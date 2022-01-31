9 доказательств того, что Екатерина II опередила свое время и кардинально изменила повседневную жизнь людей

Екатерина II довольно мощно повлияла не только на весь XVIII век, но и на последующие столетия. Ее нововведения в области моды, красоты и здоровья определенно предвосхитили будущее. Своими действиями она продемонстрировала, что образование — неизменный атрибут каждой уважающей себя женщины, а красота должна достигаться определенными усилиями.

Мы в AdMe.ru перечитали дневники императрицы, множество исследований, посвященных ее деятельности, и подивились ее передовым взглядам.

1. Популяризировала пешие прогулки

Екатерина II доказала, что пешие прогулки — не только для бедняков. Ведь до нее считалось, что состоятельные люди должны передвигаться исключительно верхом или в карете. Императрица любила прогуляться и даже записала в своем дневнике: «Нет человека подвижнее меня в этой местности. Я была проворна, как птица, то пешком, то на лошади; я хожу по десяти верст как ни в чем не бывало». Для нее прогулка была своеобразным разделителем между часами, посвященными утренней работе, и послеобеденным делам.

2. Изменила женскую культуру катания на лошадях

Раньше женщины ездили верхом лишь боком, и на то была веская причина. Императрица перекидывала ногу через лошадь и доказала, что наездницы все-таки могут забеременеть, ведь тогда считалось, что езда по-мужски может помешать женщине обзавестись потомством. Царица усовершенствовала женское седло, для того чтобы можно было сидеть на лошади и по-мужски. Она выезжала со двора классическим женским способом, но, отдалившись от него, тут же перекидывала ногу через животное. Кстати, для таких прогулок она всегда одевалась в мужскую одежду. Правящая в то время Елизавета Петровна, приходившаяся тетей законному супругу Екатерины Петру III, считала ее костюмы неприличными.

3. Ввела моду на женскую образованность

Можно сказать, что история женского образования в России берет свое начало с 5 мая 1764 года, когда Екатерина II основала Воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт). Впоследствии количество учебных заведений, ориентированных исключительно на женщин, начало расти.

4. Придумала детские комбинезоны

Екатерина II много времени уделяла воспитанию внуков. Она прочитала большое количество книг, в которых было сказано о том, что температура в детской комнате должна быть не выше 19°. Императрица понимала, что такие спартанские условия могли сказаться на здоровье детей, и разработала одежду, которую мы сейчас называем комбинезонами. Только тогда они застегивались пуговицами на спине, а нынешние застегиваются кнопками спереди. В то время в таких комбинезончиках ползали будущие цари — Александр I, Николай I и сын шведского короля Густава III — принц Густав-Адольф.

5. Внедрила повсеместное использование адресных табличек

Екатерине II принадлежит продвинутый урбанистический проект. Так, она распорядилась в конце каждой улицы размещать таблички с их названием: «У коих же улиц или переулков нет еще имян, то изволь оныя окрестить. Форм же досок получче и почище изделать, без многих украшениев, но просто». Позже она приказала проставлять номера первого и последнего домов на каждой улице, а также указывать стрелками увеличение и уменьшение нумерации. Совсем как сейчас.

6. Ввела в обиход кофейный скраб

Известно, что Екатерина II была заядлой кофеманкой. По утрам она выпивала такой крепкий кофе, что ее слуги несколько раз заваривали оставшуюся гущу. Однажды императрица решила угостить чашечкой такого бодрящего напитка сенатора. Он только отхлебнул, и ему тут же стало дурно. От кофейной гущи Екатерина Великая не спешила избавляться, а делала из нее скраб, смешав с мылом. Она вспоминала: «Я та самая причина, по которой все фрейлины пьют ежедневно кофе и ходят с ним в баню... Это и вправду отличное средство для кожи, особенно в сочетании с медом, яйцом и сливками».

7. Поколебала устоявшееся понятие женственности

Императрица довольно-таки равнодушно относилась к европейским модным трендам. В будние дни для нее было обыкновенным делом надевать простые платья и не пользоваться украшениями. Она запросто могла появиться перед своими поданными и в мужском костюме. Сама того не ведая, Екатерина II встала у истоков пауэр-дрессинга (одежда для женщин, но с традиционными мужскими элементами).

8. Популяризировала фруктовые маски

Екатерина самым трепетным образом относилась к своей внешности. Императрица регулярно протирала лицо кубиками льда с отварами трав, благодаря чему ее кожа всегда была в идеальном состоянии. Сделала она популярными и фруктовые маски. Царица предпочитала изготавливать их из яблочного пюре или земляничной смеси, а смывала сливками.

9. Уделяла большое внимание гигиене зубов

Императрица активно пользовалась зубной щеткой, которая тогда еще не снискала широкой популярности. Были у нее скребки для языка и зубочистки. В то время не все благосклонно относились к такой процедуре, как чистка зубов. В частности, один из просветителей и современников Екатерины II считал, что, пользуясь этим средством гигиены, женщины просто-напросто «сдирают <...> каждый день лоску с зубов своих».

Без какого из нововведений Екатерины Великой вы не представляете свою жизнь?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.