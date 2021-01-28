9 современных хитростей, которые на раз-два повысят уровень комфорта нашей жизни

Признайтесь, как часто вы говорили себе что-то вроде «У меня полный завал», «Мне некогда», «Я ничего не успеваю»? Ведь и правда, современный мир часто становится площадкой для бесконечной гонкой, а постоянная спешка — синонимом успеха. Но когда энергия заканчивается даже у самых активных, стоит задуматься о том, что расслабляться и отдыхать — это ведь не стыдно. А еще лучше задуматься об этом до того, как усталость придавит так, что не встать.

Мы в AdMe.ru заботимся о наших читателях и поэтому разузнали все о нескольких конкретных шагах движения slow living, то есть медленного образа жизни (а также парочки его направлений), чтобы все-таки притормозить и заново влюбиться в жизнь.

Учиться расслабляться. По-настоящему

В наше время практически невозможно представить человека, который по собственной воле отложит мобильный телефон в сторону. И если в рабочих и повседневных делах он помогает оперативно решать любые вопросы, то просмотр ленты новостей во время отдыха только мешает по-настоящему расслабиться. Можно попробовать хотя бы час в день, во время перерыва от всех дел, не проверять соцсети с новостями и не отвечать на сообщения, а просто гулять. Хотя бы вокруг дома. Или в ванной полежать, или что вам больше нравится. Нет свободного часа? Тогда выделите 30 минут. Нет 30? Найдите 10. Ведь 10 минут обязательно найдутся, мы уверены. Как-то целых 10 дней я отдыхал в месте, где было запрещено пользоваться мобильником. Первый день был адом. Я скучал по интернету и музыке. Но после этого меня внезапно захватила мысль о том, сколько же у меня появилось времени! А уже когда получил телефон обратно, то увидел, что никто, кроме родителей и сестры, мне не писал. Так я узнал, кому на самом деле важен. В общем, потрясающий опыт. © Dhananjay Singh / Quora

И ничего не делать. Совсем

А теперь усложняем задание. 5 минут попробуйте заняться максимальным ничегонеделанием. Не просто отложить в сторону телефон, а еще не думать о том, что сказала коллега или закончился ли в доме хлеб. Задача отключить любые мысли на самом деле довольно сложна, и 5 минут вполне могут показаться вечностью. Но эффект от подобных занятий очень даже положительный. А со временем можно при желании прийти и к медитации. Периодически страдаю от панических атак. Жить и разговаривать с людьми в такие моменты очень сложно, начинает бесить просто ВСЕ. Все не так, все плохо, а-а-а! Но на днях наткнулся на статью о медитации, решил попробовать, утром и вечером 15 минут посвятил занятию. И помогло! Да еще и с избытком: я стал чувствовать себя спокойным, бодрым и психически уравновешенным. © «Подслушано» / Ideer

Суметь превратить обычную рутину в настоящий ритуал

Каждый день мы в автоматическом режиме выполняем целую кучу дел: моем руки, чистим зубы, заправляем постель, готовим завтрак. А все это может стать очень даже приятным. Так, можно выбрать любимое мыло, запах которого будет поднимать настроение, или максимально удобные тряпочки из микрофибры, если самодельные, из старых футболок, вызывают раздражение. И даже чистка картофеля под музыку или аудиокнигу пролетит практически незаметно. Любое дело нужно начинать только с хорошим настроением. Так что да, включаем любимую музыку — и приступаем! © Анастасия Харитонова / TheQuestion

Обращать внимание на любые приятные мелочи

Ежедневные приятности важно не просто не забывать, но и подмечать. Аромат утреннего чая, урчащая на коленях кошка, выглянувшее в момент напряженной работы солнце — все эти моменты стоят того, чтобы ими насладиться. А потом можно даже рискнуть улыбнуться прохожему и от ответной улыбки вновь почувствовать себя лучше. Да, счастье в мелочах. Вот, например, у вас есть банка варенья из черной смородины, которое можно съесть, когда захочется. А еще так приятно взять и пересмотреть серию того же «Тома и Джерри!» © Kingshuk Dey / Quora

Это как в фильме «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Там люди пытаются выжить, но при этом не забывают наслаждаться каждым позитивным моментом, на который умудряются наткнуться. © Chandan Baba / Quora

