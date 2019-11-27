9 странностей прошлого, которые разнесут в пух и прах логику человека XXI века

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«Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними» — гласит известная латинская пословица. Многие вещи, которые считали нормальными наши предки, у современного человека вызывают кучу вопросов и острое желание поднять бровь от недоумения.

Мы в AdMe.ru окунулись в недра мировой истории, и наши волосы встали дыбом от 10 фактов, в которых прошлые поколения не видели ничего предосудительного.

1. Платье с открытой грудью не выходило из моды несколько веков

В эпоху Ренессанса в Европе в моду вошли платья с пикантным вырезом, который почти полностью оголял грудь. По мнению ряда историков, главной виновницей популярности этого фасона была любовница французского короля Карла VII Агнесса Сорель. Мода на крой с открытой грудью сохранялась вплоть до XIX века, и дамы из высшего общества без доли стеснения надевали такой наряд на балы. Кстати, согласно моральным устоям того времени обнажить грудь считалось допустимым, а вот плечи или ноги — нет.

2. Женщина могла жить как мужчина. Но только сохраняя девственность

В XV веке в Албании зародилась традиция, согласно которой женщины могли стать «бурнешами» и вести себя как мужчины. Для этого им нужно было дать клятву никогда не лишаться девственности. Такой путь молодые албанки выбирали по разным причинам. Многих поступить так вынуждали родители, чтобы завещать наследство в отсутствие сыновей. Также были девушки, которые становились «бурнешами» из-за нежелания выходить замуж без любви.

3. Мэра взвешивали на городской площади

Начиная с 1678 года в английском городе Хай-Уиком каждого нового мэра взвешивают на городской площади. Так местные жители решили покончить с градоначальниками, которые похищали деньги из казны и толстели от хорошей жизни. После года службы глава города вновь подвергается процедуре взвешивания, и глашатай кричит: «Прибавилось!» или «Не прибавилось!» Узнав о наборе веса, горожане освистывали мэра и могли даже закидать его тухлыми яйцами. Необычная традиция существует и по сей день, однако последняя ее часть в настоящее время отменена.

4. Сержант проверял килты солдат с помощью зеркала

Согласно традициям, национальная одежда шотландских мужчин — килт — должна носиться на голое тело. Раньше в полках даже устраивались особые проверки: сержант брал специальное зеркало, заглядывал солдатам под юбку и в случае обнаружения трусов заставлял их снять. Современные шотландцы носят килт как с нижним бельем, так и без.

5. Влюбленные могли воспользоваться правилом «пробной ночи»

В эпоху Ренессанса существовало правило «пробной ночи». С его помощью при обоюдной симпатии с дамой молодой человек мог свободно посещать ее спальню по ночам, причем через окно. Отношения возлюбленных развивались постепенно: невинные разговоры постепенно перетекали в интимные действия. Такие встречи продолжались до тех пор, пока пара не принимала решение вступить в брак или пока девушка не беременела.

6. Материал для трансплантации зубов брали у павших воинов

В XVII–XIX веках наблюдался настоящий бум в развитии стоматологии. Имплантов тогда не существовало, и одним из самых популярных материалов для этой цели служили зубы воинов, павших на поле битвы. Особенно ценился бренд «Зубы Ватерлоо», поскольку то знаменательное сражение унесло жизни тысяч молодых солдат со здоровыми зубами.

7. Китаянкам запрещалось учиться грамоте. Но они придумали свою письменность

У китаянок уезда Цзянъюн провинции Хунань существовала особая система письменности, которая называлась нюй-шу. Ее главной особенностью было то, что ею владели только женщины. Поскольку представительницам прекрасного пола строго запрещалось учиться официальной грамоте, они изобрели свой набор знаков. Тайнопись передавалась только девочкам от матери или сестер. Чтобы секретный язык не обнаружили мужчины, китаянки вплетали знаки нюй-шу в орнамент, когда вышивали на ткани.

8. Людей «омолаживали» с помощью пересадки гениталий шимпанзе

Французский хирург русского происхождения Сергей Воронов посвятил свою жизнь поиску секрета вечной молодости. Для этого в 1920-х годах он провел сотни операций по пересадке тонких срезов яичек шимпанзе и бабуинов в мошонки мужчин. По мнению врача, это якобы должно было улучшить память пациентов, их работоспособность, а также увеличить продолжительность жизни. Однако доктор недолго пользовался авторитетом, так как научное сообщество быстро раскритиковало его специфические методы. Кстати, считается, что именно Воронов является одним из прототипов профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Булгакова.

9. Ушную серу применяли в хозяйстве

Сейчас в это трудно поверить, но ушная сера находила широкое применение в хозяйстве. В книге для американских домохозяек 1832 года ушную серу рекомендовали использовать в качестве обезболивающего средства при колотом ранении от гвоздя или шампура. А в Средневековье переписчики извлекали из нее пигменты для иллюстрирования книг. Кроме того, до массового распространения вощеных нитей швеи смазывали кончики нитей серой, чтобы те не трепались.

Как вы думаете, какие странности современности могут озадачить наших потомков?