9 традиций, с которыми сталкивалась любая из нас во время беременности. А иностранки от них впали бы в ступор

Беременным нельзя гладить кошку, стричься, смотреть на некрасивое и сидеть, скрестив ноги. Такими страшилками в нашей стране до сих пор пугают неопытных будущих мам, но на самом деле редко кто следует этим советам. И тем не менее наши девушки, ожидающие ребенка, могут очень сильно удивить иностранок.

Мы в AdMe.ru любим подсматривать за соседними странами и удивляться их обычаям. А сегодня мы решили рассказать, чем приводят в ступор жителей других государств наши беременные соотечественницы.

Скрывают беременность до последнего

У нас в стране беременность — нечто очень личное, и многие женщины предпочитают скрывать свое положение до тех пор, пока оно не станет очевидным. Если окружающие начинают догадываться, что их знакомая ждет ребенка, спросить об этом напрямую считается ужасно нетактичным. Большинство стараются не покупать много вещей до появления малыша на свет, разве что самое необходимое. И даже это необходимое обычно выбирают, когда сроки уже поджимают. А вечеринки «беби шауэр», на которых будущую маму заваливают подарками для младенца, у нас редки, как амурский тигр. Некоторые считают, что это связано с суевериями, идущими из древних времен, когда была высокая смертность при родах. Но далеко не все согласны с такой трактовкой. Моя знакомая переехала за границу и встречается с американцем. О ее беременности я узнала из сторис. Она выложила видео своего УЗИ! А потом еще и вела трансляцию вечеринки, на которой родители и их гости узнают пол ребенка. Для меня, если честно, это немыслимо. О том, что я стану мамой, я молчала до последнего. Не потому, что боюсь сглаза или чего-то в этом роде. Просто у меня уже было 2 выкидыша, и если бы я не доносила еще и этого малыша и все вокруг об этом знали и сочувственно смотрели, то я бы, наверное, сошла с ума.

Мой гинеколог советовала мне молчать о своей беременности в первую очередь на работе. Не все начальники рады за своих сотрудниц, которые скоро станут мамами. К сожалению, часто бывает так, что будущих декретниц начинают гнобить, и это не лучшим образом сказывается на их здоровье.

Беременная женщина — хрустальная ваза

У нас пытаются сохранять беременность даже на самых ранних сроках. А за то, что женщина встает на учет в поликлинике до 12 недель, государство дает ей символический бонус — ₽ 675,15. В западных странах в 1-м триместре полагаются на принцип естественного отбора: раз организм матери счел, что вынашивание необходимо прервать, значит, так тому и быть. В нашей стране дамам в положении назначают диеты, огромное количество обследований, рекомендуют ограничивать физические нагрузки. Из спорта — максимум йога для беременных. На Западе женщинам, пришедшим на 1-й прием к акушеру, выдается минимум рекомендаций по изменению образа жизни. Их призывают отказаться от курения и минимизировать употребление алкоголя. Но на этом все! Они продолжают заниматься спортом и питаться так же, как раньше. Если беременность протекает хорошо, то к гинекологу женщину не направят вообще. Начитавшись о прогрессивных врачах и руководствуясь принципом «малыш лучше знает, что ему нужно», я проигнорировала рекомендации своего гинеколога соблюдать диету и тоннами жрала шоколад. В итоге заработала диабет беременных и едва не словила гестоз. С тех пор за своим врачом я записывала каждое слово. Лучше перебдеть.

Особые привилегии в общественных местах

Далеко не все наши соотечественники уступают место беременным, но все же такое поведение считается неприличным. В большинстве случаев при появлении в общественном транспорте женщины в положении ее все-таки усадят, даже если все сиденья будут заняты. В западных странах она останется стоять. Ну если сама не попросит уступить ей место. В Америке в транспорте беременным предлагают место очень редко. Хотя и по громкоговорителю, и на плакатах призывают «уступать место беременным женщинам и пожилым людям», эффекта особо не видно. Но если, к примеру, в магазине стало плохо, можно обратиться к продавцам: они знают, что делать. © slovobendera / Pikabu

