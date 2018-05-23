9 неприятностей, с которыми можно столкнуться, если не следить за климатом в квартире

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В 80-х годах в медицине появился термин «синдром больного здания». Им описывают те случаи, когда у людей в определенных помещениях появляются головная боль, заложенность носа, раздражение глаз и другие неприятные симптомы. Обычно это происходит в местах, где человек работает. Но и атмосфера в квартире играет важную роль.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие неприятности появляются из-за плохого климата в доме, и в конце статьи расскажем, как избавиться от них.

Сухой воздух и проблемы, которые он создает

1. Сухие волосы и кожа

Оптимальный уровень влажности воздуха в помещении — от 30 до 60 %, идеальным считается показатель 45 %. В холодное время года воздух на улице и в квартире становится более сухим. Отопительные приборы тоже забирают из воздуха необходимую влагу. Поэтому зимой, как только батареи становятся горячими, мы можем заметить, что кожа на руках и лице неприятно стянута, а волосы стали похожи на солому. Сухой воздух в квартире также может привести к другим проблемам, о которых мы расскажем ниже.

2. Обезвоживание, головные боли, медлительность

Воздух в квартире может быть сухим и в жаркое время года. Кондиционеры тоже способствуют этому. В прохладной комнате человек не так остро чувствует жажду и может не получить достаточное количество жидкости. В итоге можно заработать обезвоживание, которое проявляется по-разному: от сонливости до потери сознания. Самые распространенные сигналы обезвоживания: головные боли, медлительность, плохая концентрация. Кроме того, плохое самочувствие и нарушение умственных способностей может вызвать чрезмерное количество углекислого газа, который вырабатывает человек, когда дышит. Это особенно заметно в холодные периоды, когда мы держим окна закрытыми, недаром осень и зима считаются депрессивными сезонами.

3. Болезни органов дыхания

Нос и глотка человека участвуют в сложном процессе дыхания. Их слизистая оболочка нужна для того, чтобы микробы и вирусы не попали в легкие. Если воздух в квартире недостаточно влажный, слизистая высыхает. Это приводит не только к неприятным ощущениям, но и к серьезным заболеваниям, например к риниту.

4. Статическое электричество

Если мебель и одежда больно бьются током, то, скорее всего, уровень влажности в квартире недостаточно высок. В этом случае простой антистатик лишь временно устранит проблему.

5. Портится мебель, скрипят полы

Сухой воздух забирает влагу отовсюду. Особенно страдает ваша деревянная мебель. Она может трескаться и ломаться, а деревянные полы — скрипеть. Музыкальные инструменты тоже могут потерять форму и звучание, а книги приобретают «пожеванный» вид. Как бороться с сухостью воздуха и застоем углекислого газа? Есть простые, но эффективные способы: Регулярно проветривайте комнаты.

Почистите вентиляционные отверстия.

Даже в жару периодически отключайте кондиционер.

Поставьте хороший увлажнитель воздуха.

Излишне влажный воздух тоже может вызвать массу проблем

1. Астма и аллергия

Чрезмерная влажность воздуха может принести много неприятностей, потому что в такой среде быстро растет плесень и размножаются вредоносные бактерии. Причем если вы не видите плесень, это не значит, что ее нет, она может расти под плиткой и обоями. Считается, что плесень — одна из главных причин развития астмы у детей. Также плесень усиливает симптомы астмы и аллергии.

2. Респираторные болезни, общее ухудшение здоровья

Интересно, что ученые до сих пор не знают, как именно плесень влияет на наш организм. Однако негативные эффекты подтверждаются исследованиями. Из-за плесени могут развиться болезни дыхательных путей и даже депрессия. Как бороться с избыточной влажностью? Самые влажные места в квартире — ванная и кухня. Позаботьтесь о хорошей вытяжке.

Проверьте трубы на протечки.

Проветривайте квартиру после банных процедур и готовки.

Сушите вещи, хорошо расправив.

3. Портится электроника

Высокая влажность может испортить и ваше имущество. Внутри электрических приборов скапливается конденсат, что может привести к короткому замыканию. Решение: Если вы храните электрические приборы в гараже или подвале, то положите их в закрывающиеся коробки с тканевым мешочком, который впитает лишнюю влагу, или упаковкой силикагеля.

Прежде чем включить прибор, который хранился во влажном месте, подождите некоторое время.

Не храните фены и утюжки для волос в ванной.