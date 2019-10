9 приемов, которые использует магазин ASOS, чтобы его товар разбирали как горячие пирожки

Идея магазина возникла после выхода сериала «Друзья»

В начале 2000-х два приятеля-маркетолога Ник Робертсон и Кевин Гриффитс занимались продакт-плейсментом (скрытой рекламой в кино и на ТВ) и даже не собирались торговать одеждой. Однажды Ник узнал, что после выхода пилотной серии ситкома «Друзья» зрители оборвали телефоны студии, чтобы узнать, где продается рамка для фото как у Рэйчел. Бизнесмен подумал, что и другие люди захотят купить платье как у Мадонны или кроссовки как у Дэвида Бекхэма — словом, те вещи, которые носят люди «из телевизора».

Так родилась компания ASOS (от англ. as seen on screen — «как видно на экране»). Робертсон и Гриффитс запустили интернет-магазин и начали продавать мебель, а потом и одежду. ASOS появился в интернете в те времена, когда Google было всего 2 года, а Facebook вообще не существовал.

Сегодня ASOS — крупнейший интернет-магазин: в прошлом году 184 млн человек сделали покупки на сайте и потратили на это £ 24 млн. Бренд держится на плаву почти 20 лет не за счет хитрой магии — за всеми успехами предприятия стоит холодный расчет.