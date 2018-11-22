9 странных суеверий о беременности, которые на самом деле имеют смысл

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Беременность — особая пора. Окружающие стараются уберечь будущую маму от малейшей опасности. В ход идут любые средства, даже самые дремучие суеверия. Многие из них — банальная манипуляция, но некоторые основаны на подсознательном страхе за малыша. AdMe.ru разобрался в самых популярных приметах и готов рассказать вам, откуда они взялись и стоит ли им следовать.

1. Рыбу есть нельзя: ребенок долго не заговорит

Практически во всех видах рыбы, особенно речной, могут водиться опасные для человека паразиты. Последствия заражения могут быть намного серьезнее, чем задержка речевого развития у ребенка. Однако если рыба термически обработана или подвергалась глубокой заморозке (-20 °C), то употреблять ее можно и нужно без опаски. Исключение составляют те виды, которые содержат ртуть в высокой концентрации: марлин, тунец, акула, рыба-меч, королевская макрель, кафельник, обитающий в Мексиканском заливе, и щука обыкновенная. Употребление в пищу такой рыбы может быть опасно как для беременной, так и для кормящей матери и ребенка.

2. Нельзя ходить под лестницей: ребенок родится слабым

Это суеверие очень распространено в Западной Европе. Стремянка или лестница, приставленная к стене, образует треугольник, а это, как известно, символ Святой Троицы. Считалось, что, проходя сквозь этот треугольник, женщина разрушает Троицу, навлекая на себя неприятности. Подоплекой этого суеверия является желание предостеречь женщину от травмы в случае, если лестница обрушится. Видимо, в Средневековье это было намного актуальнее, чем сейчас.

3. Если открыть в доме все форточки, роды пройдут легко

И не только форточки — в России, Беларуси, Украине открывают все, что можно открыть: окна, двери, шкафы, шкатулки, ящики. Считается, что эти действия помогут раскрытию шейки матки, что, конечно же, не имеет ничего общего с действительностью. Однако открыть все окна и шкафы стоит по другим причинам: пока мамочка и малыш находятся в роддоме, неплохо бы близким устроить генеральную уборку и проветрить все помещения.

4. Если есть продукты белого цвета, ребенок родится светлокожим

В Китае, Индии и некоторых других странах, где белая кожа считается эталоном красоты, верят, что можно повлиять на цвет кожи ребенка, поедая продукты светлых оттенков. Кстати, примета работает и от обратного: если есть пищу темного цвета, пить много кофе и чая, то ребенок будет смуглым. Это неправда: цвет кожи зависит от комбинации генов. Суеверие, скорее всего, связано с тем, что цветные овощи и фрукты чаще вызывают аллергические реакции.

5. Нельзя ходить на кладбище: это к несчастью

Этому суеверию следуют во многих арабских странах, а также в Израиле, Восточной Европе и на Филиппинах. Предполагается, что ребенка могут призвать духи предков либо он родится с плохим характером и будет постоянно плакать. Основанием для этого нелогичного запрета, с одной стороны, могли стать религиозные ограничения, а с другой — желание оградить беременную женщину от стресса и уборки на могиле. Но если ни стресса, ни физического труда не предвидится, то отчего бы не прогуляться по Пер-Лашез?

6. Яичная скорлупа на шее

В русских деревнях беременные женщины иногда вешали на шею пустое яйцо на веревочке. Считалось, что если с яйцом ничего не случится, то и с беременностью тоже. Таким образом будущих мам предостерегали от разной опасной активности: убедить переживать за сохранность яйца, которое олицетворяло беременность, было проще, чем за собственный живот.

7. Нельзя есть острое: ребенок родится лысым

Так считают в Таиланде и некоторых других странах Юго-Восточной Азии. В России боятся есть острое по другим причинам: якобы у ребенка будут проблемы с глазами. Действительно, острые блюда, обильно сдобренные специями, — не лучшая пища для женщины в положении, но по другим причинам. Во-первых, специи провоцируют повышенный аппетит и способствуют набору веса. Во-вторых, некоторые приправы обладают лекарственными свойствами. Например, чеснок при беременности очень полезен, но в больших количествах может вызвать сокращение матки и раздражение слизистой ЖКТ. В-третьих, от острой еды хочется пить, что приводит к отекам, которыми и так часто страдают беременные.

8. Пока волосы не распустишь, не родишь

Даже среди врачей и акушерок в странах бывшего СССР многие верят в эту примету и сами распускают косы роженицам. Говорят, что это помогает раскрытию шейки матки. Йоги объясняют это по-своему: матка энергетически связана со ртом и губами, со стянутыми волосами лицо остается в напряжении, а для раскрытия шейки матки нужно полностью расслабиться. Есть и другое объяснение этому суеверию. Если вдруг во время родов женщина попадет в реанимацию, прическа не должна ей мешать лежать лицом вверх. Однако в последнее время на рожениц принято надевать одноразовые гигиенические шапочки. А что под ней, медперсонал волнует все меньше.

9. Нужно есть все, что хочется

В прежние времена считалось, что беременная должна есть все, чего требует ее организм: значит, именно этого ему не хватает. Суеверия повсеместно это поддерживают. В Гане считают, что если будущая мама не съест того, что хочется, то младенец родится с кривой шеей. В Италии, Турции, Греции и Египте пугают тем, что на теле новорожденного будет родимое пятно, а в Армении говорят, что ребенок вырастет жадным. Современная медицина советует подходить к питанию более осознанно: лишние килограммы нам ни к чему. А желание есть несъедобное относится к психологическим расстройствам и может быть очень опасным, ведь в таком случае состав «продукта» и его влияние на организм непредсказуемы. В вопросах питания будущей маме стоит полагаться лишь на здравый смысл и советы своего врача.