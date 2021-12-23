9 продуктов, покупая которые вы вредите не только желудку, но и кошельку

Чтобы прилично сэкономить, необязательно переходить на дешевые продукты. Иногда достаточно отказаться от ненужных — и сумма следующего чека вас приятно удивит. Не волнуйтесь, рацион при этом не пострадает. Наоборот, меню станет более здоровым и питательным.

Мы в AdMe.ru любим практичные советы, поэтому составили список продуктов, которые пора перестать покупать. Некоторые из них оказались сюрпризом.

Соусы

Сейчас на рынке сотни всевозможных кетчупов, соусов айоли и барбекю, которые так и хочется купить. Но стоит помнить, что производители соусов, преследуя собственную выгоду, сдабривают их ударной дозой усилителей вкуса, стабилизаторов, эмульгаторов и других химических веществ. Нужно ли добавлять, что это еще и довольно дорогостоящее гастрономическое удовольствие. Гораздо полезнее и выгоднее готовить соусы самостоятельно — конечно, если нет задачи срочно накрыть на стол.

Консервированная фасоль

Фасоль в консервированном виде можно найти практически в любом продуктовом и сразу добавить в салат, запеканку или другое любимое блюдо. Правда, в долгосрочной перспективе покупать фасованный продукт не слишком выгодно. К тому же, не всегда легко найти фасоль без добавления сахара и консервантов. Практичнее приобрести упаковку сухих семян и отваривать их по мере необходимости. Так получится сэкономить на лишних манипуляциях производителя и проконтролировать добавление специй.

Фасованные конфеты

Сколько бы диетологи ни твердили о вреде сахара, отказаться от него не так уж просто. Когда сила воли дает сбой, лучше всего брать конфеты на вес. При расчете цены за килограмм это почти всегда экономичнее, чем покупка фасованной упаковки. К тому же можно набрать столько, сколько хочется, и обезопасить себя от психогенного переедания (читайте: от ночного дожора).

Сухофрукты

Сухофрукты — это идеальный перекус на бегу: здоровая замена сладостям, естественный источник быстрых углеводов, кладезь клетчатки и всевозможных макро- и микроэлементов. К сожалению, не все сушеные фрукты на полках магазинов одинаково полезны. Во многих содержится диоксид серы (E220) — газ с неприятным запахом, который образуется при сжигании угля или масла и используется для консервации пищевых продуктов. И хотя в малых количествах он не опасен, в стандартной порции кураги концентрация E220 может приближаться к критической. Лучше отдать предпочтение свежим фруктам. К тому же они скорее заполняют желудок, а значит, можно сэкономить на размере порции.

Свежие фрукты и ягоды

В межсезонье стоимость фруктов и ягод подлетает в несколько раз. Но в целях разумной экономии необязательно отказывать себе в удовольствии. Почти весь ассортимент летней экзотики можно найти в отделе замороженных продуктов. Тем более что замороженные фрукты и ягоды обычно более спелые и вкусные и зачастую содержат все те же полезные свойства, что и свежие.

Чай в пакетиках

В этом напитке много антиоксидантов и фитонцидов, защищающих наш организм от вредных веществ. Но также может попасться и микропластик, который содержится в некоторых чайных пакетиках. Пока неясно, как он влияет на организм человека, но опыты на животных показывают безрадостную тенденцию. Выход из ситуации простой и очевидный — заваривать листовой чай. Это безопаснее, вкуснее и, как бонус, — часто дешевле.

Натуральный йогурт

Не все йогурт, что им называется. Большинство баночек, которые продаются в супермаркетах, не содержат полезных бактерий. А значит, не выполняют свою главную функцию, знакомую нам по телевизионной рекламе, — не восстанавливают микрофлору кишечника. Натуральные, по-настоящему полезные йогурты найти сложно — разве что в фермерских магазинах, где цена всегда завышена. Чтобы снизить расходы, не рискуя качеством, разумно приобрести йогуртницу. Дальше, чтобы завтракать бюджетно и полезно, вам понадобятся только качественное молоко и закваска.

Жевательная резинка

Жвачка — один из самых коварных товаров в супермаркете, который поджидает нас в зоне импульсивных покупок, прямо возле кассы. Ученые давно предостерегают: жевание сладких пластинок может вылиться в мигрени, проблемы с ЖКТ и нарушения пищевого поведения. К тому же покупка жевательной резинки вредит кошельку. Казалось бы, нет ничего страшного в том, чтобы потратить около 40 рублей на одну пачку. Но когда эта покупка входит в привычку, суммы становятся гораздо внушительнее. Уж лучше лишний раз почистить зубы.

Чай в бутылке

В одной 500-миллилитровой бутылке холодного чая может содержаться до 5 ложек сахара. К тому же в айс ти есть красители и ароматизаторы. А это совсем не похоже на здоровый способ утолить жажду. Ну и, наконец, цена магазинного напитка сильно завышена в сравнении с домашним охлажденным чаем.

А что бы вы посоветовали не брать в магазине?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.