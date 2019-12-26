9 привычек миллиардеров, которые нужно усвоить, чтобы больше никогда не покупать макароны по акции
В недавнем исследовании выяснилось: чтобы стать богатым, большого ума не нужно, и способность зарабатывать миллионы не зависит от интеллекта. Зато есть другие свойства психики, которыми обладают будущие миллиардеры, и любой целеустремленный и немного эгоистичный человек имеет шанс попробовать красивую жизнь на вкус.
AdMe.ru надеется, что с финансами у вас все в порядке. Но денег ведь никогда не бывает много, поэтому секреты миллиардеров могут пригодиться и вам, чтобы воплотить в жизнь мечты.
1. Миллионеры думают прежде всего о себе
Немецкий исследователь Райнер Цительманн решил выяснить, какие черты характера распространены среди супербогачей. Оказалось, что у «владельцев заводов, газет, пароходов» есть кое-что общее.
Состоятельные люди морально устойчивы: эмоции не диктуют им решения проблем — только холодный расчет. К тому же миллионеры обожают общаться с людьми и упорны в достижении своих целей. Но есть и один жирный минус: все богачи — жуткие эгоисты. В первую очередь они думают о благополучии своего бизнеса.
Например, наследница империи L’Oreal Франсуаза Беттанкур судилась со своей матерью из-за денег. Женщина обвиняла родительницу в том, что та попала под влияние нехороших людей, которые мечтают завладеть капиталом. Правда, позже женщины помирились и Франсуазе все равно достались миллиарды по завещанию.
2. Они не слушают родителей и учителей
Миллиардеры становятся такими богатыми благодаря черте, которую ненавидят учителя и родители, — непослушанию. С детства эти люди проверяют на прочность границы дозволенного и нарушают все возможные правила. Правда, будущие преступники обладают теми же характеристиками.
Вся разница в том, что будущие миллионеры знают, когда нужно остановиться, а бандиты нет. Однако излишняя самоуверенность сгубила много богатых людей. Так что если вы планируете стать преуспевающим бизнесменом, не стесняйтесь иногда просить совета у знакомых, которым доверяете.
3. Не лежат на диване в свободное время
Пока обычные люди занимаются бытовыми делами вроде уборки и готовки, богатые освобождены от скучных обязанностей. Правда, все свободное время они тратят не на развлечения, а на саморазвитие.
Состоятельные люди читают минимум 5,5 часов в неделю и 2 часа тратят на спортзал (те, кто живет от зарплаты до зарплаты, — вдвое меньше). Несмотря на все свои миллионы, богачи работают на 6 часов больше, чем представители офисного планктона, а спят меньше.
4. Не сидят в инстаграме и других соцсетях
Соцсети — главные пожиратели нашего времени, которое можно было бы потратить с пользой. Чем и занимаются богачи. По подсчетам автора книги «Миллионер по соседству» Сары Фалло, миллионеры сидят в инстаграме и твиттере всего пару часов в неделю. В отличие от людей со средним доходом, у которых на листание ленты уходит 14 часов в неделю.
5. Любят зарабатывать, но ненавидят тратить
Различие между представителями среднего класса и настоящими богачами в том, как они отвечают на один простой вопрос: «Что вам нравится делать больше — зарабатывать деньги или тратить их?»
Особы со средними доходами любят покупать вещи, а настоящая страсть миллиардеров состоит в поисках новых способов заработать деньги. Причем ультрабогатые люди зачастую живут довольно скромно: они не покрывают унитазы золотом и не осыпают бриллиантами собачек.
6. Рано женятся / выходят замуж и становятся многодетными родителями
Вы женаты / замужем? У вас есть дети? Тогда, скорее всего, вы сможете стать миллионером. По статистике, 87 % самых богатых людей на планете состоят в длительных семейных отношениях и являются родителями трех и более детей.
Вряд ли большая семья является гарантией появления миллиардов. Очевидно одно: моральная поддержка родных и близких помогает бизнесменам справляться со стрессом и служит надежным тылом.
7. Работают, вместо того чтобы ходить на вечеринки
Вопреки распространенному представлению по-настоящему богатым быть скучно. Люди, которые реально правят этим миром, ведут довольно скромный образ жизни. Главное правило богачей: у них есть все, что нужно, но не все, что хочется. Чтобы заработать и потом накопить приличную сумму, приходится отказываться от вечеринок и вкалывать целыми днями.
8. Не зациклены на своей внешности
Реальные миллиардеры не похожи на главного героя фильма «50 оттенков серого»: у них нет накачанных бицепсов и брутальной щетины. Средний возраст богатейших людей на планете — 50–70 (и больше) лет. К тому же 40 % из них носят очки и могут похвастаться лысиной.
Сообщество миллиардеров до сих пор мужской клуб. В 2018 году на планете Земля насчитывалось 2 604 супербогатых человека с состоянием больше $ 1 млрд, и только 300 из них женщины.
9. Не будут дружить с просто хорошим человеком
В ходе одного исследования выяснилось, что богатые люди выбирают друзей не так, как простые смертные. Присматривая товарища, мы руководствуемся схожестью интересов, чувством юмора или добротой, а часто вообще делаем выбор интуитивно. То ли дело богачи: оказывается, они сознательно планируют, с кем общаться, а кого занести в черный список.
Успешные люди предпочитают позитивных друзей, с широким кругозором и к тому же оптимистов. Кредитоспособность тоже является пропуском в мир дружбы с богачом. «Правильные» друзья тянут вверх и буквально заражают своей успешностью.
Пожалуй, быть очень богатым не так уж просто. Но, честно говоря, мы не отказались бы от пары миллиардов. А вы когда-нибудь задумывались над тем, куда тратили бы деньги, будь на вашем банковском счету несколько десятков миллиардов долларов? Может, купили бы себе белоснежную яхту или стали бы помогать бездомным котикам?
Фото на превью Will / MEGA / Mega Agency / East News