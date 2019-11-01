9 странных фактов о происхождении вещей, которые мы носим каждый день (Лифчики раньше надевали на маленьких детей)

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Люди стали носить одежду, по разным данным, от 83 до 170 тыс. лет назад, а история обуви насчитывает 26–30 тыс. лет. За это время многие вещи изменили свой облик и даже предназначение. Так, например, джемпер изначально был одеждой для атлетов, которые мерзли, тренируясь в холодную погоду, а его название пошло от слова jump — «прыгать». А большинство нарядов из нынешнего женского гардероба придумали когда-то для себя мужчины.

Мы в AdMe.ru покопались в этимологических словарях, проверили историю возникновения каждой вещи из своего шкафа и теперь делимся некоторыми фактами с вами.

1. Лифчик

Слово «лифчик» (разговорный вариант «бюстгальтера») произошло от нидерландского lijf — «корпус». Раньше на Руси этим словом называли часть платья, которая охватывала грудь и спину, а также короткую детскую маечку. Как самостоятельный предмет женской одежды бюстгальтер получил распространение в конце XIX века. Тогда стала популярной немецкая школа гигиены, и врачи того времени выступили против подпольных абортов и корсетов. Идею снять это сдавливающее тело белье с восторгом приняли суфражистки.

2. Сланцы

Во времена СССР резиновые шлепанцы выпускались на заводе «Полимер», расположенном в городе Сланцы Ленинградской области. На подошве было указано название населенного пункта, а многие покупатели думали, что это наименование обуви. Постепенно слово «сланцы» вошло в обиход и стало употребляться наравне со «шлепанцами» и «вьетнамками».

3. Чиносы

Чиносы — это полуклассические свободные штаны, сшитые, как правило, из хлопка или льна. Придумали их в XIX веке: тогда это была часть военной формы, затем брюки стали частью повседневного гардероба. Какое-то время для их производства использовали дешевую китайскую ткань, отсюда и пошло название chinos — «чиносы». По другой версии, название происходит от латиноамериканского chino, что означает «поджаренный хлеб», и связано с цветом брюк.

4. Сарафан

Название для этого предмета гардероба было заимствовано из персидского языка: sarāрā — «почетная одежда». Изначально на Руси его носили мужчины из высшего общества. В XIV веке сарафан был одеждой воевод, великих князей, а в XVII веке — царей (в это же время он впервые упоминается как дамский наряд). С приходом Петра I ситуация изменилась: государь переодел всех мужчин в европейское платье, а сарафан остался только в гардеробе у женщин.

5. Угги

Никто точно не знает, когда появились первые угги. Предположительно, их придумали в Австралии или Новой Зеландии. Предприниматель Фрэнк Мортель, который начал производить эту обувь в конце 1950-х годов, утверждал, что название придумала его жена. Она охарактеризовала первую пару как «уродливую» (от англ. ugly).

6. Колготки

Слово «колготки» пришло в русский язык из чешского: kalhoty в переводе означает «брюки». Это произошло, когда СССР перенял у Чехословакии моду на данный предмет гардероба. Первое время верхняя часть колготок имела вид белых хлопчатобумажных трусов, но со временем их стали делать целиком из синтетического материала.

7. Толстовка

Толстовка получила свое название в честь Льва Николаевича Толстого. Хотя сегодня этим словом называют немного иную одежду, чем та, которую любил носить писатель. Изначально это была длинная мужская рубашка, которая опускалась на бедра и носилась навыпуск, часто с поясом. Именно в такой одежде можно увидеть Льва Толстого на большинстве фотографий и портретов. Само же слово «толстовка» стало употребляться не ранее 1920-х годов, когда писателя уже не было в живых.

8. Трусы

Слово «трусы» возникло от английского trousers («штаны, брюки») в 1920-х годах. Во времена СССР получили распространение семейные трусы, или «семейники». Скорее всего, назывались они так, потому что мужчины носили их не только как нижнее белье, но и как домашнюю одежду, часто в комплекте с майкой белого цвета. Вполне приличным считалось появиться в таком виде перед семьей или соседями.

9. Свитер

Слово «свитер» происходит от английского to sweat, что означает «потеть». В XIX веке в Европе врачи рекомендовали свитер в качестве одежды для похудения. У человека, который занимался физическими упражнениями в свитере, увеличивалось потоотделение и быстрее сжигался жир.

Историю происхождения каких вещей вы бы хотели узнать?