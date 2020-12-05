9 привычек, из-за которых японцам втайне завидует вся планета
Япония многим кажется другой планетой. Но, кроме суши и невообразимых технологий, которые упрощают все на свете, есть нечто более важное и порой скрытое от глаз. А именно мировосприятие японцев. Возможно, благодаря особому философскому подходу к вещам и людям, эта страна и достигла таких успехов.
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Японцы любят природу, но всегда готовы к ее капризам
В силу географического расположения Япония подвержена природным катаклизмам. Долгие столетия цунами, землетрясения и другие стихийные бедствия не только рушили домохозяйства, но и укрепляли дух местных жителей. Огромная волна накатывает на сушу, но после море отступает, а времена года сменяют друг друга, хотят люди того или нет. За это время у японцев выработалось смирение перед природой и понимание того, что ничто не может длиться вечно.
В буддизме есть понятие «мудзё», оно означает, что мир постоянно находится в движении, а бренность — естественное состояние. Благодаря этому осознанию и появляется то характерное японское спокойствие, а жители Страны восходящего солнца готовы к сюрпризам матушки-природы. У многих есть «тревожный чемоданчик», куда входят аптечка, дождевик, аварийная свеча и спички, несколько бутылок воды, портативное радио, еда (в том числе консервированный хлеб) и даже портативный туалет. Весит рюкзак со всем необходимым 5 кг.
Они умеют спокойно принимать не только природные, но и жизненные невзгоды
С предыдущим принципом мироощущения японцев тесно связан еще один: «моно-но аварэ». С японского это словосочетание переводится как «печальное очарование вещей». Это про умение чувствовать недолговечность того, что нас окружает, что делает это еще более прекрасным и вызывает чувство светлой грусти. Моно-но аварэ касается не только материальной стороны жизни, но внутреннего мира человека.
Для японцев временны не только явления природы или сезоны года. Они прекрасно знают: даже то, что кажется незыблемым, конечно. Любовь рано или поздно угаснет, а дружба сойдет на нет. Отсюда готовность во всеоружии принять удары судьбы, с достоинством расстаться с прошлым и создать нечто новое, такое же конечное.
Японцы — перфекционисты до мозга костей не только в работе, но и в повседневной жизни
В японской жизненной философии икигай есть понятие «кодавари». Если икигай связан с пониманием своего предназначения, то кодавари — нечто более узкое. Это стремление к совершенству и упорство в своем деле, причем речь не только о профессии.
Кодавари подразумевает, что человек испытывает гордость за то, что делает на протяжении своей жизни. Чувство гордости формирует сосредоточенность и привычку внимательно относиться к деталям. Фактически это некая личная планка, которую человек устанавливает, и она всегда высока. Например, героиня фильма «Одуванчик» владеет закусочной, где подают лапшу. Она довольна собой лишь тогда, когда гости съедают все блюдо.
Трудности встречают не просто со спокойным лицом, но с королевским достоинством
«Гаман» по-японски означает «терпимость». Однако за этим словом стоит нечто большее. Термин берет начало в буддизме и выражает способность «терпеть, казалось бы, невыносимое». Гаман охватывает и умение контролировать собственные эмоции, действия, развивает в человеке терпение. Это не только смирение, способность не терять лицо в трудных ситуациях.
Сюда относятся и действия, направленные на преодоление этих трудностей: в соответствии с гаман, нужно каждый день прилагать усилия, чтобы положение изменилось в лучшую сторону. Японцам, как и многим азиатским народам, свойственен коллективизм. Поэтому гаман отражает еще и необходимость помогать окружающим в решении их проблем.
Чтобы овладеть новым навыком, им достаточно одной минуты ежедневно
Понятие «кайдзен» в чем-то схоже с «кодавари», но часто связано с профессиональной сферой. Оно синонимично привычной нам эффективности и направлено на непрерывное улучшение рабочих процессов на всех уровнях: от простой уборщицы до генерального директора. От европейского понимания отличает лишь способ достижения: у японцев он эволюционный, поступательный. Тем не менее этот принцип можно применять не только в работе.
Руководствуясь им, японцы ограничивают собственные расходы, сохраняя достойный уровень жизни, выстраивают день так, чтобы сделать как можно больше и не уставать, применять рационализм везде, где это поможет сэкономить время и силы. Кайдзен может внедрить в жизнь каждый: достаточно уделять какому-либо делу 1 минуту каждый день, ни на что не отвлекаясь. Это может быть как изучение чего-то нового на рабочем месте, так и освоение нового хобби или ненавистная уборка.
