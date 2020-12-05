9 привычек, из-за которых японцам втайне завидует вся планета

Япония многим кажется другой планетой. Но, кроме суши и невообразимых технологий, которые упрощают все на свете, есть нечто более важное и порой скрытое от глаз. А именно мировосприятие японцев. Возможно, благодаря особому философскому подходу к вещам и людям, эта страна и достигла таких успехов.

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Японцы любят природу, но всегда готовы к ее капризам

В силу географического расположения Япония подвержена природным катаклизмам. Долгие столетия цунами, землетрясения и другие стихийные бедствия не только рушили домохозяйства, но и укрепляли дух местных жителей. Огромная волна накатывает на сушу, но после море отступает, а времена года сменяют друг друга, хотят люди того или нет. За это время у японцев выработалось смирение перед природой и понимание того, что ничто не может длиться вечно. В буддизме есть понятие «мудзё», оно означает, что мир постоянно находится в движении, а бренность — естественное состояние. Благодаря этому осознанию и появляется то характерное японское спокойствие, а жители Страны восходящего солнца готовы к сюрпризам матушки-природы. У многих есть «тревожный чемоданчик», куда входят аптечка, дождевик, аварийная свеча и спички, несколько бутылок воды, портативное радио, еда (в том числе консервированный хлеб) и даже портативный туалет. Весит рюкзак со всем необходимым 5 кг.

Они умеют спокойно принимать не только природные, но и жизненные невзгоды

С предыдущим принципом мироощущения японцев тесно связан еще один: «моно-но аварэ». С японского это словосочетание переводится как «печальное очарование вещей». Это про умение чувствовать недолговечность того, что нас окружает, что делает это еще более прекрасным и вызывает чувство светлой грусти. Моно-но аварэ касается не только материальной стороны жизни, но внутреннего мира человека. Для японцев временны не только явления природы или сезоны года. Они прекрасно знают: даже то, что кажется незыблемым, конечно. Любовь рано или поздно угаснет, а дружба сойдет на нет. Отсюда готовность во всеоружии принять удары судьбы, с достоинством расстаться с прошлым и создать нечто новое, такое же конечное.

Японцы — перфекционисты до мозга костей не только в работе, но и в повседневной жизни

В японской жизненной философии икигай есть понятие «кодавари». Если икигай связан с пониманием своего предназначения, то кодавари — нечто более узкое. Это стремление к совершенству и упорство в своем деле, причем речь не только о профессии. Кодавари подразумевает, что человек испытывает гордость за то, что делает на протяжении своей жизни. Чувство гордости формирует сосредоточенность и привычку внимательно относиться к деталям. Фактически это некая личная планка, которую человек устанавливает, и она всегда высока. Например, героиня фильма «Одуванчик» владеет закусочной, где подают лапшу. Она довольна собой лишь тогда, когда гости съедают все блюдо.

Трудности встречают не просто со спокойным лицом, но с королевским достоинством

«Гаман» по-японски означает «терпимость». Однако за этим словом стоит нечто большее. Термин берет начало в буддизме и выражает способность «терпеть, казалось бы, невыносимое». Гаман охватывает и умение контролировать собственные эмоции, действия, развивает в человеке терпение. Это не только смирение, способность не терять лицо в трудных ситуациях. Сюда относятся и действия, направленные на преодоление этих трудностей: в соответствии с гаман, нужно каждый день прилагать усилия, чтобы положение изменилось в лучшую сторону. Японцам, как и многим азиатским народам, свойственен коллективизм. Поэтому гаман отражает еще и необходимость помогать окружающим в решении их проблем.

Чтобы овладеть новым навыком, им достаточно одной минуты ежедневно

Понятие «кайдзен» в чем-то схоже с «кодавари», но часто связано с профессиональной сферой. Оно синонимично привычной нам эффективности и направлено на непрерывное улучшение рабочих процессов на всех уровнях: от простой уборщицы до генерального директора. От европейского понимания отличает лишь способ достижения: у японцев он эволюционный, поступательный. Тем не менее этот принцип можно применять не только в работе. Руководствуясь им, японцы ограничивают собственные расходы, сохраняя достойный уровень жизни, выстраивают день так, чтобы сделать как можно больше и не уставать, применять рационализм везде, где это поможет сэкономить время и силы. Кайдзен может внедрить в жизнь каждый: достаточно уделять какому-либо делу 1 минуту каждый день, ни на что не отвлекаясь. Это может быть как изучение чего-то нового на рабочем месте, так и освоение нового хобби или ненавистная уборка.

