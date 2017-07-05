9 современных футболистов, от взгляда на которых сердце пропускает удар
Футбол, пожалуй, самый популярный вид спорта на планете, а имена успешных футболистов на слуху не только у фанатов этого вида спорта. Однако есть такие представители национальных сборных, которые знамениты не только благодаря своему таланту, но и выдающейся внешности и обаянию.
Женская половина редакции AdMe.ru составила свой список современных футболистов, которые не только талантливы, но и хороши собой.
Алексис Санчес
Санчес дебютировал за сборную Чили, когда ему не было еще и 18 лет. За свою проворность Санчес получил прозвище «Белка».
Роберт Левандовский
Недавно у Роберта и его супруги родилась дочка. И теперь в инстаграм-аккаунте футболиста появились снимки с новорожденной малышкой на руках, которые спортсмен сопровождает трогательными подписями: «Мой первый День отца», «Гордый папа Клары».
Себастиан Ларссон
Себастиан — идеальный блондин с голубыми глазами. Кроме футбола, он много времени уделяет благотворительности, что его только красит.
Неймар
Бразильский красавец Неймар ведет классический образ жизни футболиста: дорогие машины, красивые девушки, роскошные яхты и вечеринки до утра.
Матс Хуммельс
Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии — один из тех парней в нашем списке, на которых одинаково хорошо сидят и футбольная форма, и смокинг.
Марк Бартра
Марк Бартра молод и чертовски привлекателен. Но уже несвободен — в середине июня 2017-го звезда сборной Испании женился на своей возлюбленной.
Йоргос Самарас
Нападающий сборной Греции и клуба «Сарагоса» хорош, как древнегреческий бог: атлетическое телосложение, длинные волосы и пронзительный взгляд.
Фернандо Торрес
За миловидную внешность Торреса прозвали «Эль Ниньо», что в переводе с испанского означает «малыш».
Федор Смолов
Смолов возглавляет список «100 самых стильных мужчин России и мира» по версии журнала GQ. Он хорош собой, образован, интеллигентен, любит читать классику, владеет иностранными языками — короче говоря, не мужчина, а мечта.
Фото на превью fernandotorres, alexis_officia1