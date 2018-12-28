9 слов, ударение в которых никак не получается запомнить

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Бытует мнение, что русский язык — один из самых сложных языков для изучения. Склонения, спряжения, огромное количество исключений... Для иностранцев язык Пушкина и Достоевского может стать настоящим Эверестом, покорить который сможет только самый упорный ученик. Впрочем, и носителям великого и могучего тоже время от времени необходимо освежать и дополнять свои знания.

Мы в AdMe.ru запомнили правильное ударение в этих словах раз и навсегда.

Све́рлит или сверли́т?

Достаточно вспомнить неопределенную форму этого глагола. Что делать? Сверли́ть. А значит, и в третьем лице в единственном числе ударение будет падать на последний слог — сверли́т.

Кра́лась или крала́сь?

Наверняка у многих в голове всплыло правило русского языка, согласно которому ударение в глаголах женского рода в прошедшем времени ставится на последний слог. К примеру, заперла́сь, надорвала́сь, отозвала́сь. Однако потому русский язык и считается сложным, что в нем много исключений. Не все одно- и двусложные глаголы образуют формы прошедшего времени по указанной модели. Поэтому верным ответом будет кра́лась. А чтобы легче было запомнить, мы вам предлагаем вот такую картинку, где знаменитая Клара (та самая, что украла кларнет) крадется. Ударение в обоих словах падает на первый слог. Кла́ра кра́лась.

Щё́лкать или щелка́ть?

То, что буква «ё» в русском языке всегда является ударной, — правило проще простого. Другой вопрос — как понять, где в слове произносится «е», а где «ё»? Многим легче запомнить ассоциациями, потому предлагаем вам эту иллюстрацию. Какие звуки издаёт белка? «Щёлк, щёлк!» А значит, она щёлкает.

До́суг или досу́г?

Конечно же, досу́г. Но неправильное произношение этого слова так часто встречается в разговорах, что порой начинаешь сомневаться в своей правоте. Для легкого запоминания этого ударения предлагаем вам стишок: Стало тихо вдруг вокру́г, У бобра сейчас досу́г.

Но́гтя или ногтя́?

В форме именительного падежа в единственном числе в этом слове ударение ставится на первый слог — но́готь, а значит, и при склонении оно будет оставаться там же — но́гтя. Впрочем, для лучшего запоминания картинка и стихотворение прилагаются. Нарастила форму но́гтя, Будто у пантеры ко́гти.

Це́почка или цепо́чка?

В этом случае сбивает, конечно, форма слова «цепь», где ударение падает на единственную гласную букву. Однако толковые словари предлагают в уменьшительно-ласкательной форме ставить акцент на букве «о» — цепо́чка. «Я хочу», — сказала до́чка, Взяв у мамочки цепо́чку.

Кла́ла или клала́?

Носители русского языка порой произносят слова правильно, но не могут объяснить, почему ударение ставится именно так. Считается, что это работает языковая интуиция. Но в случае со словом «клала» интуиция срабатывает не у всех. Правильный ответ опять поможет запомнить Клара. Достаточно представить перед собой вот такую картинку и фразу: «Кла́ра кла́ла тарелки на стол».

Прину́дить или принуди́ть?

Прину́дить, и никак иначе. Более того, ударение сохраняется во всех формах глагола, к примеру: прину́дишь, прину́дил, прину́дит. А чтобы проще было запомнить, прочтите это стихотворение: Холодный ветер вмиг осту́дит,

Одеться потеплей прину́дит.

За́видно или зави́дно?

Согласно орфоэпической норме современного русского литературного языка, в этом случае правильно поставить ударение на гласный звук второго слога — зави́дно. Также однокоренное прилагательное произносится с ударением на «и» — зави́дный. Всем здесь стало очеви́дно, Что Евлампии зави́дно.

А в каких словах сложно запомнить ударения вам?