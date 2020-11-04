9 секретов Тильды Суинтон, которая могла остаться незаметной женщиной, но сделала себя иконой стиля

В Тильде Суинтон все кажется «нестандартным»: андрогинная внешность, худоба, высокий рост, бледно-фарфоровая кожа, острые черты лица. Она могла бы остаться не слишком красивой и незаметной, но стала одной из самых известных женщин мира. И не только благодаря актерскому дару, но и уникальному стилю, который притягивает взгляды и вызывает желание подражать.

Мы в AdMe.ru покорены тем, как актриса жонглирует модными трендами и делает акценты, и хотим выделить ее стилеобразующие приемы.

1. Асимметричная прическа

Визитная карточка Тильды — ее прическа. Она подчеркивает угловатые черты, делая их еще выразительнее. А ведь когда-то актриса пыталась смягчить их удлиненными стрижками, более натуральным цветом волос. То, какой эффект мог бы получиться от длинных волос и стандартных причесок, мы можем видеть тогда, когда режиссер преображает ее для роли. Основной цвет — это выбеленный или пшеничный блонд. Иногда актриса экспериментирует и красит волосы в ярко-рыжий цвет, но потом возвращается к светлому оттенку волос.

2. Эффект альбиноса и аристократичная бледность

«Я воюю за естественность. За небеленое лицо и неровную походку. За эмоционально достоверную семейную сцену. За мучительный подбор слов. За открытую, а может, несчастную концовку. За слезающий с пятки ботинок и движение ступни, чтобы его поправить. За разбитое яйцо и разлитое молоко. За идею косноязычия. За пространство кино, в котором не происходит ничего, но все возможно». Тильда Суинтон

Практически полное отсутствие макияжа даже на важных приемах, подчеркнутые бледность и прозрачность кожи — все это Тильда делает специально. Это создает эффект некой инопланетности — женщины не от мира сего. Как говорит актриса, это ее возможность быть самой собой.

3. Авангардные аксессуары

Суинтон не носит драгоценности в повседневной жизни, а в ее тщательно подобранных образах на выход нет мелких деталей.

Если она решает дополнить образ, то выбирает крупное, заметное украшение — чаще всего браслет, брошь или кольцо. Тильда носит и бижутерию, и украшения из драгоценных металлов и камней, но все они чрезвычайно необычные, даже эпатажные и часто от именитых брендов.

4. Элегантный минимализм

С самого начала своей актерской карьеры Суинтон отказалась от привычного шоу-бизнесу гламурного образа и встала на сторону минимализма. Для ее стиля характерны сдержанные линии, сложные силуэты и незаурядные формы. Нередко она выбирает костюмы мужского кроя: актриса не раз отмечала, что в брючных костюмах с четкой линией плеч ей комфортнее, чем в платьях. Однако в последние годы она отдает предпочтение платьям и смотрится в них великолепно. Одна из ее фишек, которая прослеживается во многих нарядах, — длинный струящийся шлейф.

5. Подчеркнутая андрогинность, но в то же время женственность

Дизайнеры, работавшие с актрисой, отмечают: независимо от того, что на ней надето, она излучает уверенность. «Она не модная, а элегантная, настоящая икона стиля», — говорила о Тильде Франка Соццани, бывший главный редактор итальянского Vogue. Склонность актрисы к нетипичным и даже причудливым вещам не может не вдохновлять кутюрье, предоставляя им возможность расширять творческие границы. Ее одежда всегда «говорит», особенно если наряд от одного из ее любимых дизайнеров Хайдера Акерманна, который творит специально для нее. Суинтон не раз отмечала, что самое главное в одежде для нее — это возможность «жить» в ней. То есть, для какого бы случая ни был предназначен наряд — для торжественного или не очень, — он должен струиться, быть удобным, не стесняющим движений и порывов души. Именно такие вещи шьет Хайдер Акерманн.

6. Выбор нестандартного кроя и принтов

Еще один прием, который можно отметить в подходе Тильды Суинтон к стилю, — открытость к экспериментам. Необычный крой, сочетания, интересные принты, игра с формой — всему этому актриса смело говорит «да». И если висящий в шкафу наряд может показаться сомнительным, то на ней он смотрится так, что хочется сказать: «Что-то в этом есть!»

7. Высокие каблуки

Несмотря на то что актриса не ставит женственность наряда на первое место и имеет высокий рост (1,79 м), она практически всегда носит высокие каблуки. Такая обувь служит своеобразным дополнением, продолжая длинную, ломкую линии фигуры Тильды. Это могут быть и классические лодочки, и туфли, которые, как и весь наряд, «рассказывают историю». Обувь же на плоской подошве завершает образ кинодивы редко.

8. Умение не потеряться в ярких цветах

Игра с цветом — еще одна любимая забава Тильды. Несмотря на то что иногда ее образы бывают почти бесцветными, под стать коже и волосам, она умеет сочетать яркие цвета. В ее гардеробе были замечены буквально все оттенки, причем такие, которые традиционно не советуют выбирать блондинкам: винный, синий, изумрудный, ярко-красный. Звезда не пренебрегает в образах и разными текстурами: она носит одежду из атласа, шелка, бархата. А особую нежность питает к металлизированным тканям.

9. Талант быть разной

Но главный секрет привлекательности Тильды — это ее невероятный талант перевоплощения. Холодная белая колдунья или незаметная мать-одиночка, смелая воительница или бизнес-леди — кажется, что актриса может сыграть кого угодно. И такие разные экранные образы постоянно подогревают интерес зрителя.