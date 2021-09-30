9 способов выбрать ювелирное украшение так, чтобы оно потом стало семейной реликвией

Покупая ювелирные украшения, мы редко задумываемся о том, что нам могут продать подделку. Ведь это магазин, где все серьезно: продавец обо всем рассказал и показал товар с выигрышной стороны. Но иногда даже консультанты не знают, что продают. Драгоценности требуют внимания со стороны покупателя, важно быть грамотным и знать хотя бы базовые вещи относительно камней и металлов. Иначе есть шанс отдать внушительную сумму за пустышку.

AdMe.ru выяснил, как без помощи эксперта понять, не обманули ли вас в ювелирном магазине.

Золото плотнее большинства металлов. Если предмет кажется слишком легким для своего размера, то, вероятно, это подделка

«Кажется, обыкновенное обручальное кольцо, но есть один маленький нюанс. Весит в пару раз легче, чем должно быть. Путем легкого деструктивного воздействия лобзиком открываем „богатый“ внутренний мир данного изделия. Внутри кольца пустота».

«Само по себе это не страшно. Но учитывая, что обручальные кольца носят долго, это очень серьезный неисправимый недостаток. Такие кольца очень легко деформируются. Их нельзя увеличить или уменьшить. Подобные изделия весьма популярны, потому что стоят дешево».

Если вы выбираете камень определенного цвета, то вам будут предлагать самые дорогие варианты

Как и в любой сфере, продавцы хотят убедить покупателя потратить как можно больше денег. Например, предлагают самые дорогие варианты и не упоминают про бюджетные альтернативы. Если вы хотите купить изделие с синим камнем, то продавец, скорее всего, предложит варианты с дико дорогим сапфиром. Королевские особы предпочитали именно синий цвет. Так за ним закрепился элитарный статус, и иногда его даже называют «королевским синим». Именно поэтому изделия с ним стоят дороже. Отправляясь в магазин, нужно понимать, что синего цвета бывают не только сапфиры, но и шпинель, и танзанит, и турмалин, которые стоят куда дешевле.

Если сомнительные украшения не проверить, то можно столкнуться с неприятными находками

«При помощи молотка можно разбить кулон. В итоге получаются вот такие кусочки глины с вклеенными стразами. Все было бы ничего, но стоят такие изделия как настоящие из чистого золота. Вы просто покупаете глину по цене золота».

Когда продавец предлагает посмотреть на бриллиант при солнечном свете, не доверяйте ему

Это самый старый трюк. Освещение в ювелирных магазинах и солнечный свет всегда играют в пользу украшений. Благодаря им любое изделие выглядит лучшим образом, поэтому засияет даже плохой камень. Для того чтобы бриллиант блестел на солнце, его достаточно почистить. Поэтому не стоит доверять ювелиру, который предлагает отправиться к окну или на улицу, чтобы увидеть, «как действительно выглядит камень».

Выбирая жемчуг, внимательно смотрите, чтобы камни не были идеально ровными

Круглый жемчуг считается самым ценным и встречается в ювелирных магазинах не так часто. Проверить, настоящая ли жемчужина, довольно легко: достаточно потереть ее о другую жемчужину. Искусственные жемчужины скользят друг по другу, культивированные более шершавые из-за слоев перламутра. Также можно обратить внимание на отверстия. В настоящем жемчуге они очень маленькие, в то время как в искусственном большие.

При выборе украшения с жемчугом важную роль играет температура. Настоящий жемчуг на ощупь холодный и нагревается от тепла тела в течение пары секунд. Поддельные пластиковые жемчужины имеют комнатную температуру, при прикосновении к ним вы не почувствуете прохлады. Однако поддельные камни делают также из стекла, которое может быть холодным на ощупь. Но такому жемчугу потребуется больше времени, чтобы перенять тепло тела.

Когда продавец говорит, что настоящий янтарь не пахнет, не верьте

Прямо в магазине янтарь можно проверить, просто понюхав. Натуральный янтарь имеет специфический запах, после нагрева настоящий балтийский янтарь распространяет аромат сосновой смолы. Подделки же часто пахнут горелым пластиком.

Также янтарь можно проверить в домашних условиях. Все, что нужно сделать, это добавить 1/4 стакана соли в 2 стакана теплой воды и перемешать смесь до растворения соли. Затем необходимо поместить янтарь в раствор. Если украшение плавает, то это изделие настоящее. Но стоит учитывать и другие материалы. Например, если в сережках есть металлическая застежка, то она будет тянуть вниз, а сам янтарь выступит поплавком, стремясь вверх.

Если настоящее золото находится в прямом контакте с вашей кожей, оно не изменит ее цвет

Достаточно просто подержать украшение между руками пару минут. Пот от рук либо вступит в реакцию с металлом и изменит цвет кожи, либо не повлияет на него. Если это подделка, кожа станет черной, синей или зеленой. Важно только не прикладывать украшение к участку кожи, где нанесен тональный крем, потому что металл окрасит эту область в черный.

Попросите осмотреть бриллиант, а затем подышите на него

Если камень остается запотевшим в течение нескольких секунд, это подделка. Настоящий алмаз не реагирует на теплое дыхание, потому что конденсат не прилипает к поверхности. Бриллианты также можно проверить с помощью воды. Достаточно опустить в нее камень и посмотреть, как он себя ведет. У бриллианта высокая плотность, поэтому если он утонул, то перед вами настоящая драгоценность, если всплыл — подделка.

Поддельное серебро не растопит лед, в отличие от настоящего

Нужно взять 2 кусочка льда. Один из них положить в металлическую посуду, а второй — на серебряное изделие. Если лед на украшении тает быстрее, то у вас настоящее серебро. Если оба кусочка тают с одинаковой скоростью, то перед вами подделка.

Как и янтарь, серебро можно проверить, просто понюхав. Настоящее серебро не источает заметного запаха. Украшения, которые пахнут тухлым яйцом, не являются серебром. Такое изделие может быть посеребрено или сделано из меди или цинка.