинеи, из Мексики от людей, которые посчитали найденную на берегу бутылку с проповедью «знаком свыше» и решили завязать.

5. Случайно найденное послание помогло беженцу начать новую жизнь

Супруги Дороти и Джон Пекхэм в 1979 году встречали Рождество в круизе на Гавайях. По традиции, пассажиры бросали за борт письма в бутылках на счастье. Пекхэмы написали в письме свой адрес и даже вложили в бутылку доллар на оплату почтовых расходов. Через 4 года за 9 000 миль от того места, где Пекхэмы выбросили бутылку, ее нашел Хоа Ван Нгуен, беженец из Вьетнама. Прибыв в Таиланд и устроившись в лагере для беженцев, Хоа написал Пекхэмам. Супруги получили письмо 4 марта 1983 года, в день, когда Джону исполнилось 70 лет. Хоа и Пекхэмы переписывались 2 года, в течение которых Хоа завел семью и попросил новых друзей помочь с переездом в США. Пекхэмы согласились выполнить просьбу Хоа, и с тех пор семья Ван Нгуен живет в Лос-Анджелесе, а все благодаря случайно найденной бутылке и человеческой доброте.

4. Бутылочная почта спасает жизни

Хоа Ван Нгуен не единственный беженец, чью жизнь изменило послание в бутылке. Однажды 88 человек спаслись от верной гибели благодаря отчаянному письму, брошенному за борт. В 2005 году корабль с мигрантами из Перу и Эквадора был захвачен контрабандистами. Возле Коста-Рики судно попало в шторм. Бандиты бежали, оставив заложников без каких-либо средств связи. Судно село на мель, запасы еды быстро кончились, и пассажиры сделали последний шаг, чтобы попытаться выжить, — бросили письмо в бутылке с сигналом SOS. К счастью, рыбаки нашли бутылку всего 3 дня спустя. Они сообщили об этом местным властям, и корабль быстро обнаружили. Пассажиры, большинство из которых были женщины и дети, оказались сильно обезвожены, но все остались живы.

2–3. Прощальные приветы из бутылки

Мими Фери с посланием от дочери.

Когда Джошу Бейкеру было 10, он написал следующую записку: «Меня зовут Джош Бейкер. Мне 10. Если вы найдете эту записку, покажите ее в новостях. Дата: 16.04.95». Мальчик положил записку в бутылку и бросил ее в Белое озеро в Висконсине, где она плавала следующие 10 лет. В 2005 году Джош трагически погиб в автокатастрофе.

Год спустя друзья Джоша Роберт Дункан и Стив Лидель отдыхали на Белом озере. Стив заметил плавающую среди мусора бутылку с посланием внутри. Друзья были ошеломлены, когда поняли, что это письмо от погибшего товарища. Они отдали записку матери Джоша, которая восприняла это в качестве доброго знака от своего сына. Похожая история произошла на Лонг-Айленде в конце 2012 года, когда уборщик нашел выброшенную на берег бутылку из-под эля с посланием внутри. Он отнес записку своему начальнику, и тот позвонил по указанному в ней номеру телефона. Это был телефон Мими Фери, чья 18-летняя дочь Сидони погибла в аварии в 2010 году. Послание в бутылке Сидони написала 10 лет назад. Найденная записка помогла Мими примириться с потерей и попытаться жить дальше. На клочке бумаги маленькая Сидони написала цитату из своего любимого фильма «Невероятные приключения Билла и Теда», будто обращаясь с призывом ко всем, кто найдет ее послание: «Будьте клевыми друг для друга!»

1. Письмо из бутылки попало в Книгу рекордов Гиннесса

Почтовая карточка из бутылки, плававшей в море 108 лет.

В 2015 году пенсионерка Марианна Винклер обнаружила на берегу острова Амрум (что в Северном море, Германия) бутылку с надписью «РАЗБИТЬ». Внутри лежала мини-анкета, где нужно было указать имя нашедшего, дату и место находки, если ее нашел корабль — название судна и т. д. Нашедшего просили отправить анкету в Морскую биологическую ассоциацию в Плимут (Великобритания), за что обещалась награда в 1 шиллинг. Как оказалось, бутылка была частью эксперимента, который проводил известный британский морской биолог Джордж Паркер Биддер III в 1904–1906 годах, чтобы изучить придонные течения в Северном море.

Марианна добросовестно заполнила анкету и отправила письмо по указанному адресу. А Морская биологическая ассоциация честно прислала ей 1 старинный шиллинг.

Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что это самое старое послание в бутылке за все время. Эта бутылка провела в море 108 лет и 138 дней. Предыдущий рекорд равнялся 99 годам и 43 дням, и та бутылка тоже была частью похожего эксперимента.

А если бы вы решили отправить послание в бутылке, то что бы написали? Делитесь в комментариях!