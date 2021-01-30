9 случаев, когда принцесса Диана пошла против нерушимых правил королевской семьи и прослыла настоящей бунтаркой

Принцессу Диану называли королевой сердец. Она отличалась искренностью, открытостью и по-настоящему мятежным духом. Леди Ди не боялась нарушать королевские правила и делала это с первых дней появления во дворце. Она сама выбрала помолвочное кольцо, переписала текст свадебной клятвы и имела свой взгляд на воспитание детей.

Мы в AdMe.ru не перестаем восхищаться личностью Дианы и решили в очередной раз вспомнить, какие из королевских традиций принцесса Уэльская нарушала со свойственным ей бунтарством. А в конце статьи мы расскажем, как однажды леди Ди пошла против протокола ради маленького принца Гарри.

Работала до замужества

Диана умудрилась нарушить одно из королевских правил еще до того, как стала членом монаршей семьи. В девичестве леди Ди успела поработать инструктором по танцам, няней и воспитателем в детском саду и тем самым стала первой королевской невесткой, у которой до помолвки была оплачиваемая работа.

Сама выбрала имена будущим принцам

Материнство имело первостепенное значение для принцессы. Диана принимала прямое участие в судьбе своих сыновей, отбросив на второй план условности и правила. Так, герцогиня Уэльская сама выбрала имена будущим принцам. Известно, что Чарльз хотел назвать наследников Артуром и Альбертом, но леди Ди посчитала его выбор слишком старомодным и настояла на своем.

Отдала детей в школу

Обычно детей в королевских семьях обучают гувернантки, однако леди Ди нарушила и это правило, отправив Уильяма в детский сад, а затем в школу-интернат. Старший сын герцогини Уэльской стал первым будущим монархом, который получил полное образование в государственных учреждениях. Подобный выбор Дианы олицетворял ее стремление подарить сыновьям обычное, лишенное условностей, как можно более нормальное детство.

Разрушала барьеры

Традиционно, как и полагается, между королевской семьей и обслуживающим персоналом существовал невидимый барьер, а их отношения регламентировались строгими правилами. Однако все изменилось с появлением в Букингемском дворце принцессы Уэльской. Диана относилась к прислуге не как к подчиненным, а как к близким знакомым. Она часто заглядывала к ним на кухню и обедала с ними за общим столом. Также, вопреки традиции, леди Ди часто давала шанс молодым сотрудникам, у которых до этого не было возможностей подняться по карьерной лестнице.

Шла против общепринятых правил

Британские монархи всегда отличались особой сдержанностью, но принцесса Диана, которой не были близки показная холодность и чопорность, никогда не боялась быть собою даже за пределами дворца. Она не стеснялась проявлять эмоции, запросто могла схватить своих сыновей в охапку на торжественных встречах и очень ценила тактильный контакт с людьми. Леди Ди не хотела жертвовать ради протокола своим комфортом. Все мы знаем, что представительницам королевской семьи запрещено сидеть, положив ногу на ногу. И если сначала принцесса Диана, как истинная леди, строго соблюдала это предписание, то спустя пару лет «королева сердец» уже сидела на официальных мероприятиях в непринужденной позе: со скрещенными ногами и расслабленной спиной.

Прямо просила о помощи

Многие монаршие особы занимаются благотворительной деятельностью — это является негласной частью их обязанностей. Однако Диана даже в этом вопросе умудрилась пойти дальше всех. Принцесса приложила множество усилий для привлечения внимания общественности к такой важной и щепетильной теме, как ВИЧ / СПИД, поддержала своим личным присутствием кампанию по запрету использования противопехотных мин, что уже было смелым для тех лет. А в 1997 году леди Ди организовала аукцион в поддержку организаций по борьбе с раком и ВИЧ, на котором распродала коллекцию из 79 своих знаковых платьев и собрала более 3,4 млн фунтов стерлингов. Это стало первым случаем в истории, когда представитель королевской семьи не просто поддержал благотворительную акцию, а сам проявил инициативу в этом благом деле, по сути прямо прося о пожертвованиях.

Носила наряды, не вписывающиеся в королевский дресс-код

Для выходов в свет принцесса Диана часто выбирала наряды от-кутюр, что уже было весьма смелым для того времени. А ее любимым брендом был Versace — одна из самых провокационных марок 90-х, своего рода Balenciaga тех лет. Наряды авторства Джанни Версаче всегда отличались раскрепощенностью и откровенностью. Но вместо того, чтобы выбирать более консервативные марки, леди Ди смело выгуливала платья с открытыми плечами и спиной, экстремальное мини и глубокое декольте, нарушая все писаные и неписаные правила монархии.

Экспериментировала с макияжем

Диана не боялась и бьюти-экспериментов. И хотя в целом ее макияж всегда соответствовал королевским стандартам, в арсенале леди Ди было одно маленькое средство, которое никак не вписывалось в монарший протокол. Принцесса использовала бирюзовую подводку, подчеркивающую ее и без того яркий природный цвет глаз.

Отказалась от перчаток и шляп

Если присмотреться к образам принцессы, то можно заметить одну небольшую особенность: Диана почти никогда не носит перчатки. Причина нарушения неукоснительного правила королевского протокола весьма трогательна: леди Ди считала аксессуар барьером в общении, ей нравилось иметь прямой контакт с людьми и держать их за руки. По той же причине герцогиня отказалась и от шляпок, аргументируя это тем, что «в шляпе нельзя обнимать ребенка».

Бонус

Традиционно британские школы ежегодно устраивают спортивные дни для учащихся и их родителей. Чтобы поддержать маленького принца Гарри, в 1991 году Диана приняла участие в забеге наряду с другими мамами. При этом для удобства принцесса сняла обувь и тем самым нарушила королевский протокол. Победить в гонке ей не удалось, но вот принц Гарри наверняка был тронут маминым поступком.