Они ценят красоту и умеют делать ее неброской
Как и многие другие принципы, «сибуй» — широкое понятие. Первоначально оно относилось к эстетике и было близким к мировоззрению «ваби-саби». Под ним понималась красота, но такая, которая не бросается в глаза и не кричит с экранов. Эстетика «сибуй» приглушенная, ей свойственна экономия форм в сочетании с искусным наполнением, например необычными текстурами. То есть это некий баланс между внешней простотой и внутренним наполнением.
Сибуй может относиться к картинам, книгам, местам и даже людям. В последнем случае это означает внутренне цельную натуру, которой присущи скромность, естественность и непритязательность. «Сибуй» — сегодня так говорят даже о спортсменах, которые вносят свою лепту в успех команды, но при этом не выделяются сами.
В Японии не принято оставлять мусор
Этот принцип происходит от восклицания Mottainai!, что переводится как «Какая расточительность!». Принцип «моттаинай» использовали защитники окружающей среды, призывая повторно использовать ресурсы. Неудивительно, что в Японии активно развиваются ремонтные мастерские и раздельная утилизация отходов. Сами жители Страны восходящего солнца всеми силами стараются найти новый дом для вещей, которые сами больше не используют.
Заботливое отношение к окружающему миру проявляется в мелочах: считается дурным тоном оставить в тарелке даже одно рисовое зернышко. Моттаинай можно применить и по отношению к человеку: в этом контексте он означает бережное расходование внутренней энергии, возрождение чего-то старого (например, отношений, увлечений) и самоограничения. Японцы не будут покупать множество новых вещей, если старые исправно им служат.
В стране используется много пластика. Здесь хорошо развита культура упаковки товара: считается, что чем лучше он упакован, тем выше качество сервиса. Но с лета 2020 года магазины обязаны брать с покупателей не менее 1 йены за пластиковый пакет. А небольшой городок Камикацу считается первым, где не производится мусор. Его жители разделяют мусор на 45 типов.
В основе взаимоотношений лежит чувство стыда
Взаимоотношения в японском обществе строятся на четкой иерархии, один из ее аспектов называется амаэ. В основе — зависимость одного участника отношений от другого. Более слабая сторона рассчитывает на благосклонность к своим слабостям и недочетам. Самый яркий пример амаэ — отношения матери и ребенка. Однако отношения зависимости практикуются и между влюбленными, и даже на рабочем месте.
Амаэ связано с чувством стыда: японцы испытывают его, если не могут сохранять баланс в отношениях. Стыд для них — своего рода забота об отношениях с окружающими. Например, если японец хочет познакомиться с кем-то, то делает ему небольшой презент. Получатель автоматически будет зависеть от отправителя и должен сделать ответный шаг к сближению. Если подарок не пришелся по вкусу, японец не может прямо отказать дарителю — такое поведение считается грубым.
Еда — это не просто способ насытиться
Японцы называют свою кулинарию васёку, она включена в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Уважение жителей к пище проявляется в этикете, а с положением палочек в руках связано много подтекстов. Например, палочки нельзя класть на стол так, чтобы они указывали на кого-то: это будет воспринято как угроза. Японцы не приветствуют разборчивость в еде — просить заменить ингредиент или блюдо даже в ресторане невежливо. Эти и другие особенности поведения за столом указывают, насколько серьезно японцы воспринимают пищу.
Перед тем как начать трапезу, японцы говорят «итадакимасу» (дословно «принимаю с благодарностью», аналог нашего «приятного аппетита!»). После еды принято говорить «готисосамадэсита» (дословно «было очень вкусно»). Именно эти выражения первыми учатся произносить маленькие японцы.
Бонус: реклама Apple в мире и в Японии
В рекламе Apple по всему миру в последнее время фигурируют звезды, которые используют Mac. В роликах компании засветились Опра Уинфри, Дэвид Боуи, Граймс и другие. Японцы шагнули дальше: в рекламе показаны персонажи популярных аниме. На некоторых кадрах «яблочный» логотип сохранен, на других его заменили на сердечки или сделали чуть больше надкусов на символе Apple.
Какой черты японского менталитета вам не хватает? А какую вы бы ни за что не смогли принять?