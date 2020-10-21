Как называют Россию в разных странах мира (На венгерском звучит особенно эффектно)

Многие иностранцы удивились бы, узнав, как звучат на русском названия их государств. Например, венгры называют свою страну Мадьярорсаг, японцы — Ниппон, а южные корейцы — Тэхан или Хангук.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как называют в мире Россию. Сначала все было предсказуемо: в англоязычных странах — Раша, в Германии — Рюсланд, в Сербии — Русия. А вот дальше что-то пошло не так.

Венгрия: Оросорсаг

Название России на венгерском языке звучит довольно зловеще, но никакого негативного значения данное слово не несет. Первая его часть означает «русский» (корень «рос»), а вторая часть слова переводится как «страна». Кстати, самоназвание Венгрии — Мадьярорсаг, то есть, дословно, «страна венгров».

Монголия: ОХУ-ын

Название России в Монголии похоже на венгерское: здесь ее называют Орос улс («улс» значит «страна»). Официальное название Российской Федерации передается аббревиатурой ОХУ (Оросын Холбооны Улс). К этим 3 буквам добавляется суффикс принадлежности «-ын».

Китай: Элосы

Есть мнение, что монгольское название нашей страны позаимствовали китайцы, вот только в их языке нет звука «р», поэтому вместо него они произносят «л». Слово «элосы» состоит из 3 иероглифов, и первый из них, «э», обозначает человека российской национальности и может переводиться как «внезапный».

Вьетнам: Ня

Считается, что от китайского названия произошло и вьетнамское обозначение России — Nga (читается как «ня»). Когда-то существовало иероглифическое написание, прямо заимствованное у китайцев, но читали его по правилам вьетнамского языка. Позже от иероглифов отказались, и из тройки Nga La Tư осталась только первая часть.

Латвия: Криевия

В Латвии нашу страну называют Криевией — от названия славянского племени кривичей, которые жили на приграничной нынешней Латвии территории в верховьях Двины и Днепра. Название «кривичи» разными исследователями объясняется по-разному. По одной из версий, оно происходит от имени прародителя племени Крива, по другой — от имени первосвященника балтов Криве-Кривейте, от слова «кровные» (близкие по крови) или от слова «кривой», которое могло относиться как к человеку, так и к неровной холмистой местности.

Эстония и Финляндия: Венемаа и Венайа

В Эстонии и Финляндии, где государственные языки входят в финно-угорскую группу, Россия носит названия Венамаа и Венайа соответственно. Оба названия произошли от слова «венеды»: так назывались племена, которые многие исследователи считают предками славян.

Япония: Рокуку

Россия по-японски звучит как Roshia и пишется так: ロシア. В сети ходит шутка, что эти иероглифы легко запомнить: они напоминают квадрат, смайлик и кошачье ухо. Однако 100 лет назад японцы называли нашу страну Рокуку (Рококу), где иероглиф «ро» означал «роса», а «коку» — «страна». Получалось, что Россия — «страна росы».

Казахстан: Ресей

В Казахстане нашу страну называют Ресей, а если быть точнее, то ее официальное название — Ресей Федерациясы орыс. Кстати, у башкир Россия тоже носит название Ресей.

Уэльс: Руша

По-валлийски название нашей страны пишется довольно интересно — Rwsia. А вот звучит оно вполне привычно — Руша.