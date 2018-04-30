9 признаков алкогольной непереносимости, о которых многие не подозревают
После пары бокалов спиртного некоторые люди отмечают у себя симптомы, схожие с приступом вегетососудистой дистонии, аллергической реакции и других недугов. И часто даже не догадываются, что на самом деле они вызваны алкоголем.
Мы в AdMe.ru собрали список признаков непереносимости этанола, которые легко перепутать с симптомами других болезней.
Непереносимость алкоголя бывает 2 типов:
- Врожденная — генетически обусловленная особенностью, при которой организм не способен перерабатывать этанол и его метаболиты.
- Приобретенная — возникает вследствие приема лекарственных препаратов, перенесенных заболеваний или травм.
Чем люди с непереносимостью алкоголя отличаются от других?
В норме после попадания алкоголя в кровь этанол медленно расщепляется на ацетальдегид, который впоследствии достаточно долго перерабатывается ферментами. У людей с непереносимостью алкоголя нарушена ферментативная деятельность в организме. То есть спирт распадается слишком быстро, ацетальдегид концентрируется в крови и провоцирует возникновение множества неприятных симптомов.
1. Повышение / понижение артериального давления
При повышенном артериальном давлении человека мучают пульсирующая боль в висках, шум в ушах и головокружение. Если же давление, наоборот, понижается, то симптомами являются темнота перед глазами, вялость, головокружение.
2. Насморк
Чихание, заложенный нос, затрудненное дыхание — все это типичные симптомы банальной простуды. Однако их источником может быть вовсе не ОРВИ, а непереносимость алкоголя. В слизистой оболочке носа расположено огромное количество капилляров. При воздействии на них этанола образуются отеки, которые затрудняют дыхание, вызывая ощущение заложенности носа.
3. Отек конечностей
Поступая в организм, этанол провоцирует интоксикацию, человек испытывает обезвоживание, происходит сбой в функционировании выделительной системы. В результате в тканях скапливаются излишки жидкости и, как следствие, возникают отеки конечностей.
4. Мигрень
Мигрень — явление неприятное само по себе, однако случается, что ее появление провоцирует именно употребление спиртного. Она является одним из главных признаков непереносимости алкоголя. В ее возникновении виноват гистамин, который выделяется при псевдоаллергической реакции на алкоголь.
5. Тошнота
Конечно, тошнота и рвота могут возникнуть и в том случае, если вы просто переусердствовали с коктейлями. Но у людей с непереносимостью алкоголя эти симптомы могут появиться после небольшого количества спиртного.
6. Диарея
Диарея может настигнуть в самый неподходящий момент. И большинство людей списывают это на некачественную закуску. Однако это далеко не всегда соответствует истине. Стоит насторожиться, если такая неприятность случилась с вами после порции алкогольного напитка.
7. Покраснение кожи
Резкое покраснение кожи лица и тела — самый характерный признак непереносимости алкоголя. У некоторых людей даже выступают мелкие волдыри, похожие на крапивницу, и именно поэтому ее часто путают с аллергической реакцией. Сначала пятна появляются на лице, затем на теле. Происходит это неравномерно: они расположены хаотично и напоминают сыпь. По этой причине непереносимость алкоголя еще часто называют флаш-синдромом (Alcohol Flush Reaction) — от английского слова flush — «румянец».
8. Учащенное сердцебиение
Алкоголь воздействует на сердце всегда, изменяя его ритм и вызывая учащенное сердцебиение. Но если тахикардия возникает уже после первого бокала, то это один из ключевых признаков непереносимости этанола. Причем в тяжелых случаях тахикардия сопровождается приступами удушья.
9. Повышение температуры тела
Этот симптом чаще всего приписывают простуде или отравлениям, но температура тела также повышается и при непереносимости алкоголя.
Факторы риска:
- Этническая принадлежность. У выходцев из Азии симптомы непереносимости алкоголя развиваются чаще, чем у европейцев.
- Аллергия на компоненты алкогольных напитков: хмель, консерванты и ароматизаторы.
- Прием некоторых антибиотиков и противогрибковых препаратов.
- Бронхиальная астма или сенная лихорадка.
- Аллергия на злаки и другие продукты.
Эти 9 основных симптомов наиболее ярко сигнализируют о непереносимости алкоголя у человека. Теперь, когда вы знаете о таких явлениях, как, например, флаш-эффект, вы вряд ли перепутаете их с симптомами других болезней и нарушений.
Фото на превью depositphotos