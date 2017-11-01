9 секретов Белого дома, которые известны только президентам

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Белый дом — одно из самых узнаваемых сооружений мира. И как любое другое здание с многовековой историей, скрывает за своими фасадами много тайн. AdMe.ru разведал о 9 секретах Белого дома, которые известны только посвященным. А в конце статьи вы узнаете, каково это — жить в Белом доме.

9. Детский сад

Детский сад был заложен в 1968 году и стал прощальным подарком президента Линдона Б. Джонсона и его жены на окончание президентского срока. Именно тогда в камень были заложены первые бронзовые отпечатки детских рук. С тех пор дорожка с отпечатками внуков и детей президентов символизирует связь семей с домом, который они когда-то занимали.

8. Еда и напитки

Проживание семьи президента в Белом доме можно сравнить с отелем, ведь в конце каждого месяца президенту выставляют счет за еду и хозяйственные услуги. Причем, как вспоминает бывший главный управляющий Гарри Уолтерс, все президентские семьи жалуются на высокие цены. Помимо высоких цен президент ограничен в выборе напитков — в Белом доме все вино, сервированное к столу, должно быть только американского производства.

7. Город в подвале

Для того чтобы сделать покупки или посетить стоматолога, членам президентской семьи достаточно спуститься в подвал. Там под северным крылом здания разместились магазины, боулинг, кабинет стоматолога, цветочный магазин, кондитерская, а также служебные помещения.

6. Секретный вход в Белый дом

Подземные переходы между казначейством и департаментом возникли в 1920-х годах с целью защиты служащих при вооруженном нападении, в годы Второй мировой войны было принято решение соединить их с восточным крылом Белого дома. Неизвестно, используется ли сейчас секретный проход, но въезд в него находится под круглосуточным видеонаблюдением и защищен шлагбаумом.

5. Устаревшие технологии

До недавнего времени в Белом доме использовались устаревшие технологии, начиная с организации управления и заканчивая хранением важных документов. Медленный интернет без поддержки Wi-Fi, черно-белые принтеры, дискеты и устаревшие телефоны часто были причинами задержки в работе администрации президента.

4. Подиум «Голубой гусь»

В зале для брифингов Белого дома есть два подиума, один из них называется «Голубой гусь». Это уникальное сооружение используется только при выступлении президента и в первую очередь обеспечивает его безопасность благодаря пуленепробиваемым материалу, необычной форме и увеличенной высоте. Перед каждым докладом подиум проходит тщательную проверку и на него прикрепляют специальную президентскую эмблему.

3. Зал заседаний правительства США

Только президент имеет право проводить заседания в этой комнате. Это право символично выражено в президентском кресле, которое выше остальных на 5 см. Помимо этого, под столом находится специальная «президентская кнопка», которую многие принимают за кнопку от «ядерного чемоданчика». На самом деле это кнопка для вызова личного официанта президента.

2. Праздники

Помимо пышных свадебных торжеств в Белом доме проводятся и более необычные мероприятия. Так, в 1835 году президент Эндрю Джонсон провел «сырную вечернику», где присутствовало более 10 тыс. человек. А в 1975 году для дочери 38-го президента Сьюзан Форд был проведен выпускной — единственный в истории официальной резиденции. Стоимость одного билета составила $ 1 300.

1. Секретный почтовый индекс

Из-за большого количества обращений и многоуровневых проверок президенту сложно получить личную почту. Поэтому почтовая служба присваивает президенту личный почтовый индекс, который он может передать близким людям. По этому индексу почта после проверки на наличие опасности попадает непосредственно на стол президента в кратчайшие сроки.

Бонус: воспоминания о жизни в Белом доме

«Это лучшее государственное жилье, которое я когда-либо видел». Джеральд Форд

«Белый дом — это гламурная тюрьма, великая белая гробница амбиций и дом налогоплательщиков». Гарри Трумэн

«Каждый вечер уже через 5 минут после того, как я приняла ванну, мою одежду забирали для стирки или химчистки. Неудивительно, что Рон называл Белый дом 8-звездочным отелем».

Нэнси Рейган

«Джек проявил интерес к розарию. У него были идеи по составлению букетов, а если он видел засохшие или желтые листья, то спрашивал, что нужно делать. Я была удивлена, потому что он никогда не проявлял интереса к садоводству дома».

Роуз Кеннеди