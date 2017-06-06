9 секретных мест на планете, к которым вы и близко не подойдете

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Элитные клубы, правительственные организации и тайные хранилища с древними артефактами — в мире существует масса мест, расположение которых держится в строжайшем секрете, а побывать внутри могут только избранные. AdMe.ru попытается приоткрыть завесу тайны и расскажет вам про 9 секретных мест, попасть в которые практически невозможно.

Комната 39

Таинственная организация, находящаяся в Северной Корее, самой закрытой стране мира. Комната 39 существует с 1970 года. По некоторым предположениям, ее задача состоит в проведении нелегальных операций в интересах правительства. Считается, что именно там обменивается иностранная валюта и продается оружие. Точное расположение комнаты 39 неизвестно.

Хранилище рецепта кока-колы

С момента создания напитка его рецепт хранится в строжайшем секрете и заперт в хранилище, войти в которое может только руководство компании. Некоторые считают, что сейф — это всего лишь декорация, а сам рецепт знают наизусть несколько руководителей. По другой версии, рецепт был опубликован еще в 1979 году, но, чтобы проверить его достоверность, нужно попасть в хранилище, а это никому не удавалось.

«Богемская роща»

«Богемская роща» — это элитный клуб, который находится в древнем реликтовом лесу Калифорнии. Ежегодно начиная с 1899 года тут собираются самые влиятельные люди мира (включая американских президентов). Очередь на вступление в клуб составляет около 15 лет. Участники могут пригласить гостей со всего мира, которые должны будут подписать документ о неразглашении. Девиз клуба — «Пауки, плетущие паутину, сюда не приезжают», это значит, что все дела нужно оставить снаружи. Однако вопреки этим словам считается, что именно здесь в 1942 году был подписан «Манхэттенский проект» по созданию атомной бомбы.

Клуб джентльменов White’s

Самый эксклюзивный клуб Англии был основан в 1693 году. Клуб известен своей «книгой ставок», в которой записываются результаты странных споров. Например, одна из ставок на 3 000 фунтов на то, какая капля быстрее скатится по стеклу. Женщинам в этот клуб вход закрыт. Как правило, в нем состоят богачи, политики, спортсмены и художники. Вступить туда можно по приглашению 3 его участников.

Храм Исэ

Храм Исэ — главная святыня Японии, в стенах которой находится множество национальных сокровищ. Самое значимое из них — это легендарное зеркало Аматэрасу. По традиции синто каждые 20 лет храм разрушают и отстраивают заново. Войти на его территорию имеют право жрецы и члены императорской семьи. Все остальные могут любоваться святыней только издалека.

Метро-2

Засекреченная линия метро расположена на глубине 210 метров под оживленными московскими улицами. Туннель был построен во времена правления Сталина и соединяет важные стратегические объекты, такие как Кремль и аэропорт. Попасть эту на территорию могут люди, имеющие специальный правительственный пропуск.

Хранилище мормонов

Находится в Солт-Лейк-Сити внутри гранитной горы на глубине 180 метров. Входом в хранилище служат огромные двери, а территория усиленно охраняется. В этом месте церковь хранит самые важные исторические сокровища и документы. Известно, что одна из главных ценностей — это библиотека, состоящая из 40 тыс. микрофильмов. Какие еще артефакты скрыты в хранилище, никто не знает.

Секретный архив

Войти внутрь самого архива могут лишь Папа Римский и высшие чины церкви. Стеллажи архива имеют длину 84 км и насчитывают миллионы документов. Возраст некоторых из них составляет больше 1 200 лет. Единственный способ увидеть его бесценные артефакты — заняться наукой и доказать важность вашей работы. При этом ученым разрешается только запросить документ по номеру и выписать нужную информацию.

Диснейленд-клуб (Клуб 33)

Клуб 33 — одно из самых закрытых заведений мира, расположенное в Диснейлендe. Его основал Уолт Дисней в 1967 году для самых влиятельных людей компании, знаменитостей и политиков. После открытия членство имели 33 представителя крупнейших корпораций мира. Те, кто хочет вступить в клуб, должны заплатить $ 30 тыс. и «постоять в очереди» 14 лет.