А еще получать настоящее удовольствие от еды

Для начала можно попробовать следовать приемам, о которых мы все уже явно слышали не один раз. То есть не перекусывать в спешке, на ходу (и в целом не торопиться), а еще не быть во время приема пищи за компьютером или с неизменным телефоном в руке. Посуда, кстати, также желательна та, которая будет нравиться. Ведь даже суши можно переложить из стандартной упаковки в ту самую красивую тарелку и этим создать настроение. А если возникнет желание с головой окунуться в атмосферу slow food («медленное питание»), то по возможности готовьте из продуктов местного производства. Как-то случайно увидела в магазине потрясающей милоты тарелки — с нарисованными котиками, играющими в снегу. Естественно, купила. И теперь даже самый простой бутерброд (да что уж там — даже кусок хлеба) на этой посуде создает настроение и впечатление, будто я оказалась в максимально уютном ресторанчике.

Уж если покупать, то лучшее

Сегодня люди уже знают, сколько ресурсов уходит на производство всего лишь одной футболки. И поэтому все больше хотят выбирать только особенные вещи, в которые безоглядно влюбляешься, а также достаточно универсальные, неподвластные так называемой fast fashion («быстрой моде»). И которые к тому же не придется выбрасывать после примерно третьей стирки (а очень низкая цена с огромной скидкой подобное, кстати, не оправдывает). Таким образом, можно попробовать от количества перейти к качеству — купить одну, но добротную вещь, которая долгое время будет актуальной. Так создастся гардероб, который можно будет носить с любовью довольно длительный срок. Концепция «быстрой моды» подталкивает людей к покупке одежды, которую они будут носить очень недолго или вообще наденут только один раз (или даже никогда, например когда вы покупаете то, что вам не нужно, только потому, что это дешево). И напротив, slow fashoin («медленная мода») — это приобретение хорошо сшитой одежды, которое стоит рассматривать как вложение (а не покупать вещи снова и снова просто так). © Marta Rod / Quora

И конечно же, не забывать про расхламление. Спойлер: людей из окружения это тоже касается

В настоящее время осознанное потребление — уже не просто тенденция, а практически норма. А помимо уменьшения количества покупок, можно еще и проредить все то, что накопилось в квартире за долгие годы. Кстати, не только в квартире: подобным образом можно очистить и свое информационное пространство. Например, отписаться от множества рекламных рассылок и удалить ненужные приложения на смартфоне. А еще можно проанализировать свой круг знакомств и отпустить те отношения, которые вместо радости приносят лишь тревогу и дискомфорт. Мой совет — начать с одной уже бесполезной или сломанной вещи. Избавление от нее как бы запустит процесс. Например, я уже выбросила с десяток вещей, а в качестве бонуса, кстати, нашла комиксы сына из 1980-х и продала их (с его разрешения, конечно) за $ 150. © Barrie Levine / Quora

Задуматься о приоритетах в уходе за собой

Еще совсем недавно нам казались привычными радикальные изменения внешности, достигнутые путем всевозможных пластических операций или вредных для здоровья процедур (например, тот же солярий). В итоге возникло движение slow beauty («медленная красота») — настоящая жизненная философия, которая предлагает не гнаться за быстрым результатом (итогом всевозможных «уколов красоты» и подобных им процедур), а вместо этого сконцентрироваться на регулярном, натуральном и качественном уходе за собой. Без спешки. Для меня уход за собой — это целый ритуал. Казалось бы, обычная рутина всегда становится поводом побаловать себя. © NorthernLass10 / Reddit

Да, я тоже люблю это свое маленькое блаженство: маска для лица, ванна и свечи. © PattiPieRoti / Reddit

И физическую активность выбирать только любимую

Принцип замедления совершенно не означает, что из всех видов активности нам остается только йога на рассвете. На самом деле и фитнес, и даже бокс отлично вписываются в подобную концепцию — правда, с одним условием. Заниматься нужно не для галочки и не «потому что так надо», а из-за того, что это приносит вам настоящее удовольствие. Ведь иначе все будет просто тратой времени и денег. Все эти ваши спорты ненавижу всей душой и сердцем. Честно пыталась таскаться по тренажеркам, нужно ведь худеть, фигуру делать, ага. Получала только боль и страдания, быстро сбегала. Но вот я встретила любовь всей жизни — танцы. Слов не хватит описать весь восторг, счастье и то, как после занятий свечусь ярче всяких лампочек. И да, я еще и похудела.

А как вы относитесь к такому стилю жизни? Быть может, что-то уже испробовали на себе?