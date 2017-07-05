9 современных футболистов, от взгляда на которых сердце пропускает удар

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Футбол, пожалуй, самый популярный вид спорта на планете, а имена успешных футболистов на слуху не только у фанатов этого вида спорта. Однако есть такие представители национальных сборных, которые знамениты не только благодаря своему таланту, но и выдающейся внешности и обаянию.

Женская половина редакции AdMe.ru составила свой список современных футболистов, которые не только талантливы, но и хороши собой.