9 секретных привычек итальянок, которые делают их непохожими на остальных женщин планеты

Когда мы говорим об итальянке, в мыслях чаще всего возникает образ темпераментной и стильной дамы, которая не понаслышке знает, что такое dolce vita. Женщины в Италии действительно живут по своим правилам, многие из которых стоит взять на вооружение и нам.

Мы в AdMe.ru узнали, каких принципов придерживаются итальянки, чтобы легко жить и стильно выглядеть.

Выбирая одежду, смотрят не на бренд

Итальянки не следуют переменчивой моде и предпочитают вещи, которые будут актуальны всегда. Вы не увидите в их гардеробе одежду кричащих цветов и тем более сделанную из синтетических материалов. Скорее всего, там будут классические базовые модели из натуральных тканей. Основное правило: лучше мало вещей, но качественных, чем гора одежды, которая сохранит свой вид только до первой стирки. Это же касается белья, обуви, сумочек и аксессуаров.

Не избегают солнца и загара, но вряд ли пойдут в солярий

В отличие от японок итальянки не прячутся от солнца, а наслаждаются им по полной. Женщины используют солнцезащитные кремы, не ходят в солярии и не боятся морщин.

Не перебарщивают с косметикой

Местные женщины любят делать яркие акценты в образе, но при этом стремятся сохранить естественность. Макияж должен быть простым, а его нанесение — занимать немного времени. Главное, чтобы кожа дышала и сияла. Этого итальянки добиваются благодаря увлажняющим кремам и маслам. А добавить облику яркости обычно помогает красная помада или лак на ногтях.

Едят вкусно и много, но не бесконтрольно

Итальянские женщины не изматывают себя диетами. Они могут позволить себе пасту и пиццу и при этом остаются стройными. Итальянки любят поесть и наслаждаются самим процессом. Для них еда — это культ, поэтому вы никогда не увидите местную девушку, поедающую на бегу фастфуд. Их главные секреты — это неторопливый прием пищи, качество и разнообразие продуктов, а также небольшие порции. Девушки в Италии могут вовремя остановиться и не переедают.

Используют оливковое масло не как все

Женщины в Италии пользуются оливковым маслом не только на кухне. Оно является одним из самых популярных бьюти-средств в стране. Ведь еще Софи Лорен наносила его на кожу вместо увлажняющего крема. Также итальянки смазывают им кончики волос, чтобы придать локонам блеск. А еще оливковое масло обладает целебными свойствами и помогает в заживлении ран.

Предпочитают натуральные средства для ухода за кожей

Большинство итальянок вместо магазинных скрабов и лосьонов для тела выберут натуральные продукты. Например, они смешивают молотый кофе с кокосовым маслом и наносят эту смесь на бедра и ягодицы. Местные женщины утверждают, что это средство помогает от целлюлита. Еще один популярный скраб — из клубники и меда. После его использования кожа становится гладкой и сияющей.

Каждый день готовят свежую еду

Вряд ли вы встретите итальянку, которая будет заботливо разогревать семье на обед вчерашние спагетти или кусок пиццы. У жителей Италии есть правило: пища обязательно должна быть свежей. Они готовят ровно столько еды, сколько потребуется на один прием. Однако если после ужина осталось немного пасты, можно добавить в нее яйца, овощи и другие ингредиенты и на завтрак приготовить аппетитную фриттату.

Борются со стрессом по-своему

У итальянок свой секрет борьбы с плохим настроением — это шоколад и шоколадные десерты. Как мы уже говорили, девушки в этой стране не признают никаких диет, но при этом знают меру. Они считают, что даже один кусочек шоколада способен принести счастье. Ведь благодаря этому продукту в организме происходит выработка эндорфинов, а итальянки уверены, что счастливое лицо всегда привлекательнее, чем грустное.

Позволяют себе быть настоящими

В Италии женщины отличаются особой уверенностью в себе. Они не стесняются ни своих достоинств, ни недостатков и с гордостью демонстрируют и то, и другое. Они не зациклены на мелочах и просто позволяют себе быть неидеальными. По мнению итальянок, в жизни есть более важные вещи, чем неаккуратно собранные волосы или полное отсутствие макияжа.