9 старинных секретов красоты, которые и теперь есть в арсенале каждой барышни
Битва за красоту началась, наверное, тогда же, когда и борьба за огонь. Как только доисторическая барышня узрела свое отражение в водной глади, ее разум захватила идея улучшения собственного облика. Недаром первые косы появились еще в эпоху палеолита. Искусство преображения со временем развивалось и менялось. При этом многие старинные приемы и уловки модниц смогли сохраниться до наших дней.
Мы в AdMe.ru решили узнать, какими древними приемами современные барышни пользуются до сих пор.
Тональный крем
- Женщины с незапамятных времен понимали важность гладкого и сияющего лица. В эпоху Ренессанса эффекта тонального крема добивались с помощью яичных белков и других ингредиентов (например, мела). Смесь аккуратно наносили на кожу, после чего лицо выглядело как глазурь. Правда, улыбаться или разговаривать с таким макияжем было практически невозможно — он начинал трескаться.
- В Викторианскую эпоху макияж как таковой не приветствовался — яркое лицо было уделом актрис и куртизанок. Однако дамы шли на всевозможные ухищрения, дабы скрыть дефекты кожи и огрехи освещения. На лицо наносился тонкий слой холодного крема, а затем оно покрывалось пудрой. Пудра могла быть как белой, так и цветной. Например, голубой порошок компенсировал нездоровый желтый оттенок, который придавало коже сияние свечей.
Маски для лица
- Теперь уже сложно сказать, когда первая барышня догадалась нанести на лицо съедобные продукты и с изумлением поняла, что кожа от этого стала только краше. В Индии косметические маски появились 5 000 лет назад, и многие рецепты используются до сих пор (например, маска на основе гороховой муки и крем от акне из куркумы). Древние египтяне делали их из глины, а римляне втирали в кожу оливковое масло.
- В период Средневековья и Ренессанса барышни открыли волшебную силу яичных белков. Кстати, некоторые рецепты и теперь довольно неплохо работают. Так, маска, состоящая из белков и хлебных крошек, выдержанных в уксусе, отлично смягчает кожу.
- В XIX веке мадам Роули изобрела приспособление под названием «перчатка для лица». Это была конструкция, похожая на современные тканевые маски, которая крепилась на голову с помощью ремней. Основной задачей предмета было устранение морщин и осветление кожи. Правда, большинство хозяек все равно предпочитало пюре из клубники и сырую телятину.
Краски для волос
- Светлые тона всегда были в моде. Придать волосам золотистый или рыжеватый оттенок модницы пробовали еще в Древнем Риме. Краски создавались на основе хны, ягодного сока, уксуса и пр.
- В эпоху Ренессанса венецианские модницы даже пользовались специальными шляпами, тулья которых была отрезана. Поля должны были защищать лицо от загара, а волосы спокойно выгорали под лучами солнца. Женщины, которые хотели избежать этой процедуры, просто скрывали немодные локоны под тюрбанами.
- Для придания волосам светлого оттенка или маскировки седины использовалась пудра (на основе муки, мела или крахмала). Белый цвет был самым дешевым и популярным. В конце XVIII века только британская армия ежегодно тратила на присыпку волос столько муки, что можно было бы выпечь хлеба на 50 000 человек. Француженки умащивали волосы смесью цветочной пудры и клея, которая придавала прядкам розовый, бирюзовый или желтый оттенок.
- В Викторианскую эпоху барышни присыпали волосы порошком, сделанным из золота или серебра. Волосы должны были таинственно мерцать при свете свечей.
Накладные волосы
- Пышная и здоровая шевелюра всегда считалась эталоном красоты. Менялась только мода на прически и цвет волос. Зачастую именно создание сложных конструкций на голове и окраска волос мешали дамам обзавестись собственной густой гривой. И тут на помощь приходили накладные локоны. Искусственные пряди использовали и в античном мире, и в эпоху Ренессанса.
