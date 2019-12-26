9 привычек миллиардеров, которые нужно усвоить, чтобы больше никогда не покупать макароны по акции

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В недавнем исследовании выяснилось: чтобы стать богатым, большого ума не нужно, и способность зарабатывать миллионы не зависит от интеллекта. Зато есть другие свойства психики, которыми обладают будущие миллиардеры, и любой целеустремленный и немного эгоистичный человек имеет шанс попробовать красивую жизнь на вкус.

AdMe.ru надеется, что с финансами у вас все в порядке. Но денег ведь никогда не бывает много, поэтому секреты миллиардеров могут пригодиться и вам, чтобы воплотить в жизнь мечты.

1. Миллионеры думают прежде всего о себе

Немецкий исследователь Райнер Цительманн решил выяснить, какие черты характера распространены среди супербогачей. Оказалось, что у «владельцев заводов, газет, пароходов» есть кое-что общее. Состоятельные люди морально устойчивы: эмоции не диктуют им решения проблем — только холодный расчет. К тому же миллионеры обожают общаться с людьми и упорны в достижении своих целей. Но есть и один жирный минус: все богачи — жуткие эгоисты. В первую очередь они думают о благополучии своего бизнеса. Например, наследница империи L’Oreal Франсуаза Беттанкур судилась со своей матерью из-за денег. Женщина обвиняла родительницу в том, что та попала под влияние нехороших людей, которые мечтают завладеть капиталом. Правда, позже женщины помирились и Франсуазе все равно достались миллиарды по завещанию.

2. Они не слушают родителей и учителей

Миллиардеры становятся такими богатыми благодаря черте, которую ненавидят учителя и родители, — непослушанию. С детства эти люди проверяют на прочность границы дозволенного и нарушают все возможные правила. Правда, будущие преступники обладают теми же характеристиками. Вся разница в том, что будущие миллионеры знают, когда нужно остановиться, а бандиты нет. Однако излишняя самоуверенность сгубила много богатых людей. Так что если вы планируете стать преуспевающим бизнесменом, не стесняйтесь иногда просить совета у знакомых, которым доверяете.

3. Не лежат на диване в свободное время

Пока обычные люди занимаются бытовыми делами вроде уборки и готовки, богатые освобождены от скучных обязанностей. Правда, все свободное время они тратят не на развлечения, а на саморазвитие. Состоятельные люди читают минимум 5,5 часов в неделю и 2 часа тратят на спортзал (те, кто живет от зарплаты до зарплаты, — вдвое меньше). Несмотря на все свои миллионы, богачи работают на 6 часов больше, чем представители офисного планктона, а спят меньше.

4. Не сидят в инстаграме и других соцсетях

Соцсети — главные пожиратели нашего времени, которое можно было бы потратить с пользой. Чем и занимаются богачи. По подсчетам автора книги «Миллионер по соседству» Сары Фалло, миллионеры сидят в инстаграме и твиттере всего пару часов в неделю. В отличие от людей со средним доходом, у которых на листание ленты уходит 14 часов в неделю.

5. Любят зарабатывать, но ненавидят тратить

Различие между представителями среднего класса и настоящими богачами в том, как они отвечают на один простой вопрос: «Что вам нравится делать больше — зарабатывать деньги или тратить их?» Особы со средними доходами любят покупать вещи, а настоящая страсть миллиардеров состоит в поисках новых способов заработать деньги. Причем ультрабогатые люди зачастую живут довольно скромно: они не покрывают унитазы золотом и не осыпают бриллиантами собачек.

6. Рано женятся / выходят замуж и становятся многодетными родителями

Вы женаты / замужем? У вас есть дети? Тогда, скорее всего, вы сможете стать миллионером. По статистике, 87 % самых богатых людей на планете состоят в длительных семейных отношениях и являются родителями трех и более детей. Вряд ли большая семья является гарантией появления миллиардов. Очевидно одно: моральная поддержка родных и близких помогает бизнесменам справляться со стрессом и служит надежным тылом.

7. Работают, вместо того чтобы ходить на вечеринки

Вопреки распространенному представлению по-настоящему богатым быть скучно. Люди, которые реально правят этим миром, ведут довольно скромный образ жизни. Главное правило богачей: у них есть все, что нужно, но не все, что хочется. Чтобы заработать и потом накопить приличную сумму, приходится отказываться от вечеринок и вкалывать целыми днями.

8. Не зациклены на своей внешности

Реальные миллиардеры не похожи на главного героя фильма «50 оттенков серого»: у них нет накачанных бицепсов и брутальной щетины. Средний возраст богатейших людей на планете — 50–70 (и больше) лет. К тому же 40 % из них носят очки и могут похвастаться лысиной. Сообщество миллиардеров до сих пор мужской клуб. В 2018 году на планете Земля насчитывалось 2 604 супербогатых человека с состоянием больше $ 1 млрд, и только 300 из них женщины.

9. Не будут дружить с просто хорошим человеком

В ходе одного исследования выяснилось, что богатые люди выбирают друзей не так, как простые смертные. Присматривая товарища, мы руководствуемся схожестью интересов, чувством юмора или добротой, а часто вообще делаем выбор интуитивно. То ли дело богачи: оказывается, они сознательно планируют, с кем общаться, а кого занести в черный список. Успешные люди предпочитают позитивных друзей, с широким кругозором и к тому же оптимистов. Кредитоспособность тоже является пропуском в мир дружбы с богачом. «Правильные» друзья тянут вверх и буквально заражают своей успешностью.