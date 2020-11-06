9 старинных секретов красоты, которые и теперь есть в арсенале каждой барышни

Битва за красоту началась, наверное, тогда же, когда и борьба за огонь. Как только доисторическая барышня узрела свое отражение в водной глади, ее разум захватила идея улучшения собственного облика. Недаром первые косы появились еще в эпоху палеолита. Искусство преображения со временем развивалось и менялось. При этом многие старинные приемы и уловки модниц смогли сохраниться до наших дней.