- В арсенале каждой модницы обязательно присутствовали «крысы», «мыши» и «кошки». К симпатичным и не очень зверушкам эти аксессуары не имели никакого отношения — так назывались разные по длине и объему конструкции из накладных волос. Их барышни делали из собственных выпавших волос, которые собирали с расчески.
Щипцы для завивки
- Кудри или прямые волосы — вот извечный вопрос, который тревожил представительниц слабого пола (а порой и сильного). Чаще всего предпочтение отдавали как раз кудрям. Что-то наподобие щипцов для завивки изобрели еще в Древнем Риме. Там этот инструмент назывался «каламиструм». Полая металлическая трубка нагревалась на углях, а потом на нее наматывали пряди волос. В результате римлянки (и римляне) могли похвастаться кудрявой шевелюрой.
- В XVII веке появились бигуди из глины. Их нагревали в печи, а потом накручивали на них волосы.
- В XIX веке были популярны щипцы для завивки. Для того чтобы защитить пряди от горячего металла, их оборачивали тонкой бумагой. Другой вариант — раствор камеди, который использовали как мусс или лосьон для завивки. Волосы смачивали им, а затем накручивали на бумажные папильотки.
Смеси для укладки волос
- Лаки, муссы и гели для волос появились только в ХХ веке. Но продукты для создания сложных причесок использовались задолго до этого. Древние греки смазывали волосы маслом, чтобы они были более гладкими и блестящими. В XVIII веке была популярна помада. Ее делали из животных жиров и добавляли настой из яблок, сваренных в розовой воде.
- В XIX веке дамы использовали жидкость под названием бандолин. Ее можно было купить в любой парфюмерной лавке или самостоятельно приготовить дома из семян айвы, розовой воды и одеколона. Бандолин удерживал прическу в порядке, ведь растрепанная шевелюра была невероятным позором для викторианской дамы. Он наносился на волосы с помощью спонжа или пальцев.
Макияж
- Роскошные брови, сияющие глаза и яркие губы придавали женщинам еще больше очарования. Силу «искусственной» красоты постигли давно — еще в Древнем Риме женщины пользовались сурьмой или сажей для придания бровям формы и более яркого цвета.
- В Викторианскую эпоху дамы красили брови соком бузины или индийскими чернилами. В ход шел и тот же уголь. Ресницы иногда подстригали — считалось, что от этого они будут расти гуще.
- Первую тушь изобрел придворный парфюмер королевы Виктории — Юджин Риммель. Он делал пасту из угольной пыли и вазелина. В качестве теней дамы XIX века использовали касторовое масло, которое добавляло света глазам, не изменяя цвет кожи. Почти как современный блеск.
Руки
- Красота кистей, нежность кожи и изящество пальцев всегда высоко ценились. Грубые, загорелые и мозолистые рук были синонимом ручного труда, а значит, низкого социального статуса. В Древнем Риме ногти стригли коротко — только богатые и знатные люди могли позволить себе такую процедуру. Маникюром занимались цирюльники.
- В XVIII веке французская королева Мария Антуанетта подняла искусство ухода за руками на новые высоты. Говорят, что она обязательно надевала специальные перчатки на ночь. Но не потому что они были модным аксессуаром, а чтобы придать коже удивительную мягкость и нежность.
Бюстгальтер
- Корсет, пожалуй, самое известное модное изобретение, которое делало талию осиной и приподнимало бюст. Однако первое нижнее белье появилось до этой детали туалета. Уже в XV веке в Европе знатные дамы носили льняные бюстгальтеры, которые по форме были очень похожи на современные.
- Такая же деталь туалета, только призванная увеличить объем груди, впервые появилась во второй половине XIX века. Генри Лэшер даже запатентовал первый увеличивающий бюстгальтер. Для этого в конструкции существовали резиновые подушечки, которые нужно было надувать.
А вы пользуетесь какими-нибудь старинными рецептами по уходу за собой?
Фото на превью amazon, Depositphotos