9 привычек, которые въелись в подкорку нашим мамам, но толку от них никакого

Казалось бы, что со времен молодости наших мам и бабушек прошло совсем немного времени. Ведь и правда, полвека для истории просто мелочь. Но при этом многое успело сильно измениться. И то, что для старшего поколения в порядке вещей, сегодня только изрядно усложняет жизнь.

Мы в редакции AdMe.ru решили провести опрос и вспомнить, какие же привычки из прошлого до сих пор встречаются на каждом шагу. А также задуматься над тем, почему им уже не место в нашей повседневности.

Нельзя вот так взять и выбросить одежду

Во время молодости наших мам и бабушек вещи были на вес золота. И даже если они рвались или покрывались накрепко въевшимися пятнами, их продолжали носить дома. А уж если та самая футболка окончательно отживала свое, то ее ждал новый этап — как тряпки для мытья пола или вытирания пыли. Конечно, в наше время подобный круговорот вещей даже заслуживает похвалы за экологичность. Однако нельзя забывать и о том, что домашняя одежда на самом деле вполне может быть одновременно и комфортной, и красивой, а все ненужное можно сдать на переработку или отдать нуждающимся. И признаемся честно, специальные тряпки из микрофибры гораздо удобнее.

И выпить чаю без вкусняшек тоже никак

Честно говоря, мы и сами до сих довольно часто пьем чай исключительно с печеньками. Или конфетами. Или хоть с какими вкусняшками. Привитая с детства привычка брать «что-нибудь к чаю» стала настоящей традицией многих наших соотечественников. А еще способом быстро угостить нежданных гостей. Однако сегодня можно наслаждаться вкусом и самого чая. Ведь в магазинах давно можно выбрать что-то кроме той единственной пачки со слоном. Вот же ужасная привычка пить чай обязательно с чем-то вкусненьким. Сижу сейчас очень разочарованной, что нет ничего. © Fun_Zombie / Twitter

Никогда не забывать о том, что подумают люди

Зависимость от того, что же подумают другие, крепко въелась в подкорку сверстников наших бабушек. Мнение друзей, коллег, соседей и даже незнакомых прохожих учитывалось и при выборе жениха для дочери, и наряда для похода в магазин. И, безусловно, жить с постоянной оглядкой на других становится намного сложнее. А вот наше поколение все чаще строит жизнь исключительно по своим правилам и вполне может выскочить в соседний продуктовый в домашней одежде. Когда я надела кроссовки, бабушка сказала: «Чего постоянно в спортивной ходишь? Люди подумают, что у тебя летней обуви нет». И я ей ответила: «Давай я без шорт буду ходить, а то люди подумают, что у меня трусов нет». Больше мы об этом не говорили. © xeniebooo / Twitter

Покупать продукты исключительно впрок. Мало ли что

Всевозможные дефициты товаров приводили к тому, что продукты всегда покупались практически оптом. Кухонные шкафчики забивались десятками пакетов с крупами, бутылками масла и 5-килограммовыми мешками сахара. И хотя сегодня полки магазинов всегда заполнены под завязку, привычка старшего поколения закупаться впрок все еще никуда не делась. Но не стоит забывать, что у всего есть срок годности и выбрасывать испортившееся может быть ох как обидно. Моя мама до сих пор периодически берет в супермаркетах сразу по 5 пачек риса или макарон. Хотя дома-то уже целый ящик ими заставлен. Зачем? «Ну а вдруг они исчезнут из продажи, а это мои любимые».

