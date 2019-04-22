9 произведений искусства, которые были уничтожены людьми (Большую часть мы уже не увидим)

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15 апреля произошла трагедия планетного масштаба: горел собор Парижской Богоматери. Миллионы людей по всему миру смотрели на то, как гибнет история. Ежегодно десятки произведений искусства разрушаются, тонут, горят и становятся жертвами любителей селфи. К сожалению, многие из них утрачены навсегда.

Мы в AdMe.ru вспомнили самые громкие утраты в мире искусства.

Собор Парижской Богоматери

Пожар в соборе Парижской Богоматери стал настоящей трагедией не только для жителей Франции, но и всего мира. Пострадали шпиль, часы и кровля здания. На восстановление собора уйдет около 20 лет. Французский предприниматель Франсуа-Анри Пино выделил на реконструкцию € 100 млн, миллиардер Бернар Арно и его семья пообещали вложить в ремонт € 200 млн. На реставрацию собора уже собран € 1 млрд. Поврежден 15 апреля 2019 года.

Монументальная арка Пальмиры

Многие видели эту арку на обложке учебника истории для пятого класса. Построена она была в 193 году в честь победы римлян над парфянами. Долгое время памятник был в полуразрушенном состоянии, пока его не восстановили в 1930-е годы. Служил символом города. Арка была взорвана во время войны в Сирии. Генеральный директор ЮНЕСКО осудил ее разрушение и призвал правительство Сирии сделать все возможное, чтобы восстановить арку. Разрушена 4 октября 2015 года.

Национальный музей в Бразилии

2 сентября 2018 года загорелся дворец Сан-Кристован, где располагался Национальный музей Бразилии. Пламя охватило все 3 этажа здания. Люди не пострадали, чего не скажешь об экспонатах. В музее находилась самая крупная коллекция в Северной и Южной Америках. Она состояла из животных, минералов, индейской посуды, египетских и южноамериканских мумий и др. Среди утраченного были и древнеегипетские рельефы, маски, статуэтки божеств, амулеты. В экспозицию входил скелет древней женщины, насчитывавший 12 тыс. лет и являвшийся самым древним скелетом человека, когда-либо найденным на Американском континенте. Сгорел 2 сентября 2018 года.

Долина Буджанг

Долина Буджанг — большой исторический комплекс, расположенный в Малайзии. Здесь находилась Империя Шривиджайя, древнее малайское государство. В декабре 2013 года выяснилось, что строительная компания снесла индуистский храм, возраст которого превышал 1 200 лет. Фирма аргументировала свой поступок тем, что постройка находилась на территории частной собственности и не была объявлена исторической. Снесли в 2013 году.

«Художник» Пикассо

Авиакатастрофа в Канаде унесла жизни 229 человек. Самолет упал в Атлантический океан. На борту разбившегося самолета находилось 14 членов экипажа, 215 пассажиров, картина Пабло Пикассо «Художник», бриллианты и другие драгоценности на общую сумму в $ 1 000 000 000. Несмотря на то что 98 % обломков самолета было извлечено из воды, был обнаружен лишь небольшой фрагмент от работы Пикассо. Утонула 2 сентября 1998 года.

«Рождество со св. Франциском и св. Лаврентием» Караваджо

Дело о пропаже картины «Рождество со святым Франциском и святым Лаврентием» кисти Караваджо оставалось открытым долгие годы. В 1969 году ее украли из храма Святого Лоренца на Сицилии. Считалось, что полотно погибло во время землетрясения в Южной Италии. Через 30 лет после кражи бывший член мафии признался, что «Рождество» похитили по заказу коллекционера, но картина долгое время пролежала в хозяйственной постройке. Ее уничтожили крысы и свиньи. Украдена в 1969 году.

«Водяные лилии» Моне

Клод Моне нарисовал несколько пейзажей, изображающих лилии на воде. В 1958 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке произошел пожар, который повредил несколько картин, в том числе «Водяные лилии». Полотно было практически полностью уничтожено, от него остались лишь небольшие куски. Сгорела в 1958 году.

Статуя короля Себастьяна

Турист в Лиссабоне предстал перед судом по обвинению в вандализме. Чтобы сфотографировать себя с королем, мужчина залез на постамент. Скульптура не выдержала нагрузки, упала и разбилась на несколько частей. Король Португалии Себастьян пал жертвой любителя селфи. Виновник попытался скрыться с места преступления, но его задержала полиция. Повреждена в мае 2016 года.

Мраморы Элгина