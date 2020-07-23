9 скрытых возможностей соцсетей, о которых вы услышите впервые

Мы ежедневно пользуемся мессенджерами и соцсетями, но знаем далеко не обо всех полезных функциях своих приложений. К примеру, продвинутые пользователи знают, как читать удаленные сообщения в WhatsApp или просматривать диалоги во «ВКонтакте», не открывая их.

Мы в AdMe.ru узнали о самых дельных фишках социальных сетей и советуем вам опробовать их на себе.

Прочитать сообщение во «ВКонтакте», чтобы собеседник об этом не узнал

Представим: человек отправил вам несколько сообщений. Вы видите только самое последнее из них. Вам интересно, что же написал собеседник, но открывать диалог не очень хочется. Вдруг он денег просит одолжить. Чтобы незаметно для собеседника посмотреть содержимое переписки, перейдите по ссылке или вбейте в сообщениях в поисковой строке комбинацию: day:11112030. Она покажет все сообщения, которые вы получили в течение дня, в том числе непрочитанные. Но есть один минус: если предложение длинное, то оно отобразится только частично.

Расшифровать голосовое сообщение во «ВКонтакте»

В начале июня 2020 года разработчики мобильного приложения выпустили полезную функцию. Теперь нейросеть переводит голосовые сообщения длительностью до 30 секунд в текст. Нажмите на кнопку с буквами рядом с аудио — и сами все увидите. Эта функция удобна еще тем, что голосовые учитываются при поиске. Если вы ищете фразу, которая есть в аудио, нужная запись без проблем отобразится в списке найденного. Для идеального результата придется произносить слова отчетливо. Однако даже так общий смысл голосового сообщения уловить все же удастся.

Помочь человеку быстро найти вас во «ВКонтакте» и WhatsApp

Еще одна удобная функция, которой мало кто пользуется. Если познакомились с кем-нибудь в кафе или во время прогулки по парку, покажите собеседнику QR-код своего профиля. Это гораздо проще и быстрее, чем искать по имени или никнейму среди миллиона других пользователей. Или, как в случае с WhatsApp, вбивать в телефонную книжку номер.

Общаться с друзьями в видеочате Instagram

В Instagram есть видеочат. Максимальное количество пользователей в одном чате — 6 человек. Эта функция позволяет не просто звонить друг другу, но и совместно просматривать посты из соцсети — фото или видео. Во время звонка любой собеседник может показать понравившийся пост из своей ленты, и он моментально отобразится на весь экран у остальных участников. Чтобы созвониться, откройте Direct в приложении. В правом верхнем углу нажмите на иконку видеокамеры и добавьте нужных людей.

Запретить другим людям отмечать вас в Instagram

Если вы устали от того, что друзья или незнакомые люди упоминают вас в комментариях, постах или Stories, есть простой способ прекратить ваши страдания. Зайдите в настройки, откройте вкладку «Конфиденциальность» и перейдите в разделы «Отметки» и «Упоминания».

Записать видеосообщение в Skype

В Skype можно не только звонить в режиме реального времени. Чтобы поздравить близкого, друга или коллегу, отправьте видеосообщение. Получатель сможет просмотреть запись в комфортное для него время. Это особенно удобно, если вы живете в других часовых поясах с большой разницей во времени. Например, в Москве и на Камчатке.

Включить темную тему в десктопной версии Facebook

В начале мая 2020 года разработчики порадовали пользователей новыми функциями, среди которых оказался долгожданный ночной режим для десктопа. При его активации все цвета инвертируются: белый становится черным и наоборот. Такой режим комфортнее для глаз, если вы сидите за ноутбуком в темноте. Чтобы активировать ночную тему, нажмите на стрелочку в правом верхнем углу и включите тумблер.

Передать другу свое местоположение через Facebook

В мобильной версии можно отправить свою геолокацию в личном сообщении с помощью функции «Друзья поблизости». Не нужно больше долго и запутанно объяснять человеку, где вы находитесь. Он легко найдет вас по карте.

Прочитать удаленное сообщение в WhatsApp

Чтобы восстановить недавно стертое сообщение, удалите приложение, а затем снова установите его. После того как введете свой номер телефона, выберите опцию восстановления. Так вам снова будут видны все переписки, в том числе и удаленные. Этот трюк сработает, если выполнить 2 важных условия. Первое — у вас на телефоне должна быть настроена синхронизация сообщений с облаком (iCloud или Google Drive). Второе — удалять и переустанавливать приложение нужно до 2:00. Дело в том, что все сообщения, которые пользователь получает на телефон, автоматически синхронизируются с облачным хранилищем каждый день в 2:00. После этого времени вся удаленная часть переписки будет стерта из облака.