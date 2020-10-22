9 сюжетных ходов из «Анны Карениной», которые были понятны читателям XIX века, а у нас вызывают сплошные вопросы

Роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина» по праву считается культовым произведением. Книгу перевели на множество языков и экранизировали в России, Италии, Франции, Великобритании, Бразилии, Аргентине. Современному читателю роман дается нелегко: поступки героев, их поведение и взгляды вызывают недоумение и вопросы.

Мы в AdMe.ru в очередной раз прочитали эту полную философских размышлений книгу, разобрались в сюжете и готовы объяснить читателям некоторые спорные моменты.

Почему Долли не заметила, что муж изменяет ей прямо под носом?

Во 2-й половине XIX — начале XX века из-за законодательства разводилось мало пар. Облонские вошли в большинство и помирились, правда, не без помощи Анны. Но почему Долли так резко отреагировала на неверность мужа? Сама она призналась, что знать не знала о том, что кроме нее у Стивы были другие женщины. Дело в том, что в ту эпоху о брачных отношениях с девочками не разговаривали вообще, в то время как мальчики получали знания практическим путем. Чаще всего, выходя замуж, девушки имели слабое представление об интимной жизни мужчины и женщины. Так и Долли жила в счастливом неведении, пока не обнаружила измену супруга.

Почему Кити ждала, что во время мазурки Вронский объяснится с ней?

В начале книги племянница Анны Кити с нетерпением ждет бала, а особенно мазурки. Девушке кажется, что именно во время этого танца Вронский объяснится с ней, и, вероятно, попросит ее руки. До этого момента Кити уже танцевала с Алексеем несколько танцев. Почему же мазурка? Дело в том, что на балах соблюдался строгий регламент и порядок танцев. Вальс считался самым откровенным танцем, а вот во время кадрили флирт был неуместен. Мазурка чаще всего была танцем, после которого все отправлялись к столу. Следовательно, во время небольшой передышки как раз было время поговорить по душам. Неудивительно, что именно от этого танца девушка ждала многого.

Почему Каренин и Анна просто не развелись?

После случая на скачках Анна раскрывает мужу правду и признается в неверности. Сначала Каренин наказывает жену и заставляет ее создавать видимость брака. Однако, как мы знаем, в дальнейшем бракоразводный процесс так и не состоялся. В те времена расторжение брака было делом непростым. По закону, развестись было возможно только в ряде случаев, в том числе при доказанной неверности супругов. При этом после развода Каренин мог бы жениться вновь, а Анна — нет, потому что разлад произошел по ее вине. После тяжелой болезни супруги Каренин прощает ей измену и решает освободить жену, взяв вину прелюбодеяния на себя, тем самым развязав влюбленным руки. Но с таким решением не согласна сама Анна, а затем передумывает и Каренин.

Почему Каренин и Вронский не стали стреляться на дуэли?

Вронский, узнав, что Каренину известно о его отношениях с Анной, ждет вызова на дуэль. Но вызова не поступает. Почему, если в те времена дуэли были очень популярны? Из-за страха смерти? На самом деле до самого поединка дело могло и не дойти. Дуэль носила формальный характер и была способом восстановить поруганную честь. События романа занимают 2,5 года, и завершается сюжет в июле 1876-го. В те времена дуэли в России были под запретом, а значит, участие в таком действе могло плохо отразиться на карьере Каренина. Алексей Александрович о дуэлях много думал и размышлял, но стреляться сам в итоге не решился.

Почему, когда Кити нездоровилось, ее отправили лечиться за границу?

Читатели наверняка обратили внимание, как часто русская знать XIX века отправлялась на лечение на воды за границу. Почему лечение водами было так распространено и как именно оно помогало организму? По большей части «поездка на воды» для аристократов была развлечением, способом сменить обстановку, развеяться, подышать свежим воздухом и завести приятные знакомства. Ездить на лечение за границу было попросту модным. Считалось, что воды излечивают от всех недугов: больных бронхов, желудка, суставов и, как в случае с Кити, разбитого сердца. Девушке действительно стало лучше, не столько благодаря водам, сколько благодаря ее новой знакомой — Вареньке.

Почему Анна выбрала поезд, а не любой другой финал?

На наш современный взгляд, разлад с любимым — это еще не повод идти на крайние меры. Однако реалии того времени и общественное положение Карениной сыграли зловещую роль в судьбе героини. Благодаря мужу Каренина имела возможность блистать в высшем обществе, она общалась со знатными особами, ходила на приемы и посещала все светские мероприятия. Теперь, помимо страстных, но сложных отношений с Вронским, у нее не осталось ничего. Женщине в XIX веке было не так уж легко начать жизнь с чистого листа. Анна чувствовала себя потерянной и никому не нужной, поэтому решила «наказать его и избавиться от всех и от себя».

В романе не раз звучат фразы «принимаем у себя», «принимаем по понедельникам». Что они означают?

Светскую жизнь знать XIX века рассматривала скорее не как развлечение, а как обязанность. Принадлежащие высшему свету дамы и господа должны были ходить на приемы и принимать у себя. Визит продолжался 15–30 минут, обычно до обеда. Хозяева и гости обменивались новостями, обсуждали прошедший бал, посетители благодарили за приглашение. Если в дом приходил знатный человек или высокопоставленный чиновник, это поднимало статус хозяев. Каждый «открытый» дом имел свои приемные дни, следовательно, гости должны были приходить только в это время. Если посетитель явился, но встреча не состоялась, он оставлял хозяевам карточку, чтобы показать, что лично побывал у них в доме. Хозяева же должны были нанести ответный визит. И так по кругу.

Почему дочь Анны и Вронского осталась жить с Карениным, а не с родным отцом?

Вронский тяжело переживает гибель любимой. Так и не найдя покоя, он отправляется на войну. А что же случилось с Анной — маленькой дочерью Вронского? Почему воспитанием девочки занялся Каренин, а не сам отец или графиня Вронская? Причина проста: по законам того времени ребенок считался Карениным. Когда Анна родилась, ее мать была замужем. А по закону младенец, рожденный в браке, указывался в метрике как законнорожденный. Чтобы доказать обратное, Каренин мог оспорить отцовство в суде, но шансов выиграть дело было мало. Вронскому пришлось отдать дочь, потому что никаких законных поводов оставить ребенка у него не было. Также девочку не признала графиня Вронская.

Почему после свадьбы Левин не был счастлив и что изменилось потом?

После трагической гибели Анны в книге описывается жизнь Левина и его молодой жены. У супругов появился ребенок, но Кити замечает, что с Левиным что-то не так: он весь год читает философские книги, «мучается от своего неверия» и других извечных вопросов. Почему же он несчастлив, несмотря на уютный дом, любящую жену и ребенка? Дело в том, что в Левин в романе — это альтер эго автора. Сам Толстой состоял в сложных отношениях с религией и постоянно искал ответы на вопросы об этом мире. Книга заканчивается хорошо: Левин наконец находит покой и утешение в своей семье и обретает истинную веру. Но это удается ему не сразу.