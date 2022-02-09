9 секретных привычек итальянок, которые делают их непохожими на остальных женщин планеты
Когда мы говорим об итальянке, в мыслях чаще всего возникает образ темпераментной и стильной дамы, которая не понаслышке знает, что такое dolce vita. Женщины в Италии действительно живут по своим правилам, многие из которых стоит взять на вооружение и нам.
Мы в AdMe.ru узнали, каких принципов придерживаются итальянки, чтобы легко жить и стильно выглядеть.
Выбирая одежду, смотрят не на бренд
Итальянки не следуют переменчивой моде и предпочитают вещи, которые будут актуальны всегда. Вы не увидите в их гардеробе одежду кричащих цветов и тем более сделанную из синтетических материалов. Скорее всего, там будут классические базовые модели из натуральных тканей.
Основное правило: лучше мало вещей, но качественных, чем гора одежды, которая сохранит свой вид только до первой стирки. Это же касается белья, обуви, сумочек и аксессуаров.
Не избегают солнца и загара, но вряд ли пойдут в солярий
В отличие от японок итальянки не прячутся от солнца, а наслаждаются им по полной. Женщины используют солнцезащитные кремы, не ходят в солярии и не боятся морщин.
Не перебарщивают с косметикой
Местные женщины любят делать яркие акценты в образе, но при этом стремятся сохранить естественность. Макияж должен быть простым, а его нанесение — занимать немного времени. Главное, чтобы кожа дышала и сияла.
Этого итальянки добиваются благодаря увлажняющим кремам и маслам. А добавить облику яркости обычно помогает красная помада или лак на ногтях.
Едят вкусно и много, но не бесконтрольно
Итальянские женщины не изматывают себя диетами. Они могут позволить себе пасту и пиццу и при этом остаются стройными. Итальянки любят поесть и наслаждаются самим процессом. Для них еда — это культ, поэтому вы никогда не увидите местную девушку, поедающую на бегу фастфуд.
Их главные секреты — это неторопливый прием пищи, качество и разнообразие продуктов, а также небольшие порции. Девушки в Италии могут вовремя остановиться и не переедают.
Используют оливковое масло не как все
Женщины в Италии пользуются оливковым маслом не только на кухне. Оно является одним из самых популярных бьюти-средств в стране. Ведь еще Софи Лорен наносила его на кожу вместо увлажняющего крема.
Также итальянки смазывают им кончики волос, чтобы придать локонам блеск. А еще оливковое масло обладает целебными свойствами и помогает в заживлении ран.
Предпочитают натуральные средства для ухода за кожей
Большинство итальянок вместо магазинных скрабов и лосьонов для тела выберут натуральные продукты. Например, они смешивают молотый кофе с кокосовым маслом и наносят эту смесь на бедра и ягодицы. Местные женщины утверждают, что это средство помогает от целлюлита.
Еще один популярный скраб — из клубники и меда. После его использования кожа становится гладкой и сияющей.
Каждый день готовят свежую еду
Вряд ли вы встретите итальянку, которая будет заботливо разогревать семье на обед вчерашние спагетти или кусок пиццы. У жителей Италии есть правило: пища обязательно должна быть свежей. Они готовят ровно столько еды, сколько потребуется на один прием.
Однако если после ужина осталось немного пасты, можно добавить в нее яйца, овощи и другие ингредиенты и на завтрак приготовить аппетитную фриттату.
Борются со стрессом по-своему
У итальянок свой секрет борьбы с плохим настроением — это шоколад и шоколадные десерты. Как мы уже говорили, девушки в этой стране не признают никаких диет, но при этом знают меру.
Они считают, что даже один кусочек шоколада способен принести счастье. Ведь благодаря этому продукту в организме происходит выработка эндорфинов, а итальянки уверены, что счастливое лицо всегда привлекательнее, чем грустное.
Позволяют себе быть настоящими
В Италии женщины отличаются особой уверенностью в себе. Они не стесняются ни своих достоинств, ни недостатков и с гордостью демонстрируют и то, и другое. Они не зациклены на мелочах и просто позволяют себе быть неидеальными.
По мнению итальянок, в жизни есть более важные вещи, чем неаккуратно собранные волосы или полное отсутствие макияжа.
А вам нравится стиль жизни итальянок? Какие пункты из нашей статьи взяли бы на вооружение?