И по максимуму лечиться самостоятельно

Травяные настои, целебные примочки и... «заряженная» вода. Все это активно использовалось старшим поколением, ведь «натуральное» лечение всегда лучше «химии всякой». Хотя, стоит признать, в настоящее время есть и другая крайность — привычка первым делом открывать домашнюю аптечку и на свое усмотрение пить целую кучу лекарств без обращения к врачу. Конечно, вы и сами понимаете, что делать так не стоит. У бабушки до сих пор где-то в чулане хранится вода «заряженная». Славные времена были, что сказать. © n_barmaleykina / Twitter

Вот я говорю себе: при первой же возможности иди к врачу, потому что жрать обезболивающее вместо завтрака, обеда и ужина — это ненормально, ты скоро развалишься, как старый дед. Но также я не иду к врачу вообще никогда. © erphidrine / Twitter

Своеобразно относиться к новым вещам

Наверняка у каждого есть своя история о том, как подаренный бабушке кошелек или сумка в красивой упаковке отправлялись в шкаф дожидаться того самого заветного часа, чтобы выгуляться. И этот час мог не наступать годами. К сожалению, такое откладывание на потом может касаться и вещей, которые вполне могут облегчить быт. Всевозможные бытовые гаджеты или даже швабра со встроенным резервуаром для воды — всему этому старшее поколение вновь предпочтет все старое и проверенное. Хотя вполне умеет этими вещами пользоваться. Просто жалко ведь новое, а со старым привычнее. Маме на работе подарили мультиварку. Знаете, сколько времени она просто стояла в коробке до первого использования (и то по моей инициативе)? 5 лет.

И никогда никому не жаловаться во время конфликтов

Помните обидное слово «ябеда» из детства? Оно частенько преследует наших мам и во взрослом возрасте, когда спорные ситуации будут решаться как угодно, только не обращением к официальным и вышестоящим лицам. А вот наше поколение уже не боится при необходимости писать всевозможные заявления и запросы. Вас тоже частенько и в магазинах обвешивали, и услуги плохо оказывали? Вот моя мама тоже с таким постоянно сталкивается. И она ни разу не написала об этом ни в жалобную книгу, ни хоть отзыв на сайте. Просто приходила напрямую разговаривать с продавцами, обещая им, что уж в следующий раз (если такое повторится) обязательно напишет. Ага. А недавно ей покрасили волосы так, что весь свитер на спине в пятнах этой самой краски был. В парикмахерской-то она поговорила, и даже свитер отстирался. Но снова ничего. Даже деньги не вернули.

Не забывать о том, что газеты — вещь очень важная

Сегодня мы уже практически позабыли про бумажные газеты, ведь любая информация всегда буквально под рукой — в мобильном телефоне. А вот наши бабушки все еще регулярно и покупают, и выписывают эту печатную продукцию. И еще умудряются использовать их во всех сферах своего быта — и зеркала со стеклами протирать, и еду заворачивать. Как-то бабушка попросила взять 2 газеты. Я-то думала, что ей просто захотелось почитать, но она сделала из них шапочки, чтобы мы не получили солнечный удар. © ********* / Twitter

А наша бабушка только что позвонила и продиктовала номера мужчин из газеты для знакомств, сказав дать их маме, чтобы она позвонила и познакомилась с ними. Хорошо, что не мне. А вообще, кто скажет бабушке, что это ну как бы... © taelalune / Twitter

А приход гостей — повод накрыть самый пышный стол по всем правилам

С едой у нашего старшего поколения действительно особые отношения. Только заглянешь в гости — и стол сразу же оказывается заставлен целой горой разных блюд. Оно и понятно: в прежние годы подобные богатые застолья были не только признаком гостеприимства, но и показателем статуса. Нынешнее же поколение все чаще предпочитает не тратить драгоценное время на кухне и готовить что-то более простое. И чаще всего без майонеза. У меня были проблемы с желудком, пересмотрела питание и уже пару лет чувствую себя отлично. Но поездки в гости к маме моего парня — ад. Забота для нее — это максимально накормить. Готовит невкусно, все жирное, жареное, с огромным количеством майонеза. Никакие уговоры не действуют, пичкает до последнего, обижается, если не ешь. В итоге каждое застолье оборачивается для меня сутками расстройства желудка. Отношения и так не теплые, сижу давлюсь, а потом корю себя за бесхребетность. © Подслушано / Ideer