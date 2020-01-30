9 популярных символов с богатой историей, о которой мы даже не задумываемся

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Мы живем в пространстве, наполненном символами: это и дорожные знаки, и логотипы брендов, и буквы на вывесках и в книгах. Из-за того, что мы видим символы так часто, глаз замыливается и мы не думаем о том, что на самом деле скрывается за привычными обозначениями.

Мы в AdMe.ru собрали необычные истории знаков, с которыми каждый из нас периодически сталкивается. И некоторые из них заставляют взглянуть на привычные вещи под совсем другим углом.

Символ анархии

Буква «А» в круге, символизирующая анархическое движение, — это на самом деле «А», вписанная в букву «О». Такая монограмма отсылает к высказыванию французского политика Прудона: «Анархия — мать порядка». «А» в символе обозначает, собственно, анархию, а «О» — порядок (от фр. ordre). Но анархисты не были первыми, кто использовал такой символ. Буква «А» в круге встречалась на страницах трактатов по алхимии XV–XVI веков. Но там монограмма обозначала альфу и омегу, то есть начало и конец, а значит, была символом единства и целостности.

Лавровый венок

Лавровый венок — символ славы и победы, который пришел из Древней Греции. По преданию, бог Аполлон влюбился в нимфу Дафну и преследовал ее, а та, убегая, превратилась в лавровый куст. Аполлон украсил его ветвями свою голову и лиру. Поэтому лавровые венки преподносили поэтам, музыкантам — тем, чьим покровителем был Аполлон. В Риме венчать ими стали и успешных полководцев.

Запятая

У запятой, как и у всей системы пунктуации, непростая история. Изначально на письме слова и предложения разделялись лишь точками, которые могли ставиться не только внизу строки, но и вверху, и посередине. Но в XVII веке итальянский писатель Бонкомпаньо да Синья предложил идею получше — пользоваться лишь 2 знаками: тире для обозначения конца предложения и слешем (/) для выделения пауз. Именно слеш позже сполз вниз по строчке, отрастил хвостик и стал привычной нам запятой.

Радикал

Изначально математики обозначали корень первой буквой латинского слова radix, которое и значит «корень». А выражение, из которого необходимо было извлечь корень, не брали в скобки, как принято сейчас, а ставили над ним черту. Со временем буква «r» срослась с этой чертой — так и получился привычный нам значок радикала.

Нимб

Традиция изображать на иконах круглый ореол над головами святых берет начало в Античности. Но существует несколько версий того, как именно в иконографии появился нимб. Возможно, его родоначальниками стали мениски — горизонтальные металлические круги, которыми греки прикрывали статуи от дождей.

Традиция могла пойти от обычая вешать щиты на спины триумфаторам.

Греки верили, что боги, спустившиеся на землю, окружены небесным сиянием. Но на картинах довольно сложно изобразить сияние, окружающее все тело, поэтому художники стали довольствоваться ореолом света вокруг головы.

Спираль на сумках курьеров сервиса «Яндекс. Еда»

Эта черная спираль на желтом фоне не просто украшение курьерской сумки. По словам самих создателей дизайна, в узоре заложено множество образов: Буква «е» (от слова «еда»).

Окружность — отсылка к форме тарелок, чашек и прочей посуде.

Движение по спирали — замешивание и скручивание ингредиентов, слоистость пищи.

Голубь мира

Белый голубь стал, пожалуй, самым популярным символом мира после Второй мировой войны. Пабло Пикассо нарисовал голубку, сжимающую в клюве оливковую ветвь, в качестве эмблемы Всемирного конгресса сторонников мира. Прототипом голубки Пикассо стал библейский голубь, который во время Великого потопа принес Ною весть, что впереди суша. Впрочем, мирной птицей голубя считали и более древние наши предки. В Греции, например, уважали голубей как добрых и чистых птиц, так как считалось, что у голубей нет желчного пузыря. А именно в желчи люди видели причину дурного нрава.

Мандала

Сейчас рисунок мандалы популярен в качестве татуировки или узора из антистресс-раскраски. В Индии же изображение мандалы — важный ритуал. Мандала изначально — символический замок с 4 сторонами, ориентированными на 4 стороны света. Он окружен кругами, каждый из которых символизирует качество, необходимое человеку, чтобы войти в этот замок (например, чистота или преданность). В центр замка же помещается символ божества или культовый символ. Такие мандалы используют буддистские монахи в духовных практиках.

Три обезьянки

Оказывается, у эмодзи с тремя обезьянками есть прототипы. Это «Три мистические обезьяны» с резного панно XVIII века в Японии. Они иллюстрируют известную фразу «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю». Это постулаты японской жизненной философии, направленные на борьбу со злом. У обезьян даже имена есть: Мидзару, Кикадзару и Ивадзару.

Нравится ли вам задумываться об истории знаков, которые окружают вас? Или, наоборот, вам больше по душе видеть в знаках только то, что они обозначают сейчас?