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9 сюжетных ходов из «Анны Карениной», которые были понятны читателям XIX века, а у нас вызывают сплошные вопросы

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Роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина» по праву считается культовым произведением. Книгу перевели на множество языков и экранизировали в России, Италии, Франции, Великобритании, Бразилии, Аргентине. Современному читателю роман дается нелегко: поступки героев, их поведение и взгляды вызывают недоумение и вопросы.

Мы в AdMe.ru в очередной раз прочитали эту полную философских размышлений книгу, разобрались в сюжете и готовы объяснить читателям некоторые спорные моменты.

Почему Долли не заметила, что муж изменяет ей прямо под носом?

© Анна Каренина. История Вронского / Мосфильм

Во 2-й половине XIX — начале XX века из-за законодательства разводилось мало пар. Облонские вошли в большинство и помирились, правда, не без помощи Анны. Но почему Долли так резко отреагировала на неверность мужа? Сама она призналась, что знать не знала о том, что кроме нее у Стивы были другие женщины.

Дело в том, что в ту эпоху о брачных отношениях с девочками не разговаривали вообще, в то время как мальчики получали знания практическим путем. Чаще всего, выходя замуж, девушки имели слабое представление об интимной жизни мужчины и женщины. Так и Долли жила в счастливом неведении, пока не обнаружила измену супруга.

Почему Кити ждала, что во время мазурки Вронский объяснится с ней?

© Anna Karenina / Universal Pictures

В начале книги племянница Анны Кити с нетерпением ждет бала, а особенно мазурки. Девушке кажется, что именно во время этого танца Вронский объяснится с ней, и, вероятно, попросит ее руки. До этого момента Кити уже танцевала с Алексеем несколько танцев. Почему же мазурка?

Дело в том, что на балах соблюдался строгий регламент и порядок танцев. Вальс считался самым откровенным танцем, а вот во время кадрили флирт был неуместен. Мазурка чаще всего была танцем, после которого все отправлялись к столу. Следовательно, во время небольшой передышки как раз было время поговорить по душам. Неудивительно, что именно от этого танца девушка ждала многого.

Почему Каренин и Анна просто не развелись?

© Анна Каренина / Мосфильм

После случая на скачках Анна раскрывает мужу правду и признается в неверности. Сначала Каренин наказывает жену и заставляет ее создавать видимость брака. Однако, как мы знаем, в дальнейшем бракоразводный процесс так и не состоялся.

В те времена расторжение брака было делом непростым. По закону, развестись было возможно только в ряде случаев, в том числе при доказанной неверности супругов. При этом после развода Каренин мог бы жениться вновь, а Анна — нет, потому что разлад произошел по ее вине.

После тяжелой болезни супруги Каренин прощает ей измену и решает освободить жену, взяв вину прелюбодеяния на себя, тем самым развязав влюбленным руки. Но с таким решением не согласна сама Анна, а затем передумывает и Каренин.

Почему Каренин и Вронский не стали стреляться на дуэли?

© Anna Karenina / Universal Pictures

Вронский, узнав, что Каренину известно о его отношениях с Анной, ждет вызова на дуэль. Но вызова не поступает. Почему, если в те времена дуэли были очень популярны? Из-за страха смерти? На самом деле до самого поединка дело могло и не дойти. Дуэль носила формальный характер и была способом восстановить поруганную честь.

События романа занимают 2,5 года, и завершается сюжет в июле 1876-го. В те времена дуэли в России были под запретом, а значит, участие в таком действе могло плохо отразиться на карьере Каренина. Алексей Александрович о дуэлях много думал и размышлял, но стреляться сам в итоге не решился.

Почему, когда Кити нездоровилось, ее отправили лечиться за границу?

© Анна Каренина / Мосфильм

Читатели наверняка обратили внимание, как часто русская знать XIX века отправлялась на лечение на воды за границу. Почему лечение водами было так распространено и как именно оно помогало организму?

По большей части «поездка на воды» для аристократов была развлечением, способом сменить обстановку, развеяться, подышать свежим воздухом и завести приятные знакомства. Ездить на лечение за границу было попросту модным. Считалось, что воды излечивают от всех недугов: больных бронхов, желудка, суставов и, как в случае с Кити, разбитого сердца.

Девушке действительно стало лучше, не столько благодаря водам, сколько благодаря ее новой знакомой — Вареньке.

Почему Анна выбрала поезд, а не любой другой финал?

© Anna Karenina / Universal Pictures

На наш современный взгляд, разлад с любимым — это еще не повод идти на крайние меры. Однако реалии того времени и общественное положение Карениной сыграли зловещую роль в судьбе героини.

Благодаря мужу Каренина имела возможность блистать в высшем обществе, она общалась со знатными особами, ходила на приемы и посещала все светские мероприятия. Теперь, помимо страстных, но сложных отношений с Вронским, у нее не осталось ничего. Женщине в XIX веке было не так уж легко начать жизнь с чистого листа. Анна чувствовала себя потерянной и никому не нужной, поэтому решила «наказать его и избавиться от всех и от себя».

В романе не раз звучат фразы «принимаем у себя», «принимаем по понедельникам». Что они означают?

© Anna Karenina / Universal Pictures

Светскую жизнь знать XIX века рассматривала скорее не как развлечение, а как обязанность. Принадлежащие высшему свету дамы и господа должны были ходить на приемы и принимать у себя. Визит продолжался 15–30 минут, обычно до обеда. Хозяева и гости обменивались новостями, обсуждали прошедший бал, посетители благодарили за приглашение. Если в дом приходил знатный человек или высокопоставленный чиновник, это поднимало статус хозяев.

Каждый «открытый» дом имел свои приемные дни, следовательно, гости должны были приходить только в это время. Если посетитель явился, но встреча не состоялась, он оставлял хозяевам карточку, чтобы показать, что лично побывал у них в доме. Хозяева же должны были нанести ответный визит. И так по кругу.

Почему дочь Анны и Вронского осталась жить с Карениным, а не с родным отцом?

© Анна Каренина / Мосфильм

Вронский тяжело переживает гибель любимой. Так и не найдя покоя, он отправляется на войну. А что же случилось с Анной — маленькой дочерью Вронского? Почему воспитанием девочки занялся Каренин, а не сам отец или графиня Вронская?

Причина проста: по законам того времени ребенок считался Карениным. Когда Анна родилась, ее мать была замужем. А по закону младенец, рожденный в браке, указывался в метрике как законнорожденный. Чтобы доказать обратное, Каренин мог оспорить отцовство в суде, но шансов выиграть дело было мало. Вронскому пришлось отдать дочь, потому что никаких законных поводов оставить ребенка у него не было. Также девочку не признала графиня Вронская.

Почему после свадьбы Левин не был счастлив и что изменилось потом?

© Anna Karenina / Universal Pictures

После трагической гибели Анны в книге описывается жизнь Левина и его молодой жены. У супругов появился ребенок, но Кити замечает, что с Левиным что-то не так: он весь год читает философские книги, «мучается от своего неверия» и других извечных вопросов. Почему же он несчастлив, несмотря на уютный дом, любящую жену и ребенка?

Дело в том, что в Левин в романе — это альтер эго автора. Сам Толстой состоял в сложных отношениях с религией и постоянно искал ответы на вопросы об этом мире. Книга заканчивается хорошо: Левин наконец находит покой и утешение в своей семье и обретает истинную веру. Но это удается ему не сразу.

А какие вопросы после прочтения классики появились у вас?

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