9 ситуаций, когда лучше забыть про хорошие манеры (Но остаться при этом хорошим человеком)

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Вежливость — с одной стороны, качество очень положительное. Но иногда чересчур хорошие манеры могут сыграть с нами злую шутку. Например, чрезмерной вежливости не место в ситуациях, от которых зависит здоровье или даже жизнь человека. Но это никоим образом не значит, что нужно хамить и становиться бескультурным человеком. Во всем нужна мера.

Мы в AdMe.ru покопались в интернете, опросили знакомых и нашли некоторые жизненные ситуации, где вежливость зачастую бывает совсем не к месту.

1. Вежливость за рулем может быть опасна

Если вы едете за рулем и видите впереди пешехода, который намерен перейти дорогу в неположенном месте (а светофоров и пешеходных переходов рядом нет), то есть вероятность, что вы уступите дорогу, показав своим видом, что можно переходить. И это может стать медвежьей услугой. Ведь пешеход подсознательно решил, что водитель автомобиля, который из вежливости решил пропустить человека, уверен в безопасности перехода. Разве стал бы он пропускать, не убедившись, что все соседние полосы свободны?



На самом деле это далеко не всегда так. Скорее всего, водитель просто показывает, что не имеет ничего против, если вы сейчас начнете переходить дорогу перед его машиной. А что происходит за его машиной или за вами, уже не его ответственность. И вполне вероятно, что по соседней полосе может мчаться машина, из которой пешехода на дороге просто не видно. Последствия могут быть самые неприятные. Так же опасна вежливость в ситуации с поворотом налево (водитель, который поворачивает, должен сначала пропустить тех, кто едет по встречной полосе). Пропустить кого-то из вежливости, не посмотрев на полосы рядом, — это потенциальный риск попасть в крупную аварию. Хорошие манеры никак не отменяют правил дорожного движения.

2. Излишняя вежливость в кабинете врача может навредить здоровью

Чрезмерная осторожность и неуверенность в беседе с лечащим врачом могут обернуться печальными последствиями для пациента. Есть люди, которые считают, что невежливо беспокоить доктора своими проблемами. Особенно теми, которые они сами для себя назвали незначительными. Но ведь именно проблемы со здоровьем, пусть даже и самые мелкие, как раз и есть причина, по которой существуют врачи и больницы. Излишняя вежливость с докторами вредит здоровью и может быть опасной для жизни. Ведь иногда за незначительными симптомами скрываются серьезные заболевания.

3. Мужская галантность не всегда уместна

Этикет гласит, что даму всегда нужно пропускать вперед. Но если речь идет об опасных объектах (лифт, эскалатор, колесо обозрения и другие аттракционы), то в таких случаях мужчине лучше зайти первым, а женщине — следом за ним.

4. Чихание лучше проигнорировать

Кажется, с самого детства мы знаем, что если рядом кто-то чихнул, то выражение «будь здоров!» поможет подбодрить человека. Однако это далеко не так. Согласно этикету, не нужно никак реагировать на чихание. Потому что, во-первых, это считается промахом со стороны чихающего, а во-вторых, пожелание быть здоровым может расцениваться так, будто чихнувший уже болен.

5. Вежливость многого не позволяет

Многие из нас с детства слышали фразу «сделал бы это, да воспитание не позволяет». Вежливость, к слову, — это то же воспитание, только более узкого профиля. Хорошо воспитанный человек часто не может сказать «нет» там, где надо бы, или решиться на поступок, который в корне поменяет его жизнь. А иногда вообще нужно идти напролом, чтобы добиться желаемого. Чересчур вежливый человек просто не сможет решиться на такое и, скорее всего, упустит свой шанс.

6. Не нужно отказываться от комплиментов

Частая ситуация, когда люди, особенно женщины, на любой комплимент отнекиваются или отшучиваются, тем самым принижая свои достоинства. Комплименты нужно уметь принимать. И если вам сказали, что вы красивы, нужно просто ответить «спасибо» и не спорить.

7. Невежливо просить других людей сделать выбор за вас

Принимать решения за других людей уместно родителям несовершеннолетних детей и начальникам. Постоянные просьбы помочь советом (равно как и стремление раздавать свои советы, когда не просят), адресованные другим людям, пусть даже родным и близким, могут сыграть с вами нехорошую шутку в будущем. Окружающие перестанут воспринимать вас всерьез, и когда у вас появится свое мнение, отличное от другого, то оно никому не будет интересно. Поэтому свое мнение нужно уметь высказывать с самого начала знакомства.

8. Рукопожатие и дружеские объятия уместны не всегда

Крепкое рукопожатие, похлопывание друг друга по плечу, объятия при встрече, кажется, уже вошли в обиход всех людей. Это хороший способ показать свою дружбу и привязанность, но все же есть вероятность сконфузить человека, а ситуация может оказаться довольно неловкой. Поэтому лучше вести себя подобным образом с близкими друзьями, а с малознакомыми и знакомыми знакомых — оставить руки при себе и просто поздороваться.

9. Не всегда нужно давать развернутые ответы на вопросы собеседника

Кажется, что это проявление вежливости и заботы — предоставить собеседнику всю информацию, которую мы знаем по его вопросу. Но в большинстве случаев человеку необходимы только факты и ничего более. Длинные развернутые ответы мало кому нужны, если вы, конечно, не на экзамене. К тому же человек может торопиться, а из-за своих слишком хороших манер не сможет вас перебить. К слову, прервать собеседника из-за спешки или даже потому, что разговор не вызывает интереса, также не считается проявлением невоспитанности.