9 неприятностей, с которыми можно столкнуться, если не следить за климатом в квартире
В 80-х годах в медицине появился термин «синдром больного здания». Им описывают те случаи, когда у людей в определенных помещениях появляются головная боль, заложенность носа, раздражение глаз и другие неприятные симптомы. Обычно это происходит в местах, где человек работает. Но и атмосфера в квартире играет важную роль.
Мы в AdMe.ru решили узнать, какие неприятности появляются из-за плохого климата в доме, и в конце статьи расскажем, как избавиться от них.
Сухой воздух и проблемы, которые он создает
1. Сухие волосы и кожа
Оптимальный уровень влажности воздуха в помещении — от 30 до 60 %, идеальным считается показатель 45 %. В холодное время года воздух на улице и в квартире становится более сухим. Отопительные приборы тоже забирают из воздуха необходимую влагу. Поэтому зимой, как только батареи становятся горячими, мы можем заметить, что кожа на руках и лице неприятно стянута, а волосы стали похожи на солому.
Сухой воздух в квартире также может привести к другим проблемам, о которых мы расскажем ниже.
2. Обезвоживание, головные боли, медлительность
Воздух в квартире может быть сухим и в жаркое время года. Кондиционеры тоже способствуют этому. В прохладной комнате человек не так остро чувствует жажду и может не получить достаточное количество жидкости. В итоге можно заработать обезвоживание, которое проявляется по-разному: от сонливости до потери сознания.
Самые распространенные сигналы обезвоживания: головные боли, медлительность, плохая концентрация. Кроме того, плохое самочувствие и нарушение умственных способностей может вызвать чрезмерное количество углекислого газа, который вырабатывает человек, когда дышит. Это особенно заметно в холодные периоды, когда мы держим окна закрытыми, недаром осень и зима считаются депрессивными сезонами.
3. Болезни органов дыхания
Нос и глотка человека участвуют в сложном процессе дыхания. Их слизистая оболочка нужна для того, чтобы микробы и вирусы не попали в легкие. Если воздух в квартире недостаточно влажный, слизистая высыхает. Это приводит не только к неприятным ощущениям, но и к серьезным заболеваниям, например к риниту.
4. Статическое электричество
Если мебель и одежда больно бьются током, то, скорее всего, уровень влажности в квартире недостаточно высок. В этом случае простой антистатик лишь временно устранит проблему.
5. Портится мебель, скрипят полы
Сухой воздух забирает влагу отовсюду. Особенно страдает ваша деревянная мебель. Она может трескаться и ломаться, а деревянные полы — скрипеть. Музыкальные инструменты тоже могут потерять форму и звучание, а книги приобретают «пожеванный» вид.
Как бороться с сухостью воздуха и застоем углекислого газа?
Есть простые, но эффективные способы:
- Регулярно проветривайте комнаты.
- Почистите вентиляционные отверстия.
- Даже в жару периодически отключайте кондиционер.
- Поставьте хороший увлажнитель воздуха.
Излишне влажный воздух тоже может вызвать массу проблем
1. Астма и аллергия
Чрезмерная влажность воздуха может принести много неприятностей, потому что в такой среде быстро растет плесень и размножаются вредоносные бактерии. Причем если вы не видите плесень, это не значит, что ее нет, она может расти под плиткой и обоями. Считается, что плесень — одна из главных причин развития астмы у детей. Также плесень усиливает симптомы астмы и аллергии.
2. Респираторные болезни, общее ухудшение здоровья
Интересно, что ученые до сих пор не знают, как именно плесень влияет на наш организм. Однако негативные эффекты подтверждаются исследованиями. Из-за плесени могут развиться болезни дыхательных путей и даже депрессия.
Как бороться с избыточной влажностью?
Самые влажные места в квартире — ванная и кухня.
- Позаботьтесь о хорошей вытяжке.
- Проверьте трубы на протечки.
- Проветривайте квартиру после банных процедур и готовки.
- Сушите вещи, хорошо расправив.
3. Портится электроника
Высокая влажность может испортить и ваше имущество. Внутри электрических приборов скапливается конденсат, что может привести к короткому замыканию.
Решение:
- Если вы храните электрические приборы в гараже или подвале, то положите их в закрывающиеся коробки с тканевым мешочком, который впитает лишнюю влагу, или упаковкой силикагеля.
- Прежде чем включить прибор, который хранился во влажном месте, подождите некоторое время.
- Не храните фены и утюжки для волос в ванной.
А вы следите за воздухом в квартире? Пользуетесь ли вы увлажнителем или осушителем?
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