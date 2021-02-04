9 секретов счастья, которыми пользуются жительницы разных стран. Эти хитрости не помешают и нам

«Человек создан для счастья, как птица для полета» — с этой крылатой фразой трудно поспорить. Вот только нашу жизнь то и дело омрачают мелкие или не очень неурядицы: авралы, недопонимание с любимыми, «неуды» у детей в школе и т. п.

Мы в AdMe.ru решительно боремся с плохим настроением. Поэтому подсмотрели, чем в таких случаях руководствуются жительницы разных стран.

1. Итальянки

Секрет счастья итальянок — dolce far neinte, или «сладость ничегонеделания». Аппетитная пицца, хороший напиток в бокале, созерцание природы без попыток зафиксировать ее красоту на телефон и выложить в Instagram — вот в чем философия наслаждения праздностью. Но это не единственное: важно заниматься любимым делом, причем не по принципу «быстрее, выше, сильнее». Все нужно делать с чувством, с толком, с расстановкой — так, чтобы работать не слишком много. «Сладость ничегонеделания» — это про отсутствие бесконечной соревновательной гонки с самим собой и другими, игры в «достиженчество» и попыток что-то доказать окружающим. Ведь куда приятнее просто посмотреть в окно или послушать любимую песню, чем проверять почту или урвать минутку, чтобы вытереть некстати налетевшую пыль. Как стать счастливой по-итальянски? Позволить себе немного полениться, съесть что-то вкусное (хоть и вредное), отложить ненадолго в сторону даже важные дела.

2. Китаянки

В китайском языке существует несколько слов для обозначения состояния счастья. Гаосин — это счастье глобальное и понятное каждому человеку на земле. Например, новая машина, престижная должность или собственная квартира. Чаще всего такое счастье — отражение материального благополучия китаянки. Но есть кое-что более важное — кайсин. Дословно это переводится как «открытое сердце». Кайсин — это то нематериальное, что дарит женщине радость в конкретный момент, то, что невозможно отнять. Например, кайсин — это перебирать любимые бусы, кормить уток в парке или немного подурачиться. Это ощущение помогает поддерживать себя в тонусе и быть открытым к миру. Китайцам свойственен коллективизм, поэтому и китайское счастье принято разделять с подругами или родными. Как стать счастливой по-китайски? Почувствовать радость от самых простых вещей: чашки вкусного чая или пустячной короткой беседы.

3. Немки

А вот у немецких женщин другое представление о счастье — fernweh. За этим словом скрывается тоска по месту, где вы никогда не бывали. Проще говоря, страсть к путешествиям. Мечтаете погреться на золотистом песочке или обойти все исторические здания далеких столиц, сидя в офисе? «Душой на море, попой на стуле» — ваш девиз? В каком-то смысле все мы немного немцы, но важно иногда следовать своему желанию и открывать новые горизонты. Как стать счастливой по-немецки? Помечтать о новых путешествиях и начать планировать одно из них.

4. Костариканки

Pura vida — в Коста-Рике это выражение распространено не меньше, чем «Как дела?» Оно переводится как «чистая жизнь» или «простая жизнь», и это больше, чем просто слова. Костариканки умеют сохранять добродушие и веселость даже в не самых счастливых моментах. Местные дамы умеют расслабляться и не спешить — почему бы не насладиться живописным закатом, вместо того чтобы заставлять себя сделать 100 дел за вечер? А еще они высоко ценят семью. Кстати, в государстве нет армии, а финансирование идет на мирные нужды — возможно, и это отражение pura vida. Как стать счастливой по-костарикански? Побродить по живописному уголку города, не думая ни о чем.

5. Канадки

Французскую фразочку Joie de vivre (или «радость жизни») канадки (а точнее, жительницы Квебека — эта провинция считается самой счастливой в стране) сделали своим девизом. В их понимании это способность получать от жизни удовольствие, несмотря на всевозможные преграды, будь то недельный снегопад, пробка на дороге или неприятности на работе. Неудача для канадки не повод запереться в квартире и грустить в одиночестве. Она попытается извлечь из этого положительный опыт и как-то отвлечься: съездить на природу, посетить музыкальный фестиваль или хоккейный матч, навестить родных или просто-напросто собраться с друзьями в ресторане, чтобы весело поболтать ни о чем. Канадки умеют видеть позитив во всем: в еде, в погоде, в своих друзьях. Как стать счастливой по-канадски? Отправиться в кафе, на спортивное состязание, в клуб или на пикник с друзьями.

6. Индонезийки

У балийских женщин в ходу концепция «три хита карана», или «три источника блага». Остров Бали многие считают райским, а представление о гармонии у его жительниц состоит из трех аспектов. Итак, в их понимании счастлива будет та, что находится в гармонии с высшими силами, природой и окружающими людьми. Не менее важен коллективизм: именно за счет общения и поддерживается гармония с окружающими. Как стать счастливой по-индонезийски? Приготовить что-нибудь вкусное с подругами на природе.

7. Болгарки

Болгарская философия счастливой жизни называется aylak («айляк»), или «праздность». И первый постулат счастья по-болгарски — не спешить. Свое начало этот стиль жизни берет в Пловдиве. Так вот, его обитательницы никуда не торопятся, позволяют себе смотреть по сторонам, ненавязчиво разглядывать прохожих, наслаждаться дуновением ветра, чтением под ласковыми лучами солнца и вкусной едой. Болгарские женщины практикуют айляк не от случая к случаю, для них это принцип жизни. Это умение наслаждаться моментом, которое длится все время. А работу иногда полезно и отложить в сторонку. Кстати, единственный аспект, где болгары и болгарки проявляют нетерпение, — это вождение, во всем остальном — спокойствие и непринужденность. Как стать счастливой по-болгарски? Побродить по городу, лениво рассматривая здания и встречных людей.

8. Норвежки

Норвежская идея о счастье — это friluftsliv, или «жизнь на свежем воздухе». Норвежки обожают природу, относятся к ней с большим вниманием и не упускают случая приобщиться к ней. Кстати, погода значения не имеет. Самое главное — как следует утеплиться, подобрать подходящий костюм, тогда и активности на природе принесут не разочарование, а счастье и жизненные силы. Прогулки в снег, дождь или промозглую погоду — обычное дело для норвежек. Совсем необязательно ехать в дальние края, для ощущения радости достаточно исследовать окрестные тропки, побывать в хорошо знакомых местах. Как стать счастливой по-норвежски? Отправиться за город или в парк даже в ненастный день. Главное — одеться тепло и по погоде.

9. Африканки

Акуна матата — это не только самая узнаваемая песня из мультфильма «Король Лев», но и жизненная философия жителей и жительниц стран Восточной Африки. Это не что иное, как «жизнь без проблем», этакая Don’t worry, be happy на африканский манер. Логика африканок такова: если ситуацию невозможно изменить, не нужно расстраиваться, ведь так можно растерять всю продуктивность и впасть в уныние. Вместо этого попробуйте сказать самой себе: «Акуна матата!» — вот увидите, стресс хоть немного, но отступит. Значит, и решение проблемы можно будет найти куда легче. Как стать счастливой по-африкански? Улыбнуться себе в зеркало, если случилось что-то неприятное.