Они ценят красоту и умеют делать ее неброской

Как и многие другие принципы, «сибуй» — широкое понятие. Первоначально оно относилось к эстетике и было близким к мировоззрению «ваби-саби». Под ним понималась красота, но такая, которая не бросается в глаза и не кричит с экранов. Эстетика «сибуй» приглушенная, ей свойственна экономия форм в сочетании с искусным наполнением, например необычными текстурами. То есть это некий баланс между внешней простотой и внутренним наполнением. Сибуй может относиться к картинам, книгам, местам и даже людям. В последнем случае это означает внутренне цельную натуру, которой присущи скромность, естественность и непритязательность. «Сибуй» — сегодня так говорят даже о спортсменах, которые вносят свою лепту в успех команды, но при этом не выделяются сами.

В Японии не принято оставлять мусор

Этот принцип происходит от восклицания Mottainai!, что переводится как «Какая расточительность!». Принцип «моттаинай» использовали защитники окружающей среды, призывая повторно использовать ресурсы. Неудивительно, что в Японии активно развиваются ремонтные мастерские и раздельная утилизация отходов. Сами жители Страны восходящего солнца всеми силами стараются найти новый дом для вещей, которые сами больше не используют. Заботливое отношение к окружающему миру проявляется в мелочах: считается дурным тоном оставить в тарелке даже одно рисовое зернышко. Моттаинай можно применить и по отношению к человеку: в этом контексте он означает бережное расходование внутренней энергии, возрождение чего-то старого (например, отношений, увлечений) и самоограничения. Японцы не будут покупать множество новых вещей, если старые исправно им служат. В стране используется много пластика. Здесь хорошо развита культура упаковки товара: считается, что чем лучше он упакован, тем выше качество сервиса. Но с лета 2020 года магазины обязаны брать с покупателей не менее 1 йены за пластиковый пакет. А небольшой городок Камикацу считается первым, где не производится мусор. Его жители разделяют мусор на 45 типов.

В основе взаимоотношений лежит чувство стыда

Взаимоотношения в японском обществе строятся на четкой иерархии, один из ее аспектов называется амаэ. В основе — зависимость одного участника отношений от другого. Более слабая сторона рассчитывает на благосклонность к своим слабостям и недочетам. Самый яркий пример амаэ — отношения матери и ребенка. Однако отношения зависимости практикуются и между влюбленными, и даже на рабочем месте. Амаэ связано с чувством стыда: японцы испытывают его, если не могут сохранять баланс в отношениях. Стыд для них — своего рода забота об отношениях с окружающими. Например, если японец хочет познакомиться с кем-то, то делает ему небольшой презент. Получатель автоматически будет зависеть от отправителя и должен сделать ответный шаг к сближению. Если подарок не пришелся по вкусу, японец не может прямо отказать дарителю — такое поведение считается грубым.

Еда — это не просто способ насытиться

Японцы называют свою кулинарию васёку, она включена в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Уважение жителей к пище проявляется в этикете, а с положением палочек в руках связано много подтекстов. Например, палочки нельзя класть на стол так, чтобы они указывали на кого-то: это будет воспринято как угроза. Японцы не приветствуют разборчивость в еде — просить заменить ингредиент или блюдо даже в ресторане невежливо. Эти и другие особенности поведения за столом указывают, насколько серьезно японцы воспринимают пищу. Перед тем как начать трапезу, японцы говорят «итадакимасу» (дословно «принимаю с благодарностью», аналог нашего «приятного аппетита!»). После еды принято говорить «готисосамадэсита» (дословно «было очень вкусно»). Именно эти выражения первыми учатся произносить маленькие японцы.

Бонус: реклама Apple в мире и в Японии

В рекламе Apple по всему миру в последнее время фигурируют звезды, которые используют Mac. В роликах компании засветились Опра Уинфри, Дэвид Боуи, Граймс и другие. Японцы шагнули дальше: в рекламе показаны персонажи популярных аниме. На некоторых кадрах «яблочный» логотип сохранен, на других его заменили на сердечки или сделали чуть больше надкусов на символе Apple.