Продолжительный декретный отпуск

В нашей стране женщин отправляют в декрет в 30 недель беременности, а в случае многоплодности — в 28. То есть аж за 2 с лишним месяца до родов. При этом многие сидят с ребенком до полутора, а то и до 3 лет. В Германии, например, на больничный по беременности и родам уходят всего за 6 недель. В США стараются работать «до упора», а в отпуск идти уже после появления малыша. Ну понятно, что редко кто до последнего дня сидит на работе, и зависит это от того, какая у вас работа. Но в обычном офисе девочки частенько остаются до срока 38–39 недель. И дело не только в финансовой стороне вопроса. Со мной трудилась девчонка, муж которой — владелец одной крупной компании (там она работать не хотела). Так вот она тоже ушла в декрет за 2 недели до родов: «Я же не инвалид, чтобы дома сидеть». © Luckybr / Pikabu

На роды с сумкой нельзя

Это странное правило удивляет не только иностранцев, но и нас. Внятных объяснений, почему в роддом нельзя брать сумку, а можно только пакет, до сих пор никто не может дать. Но есть версия, что это в целях безопасности: чтобы не вынесли младенца из учреждения. В американском госпитале женщине после родов на запястье крепят пластиковый номерок с данными ребенка, а малышу на ножку — браслет с датчиком. Каждый раз, когда чадо приносят после процедур, медсестра озвучивает номер на его браслете, а мама сверяет его со своим. Как только ребенок с браслетом-датчиком оказывается в 15 м от любого выхода, срабатывает сигнализация и все выходы тут же блокируются. В общем, малыша просто так не вынесешь. Только перед самой выпиской у него снимают браслет с ножки. © Luckybr / Pikabu

Наличие роддомов

Во многих западных странах нет роддомов. Появление ребенка на свет происходит в обычных госпиталях, где, конечно же, есть для этого все необходимое. И даже больше: вплоть до сухого шампуня для волос, молочка для тела и гигиенической помады. Выписывают, как правило, довольно быстро — через 2 дня после родов. У нас же обычно через 3–5 дней. Моя жена родила в больнице, хотя термин «больница» не совсем точный. Российские родильные дома — это самостоятельные учреждения, обычно не входящие в состав больницы общего профиля. Их называют «родильный дом», сокращенно «роддом». Она пробыла там 5 дней, но по собственному настоянию выписалась на 2 дня раньше, чем планировалось: скучно. © encrypter / Reddit

Домашние роды практически невозможны

Женщинам рожать дома российские законы не запрещают. Что касается врачей и медсестер из роддомов, то их участие в принятии родов за пределами медучреждения преследуется по закону. Хороший акушер-гинеколог с лицензией с большой вероятностью не согласится брать на себя дополнительные риски и организовывать роды на дому: его могут привлечь к ответственности по ст. 235 Уголовного кодекса за оказание медицинской помощи без лицензии, так как за пределами больницы лицензия не действует.

Новорожденного нельзя показывать, пока ему не исполнится месяц

Считается, что нельзя показывать новорожденного в течение 1-го месяца его жизни, а лучше 40 дней. Это такая примета, связанная с тем, что младенец только что пришел из другого мира и ему необходимо очиститься от скверны. Но многие врачи приветствуют это суеверие. Дело в том, что в период новорожденности (28 дней) организм грудничка еще неокрепший и достаточно восприимчивый к инфекциям любого рода. Если честно, я была очень рада, что есть примета, запрещающая показывать малыша в 1-й месяц его жизни. Просто я так уставала, что гости мне были точно ни к чему. Естественно, самые близкие — бабушки и дедушки — видели ребенка сразу после выписки.

Строгая диета во время кормления грудью

В нашей стране, если у грудничка покраснели щеки или он покрылся сыпью, первым делом маму спросят, что она такого плохого съела. Педиатры буквально заставляют женщин соблюдать строгую диету, отказываться от морепродуктов, клубники, шоколада, апельсинов и даже капусты, чтобы у ребенка не было колик и аллергии. Во многих зарубежных странах кормящие мамы практически не меняют свой рацион. В США считается, что можно есть все, но надо наблюдать за малышом и исключать некоторые продукты в случае возникновения аллергии. Похожие рекомендации дают и в Великобритании.

А что вас удивило во время вашей беременности или когда в положении были ваши близкие?