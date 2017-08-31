9 неудобных правил, которым следует британская королевская семья

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Жизнь британской королевы и ее семьи состоит не только из всевозможных привилегий, но в первую очередь из многочисленных правил, ограничений и обязанностей. AdMe.ru расскажет вам о 9 таких правилах и о том, кто из родственников Елизаветы II все-таки осмелился их нарушить.

Маленькие принцы всегда носят шорты

Недавно пользователи интернета задались вопросом: почему принц Джордж в любую погоду носит шорты? Причина проста: в высшем европейском обществе с давних времен принято считать, что брюки должны носить мужчины, а мальчикам полагается менее «серьезная» одежда — по крайней мере до тех пор, пока им не исполнится 8 лет.

Отказ от избирательного права

Не существует закона, который обязывал бы королевскую семью отказаться от избирательного права. То есть они могут принять участие в голосовании, но предпочитают этого не делать, чтобы их не упрекали в предвзятом отношении к тому или иному кандидату. Но все же интересно, проголосовала бы королева за нового премьер-министра Терезу Мэй (на фото слева) на недавних выборах?

Черный цвет уместен только для траурных событий

Повседневный для многих людей черный цвет в королевской семье считается исключительно траурным. Поэтому вы вряд ли увидите супругу принца Уильяма в черном вечернем платье. А вот его мама, принцесса Диана, осмелилась нарушить это правило.

В 1994 году, все еще находясь в фактическом браке с принцем Чарльзом, она появилась в великолепном черном платье на вечеринке в галерее Серпентайн. Этот наряд потом назвали «платьем отмщения», ведь именно в тот самый день принц Уэльский публично признался в своей многолетней связи с Камиллой Паркер-Боулз.

Нежелательно есть моллюсков

Свод правил о здоровье гласит, что королеве и ее родственникам крайне нежелательно есть моллюсков. Вероятно, они считаются опасными из-за токсинов, которые мидии и устрицы могут накапливать. Обычно это правило не нарушается, но тут отличился принц Чарльз: он специально отправился на Устричный фестиваль в Кенте, чтобы полакомиться «запрещенкой». Нежелательны и некоторые другие продукты. Мороженое, к счастью, в этот список не входит.

Наследникам престола нельзя путешествовать вместе

В этом случае все очень логично: к сожалению, самолеты иногда падают, поезда сталкиваются, а корабли тонут. Согласитесь, было бы вдвойне ужасно лишиться сразу двух потенциальных наследников престола. Поэтому вряд ли Чарльз и Уильям могут отправиться в путешествие как обычные отец с сыном.

Никаких автографов

Британская королевская семья приветливо относится к своим поклонникам и охотно с ними общается во время официальных встреч, но автографа у них вы не допроситесь. Считается, что оставлять свою подпись где-либо, кроме неофициальных документов, для монарших особ небезопасно. Но и тут отличился принц Чарльз: в 2010 году он оставил псевдоавтограф «Чарльз 2010» для одной из жертв наводнения в Корнуолле.

Нельзя придерживаться другой веры, кроме как англиканской

Как известно, монарх в Великобритании является еще и главой англиканской церкви, поэтому было бы несколько странным, если бы он исповедовал другую религию. В прошлом членам королевской семьи не разрешалось даже сочетаться браком с представителями других конфессий, но в 2011 году этот запрет был снят.

Носить меха — непозволительная роскошь

Согласно правилам, роскошь не должна быть вызывающей. Поэтому протокол не рекомендует королеве и ее родственникам появляться на публике в мехах, за исключением особых случаев. Одним из таких случаев стал визит королевы в Россию в 1994 году (на фото слева). Рекомендация распространяется только на меховые пальто, а меховые воротники и головные уборы считаются вполне приемлемыми.

Члены королевской семьи должны проводить Рождество вместе

Каждое Рождество королевская семья проводит вместе в Сандрингемском дворце в Норфолке. Они предпочитают не делиться фотографиями семейных праздников, но Музей мадам Тюссо представил, как бы это могло выглядеть, и одел восковые фигуры семьи в забавные свитеры. Корги на этом фото самые настоящие — они изображают собак Елизаветы II, которая известна своей любовью к этой породе.