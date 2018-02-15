9 причин, почему вы должны быть уродом в Instagram

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Вот уже почти 8 лет Instagram является неотъемлемой частью нашей жизни. За эти годы мы перевидали миллионы незаурядных селфи, тысячи оригинальных кошачьих портретов, сотни фотографий в необычных интерьерах магазина IKEA и просто тонну постов об этой «легкой и прекрасной жизни». И спустя столь долгое время наконец-то можно сказать, что делалось это все не просто так, а вот, собственно, с какой целью.

Мы в AdMe.ru проанализировали самые залайканные публикации, темы и хештеги этой соцсети. В итоге получили некий результат базовых правил поведения в Instagram и теперь с полной уверенностью можем разъяснить, зачем вообще нужно иметь там аккаунт.

1. Чтобы сыграть на эзотерическом законе желаний

Для начала следует с горечью принять тот факт, что в современном мире Instagram является основным мерилом успешности человека. Теперь главная задача — показать своим профилем, что ваша жизнь красива, как у Грейс Келли, и захватывающа, как у Индианы Джонса. И вот почему. Дело в том, что здесь действует базовый эзотерический закон желаний: выкладываете счастливые снимки — притягиваете счастье, выкладываете посты о проблемах и комплексах — получаете проблемы и комплексы. Не нужно постить информацию, отражающую вашу реальность. Давайте людям видеть лишь то, что вы сами хотели бы видеть в своей идеальной жизни. И все у вас будет хорошо.

2. Чтобы не началась война

Признайтесь: социальные сети отнимают у вас уйму времени. Но, как говорится, что имеем — не храним, потерявши — плачем. Представьте на секунду, что будет, если убрать все соцсети из нашей жизни. Сколько людей останется без дела? Хулиганье повалит на улицы, начнется падение моральных нравов, а из всего этого — кризис, революция, гражданская война. Оно нам надо?

3. Чтобы сохранить доверие общества

Запомните главное правило: «Не выложил — значит не было». Чтобы доказать мировому сообществу, что вы не тунеядствуете, фиксируйте каждый свой выход из дома, каждую книгу, которую взяли в руки, каждое мероприятие, а главное — каждую мысль, которая посетила вашу светлую голову. Ах да, чуть не забыли подпункт: фотографиями с путешествий нужно бомбить во время трипа, а не после. Выкладывать фото с поездки недельной давности — моветон. Instagram нужно вести в режиме реального времени, иначе вам перестанут верить. Если все же очень хочется выложить старое фото, следует отметить факт его давности в хештегах.

4. Чтобы мир знал, что вы философ. Ну или писатель

Поймите: ни один писатель, ни один мыслитель не умели гениально писать с самого рождения. Главное в этом деле — практика. Пишите все, что вас беспокоит, все, что, как вам кажется, не замечают окружающие. Поверьте, ваши рассуждения действительно интересны людям. P. S. Стихи (не свои) также имеют внушительный эффект на аудиторию. Используйте их, чтобы показать свою тонкую душевную организацию (типа вы — интеллектуал) либо аллегорично указать на депрессию (намекнуть, короче).

5. Чтобы повысить самооценку и сэкономить

Как говорил известный философ Джонни Депп: «Да кому вы нужны, если у вас ничего нет, кроме внешности?» Но это к нашему пункту не относится. Сегодня Instagram вполне может конкурировать с единоразовым походом к психологу. Предположим, что у вас легкий недобор веса и самооценки. Решение есть: правильный свет, неправильный контуринг, захват чуть выше шеи, щелк, и вуаля — знойная женщина, мечта поэта. По аналогии можно работать с любой проблемой.

6. Чтобы убедить себя в наличии индивидуальности

Если вы не выглядите как сплав Ким Кардашьян с Ириной Шейк, не превращаетесь во время каждого путешествия в туристического блогера, не курите вейп и не пишете загадочные посты под фотографиями, то про индивидуальность говорить, конечно, тяжело. А она всенепременнейше обязана у вас быть, иначе как отличать вас от остальных 7 млрд людей? Если же вы не знаете, в чем заключается ваша индивидуальность, то следует обязательно ее придумать. В этом как раз таки и поможет Instagram: достаточно изобрести для себя какую-либо инстафишку. Например, купить игрушку и фотографировать ее по всему миру в разных локациях. Или писать рецензии на кафешки с шаурмой в вашем городе. Здорово, правда? Такого наверняка еще никто не делал.

7. Для обнародования ребенка

Если у вас нет детей, листаем дальше. Если вы счастливый или несчастливый, в общем, если вы — любой родитель, запомните официальное требование Instagram касательно детей: есть ребенок — нужно срочно его показать. Некогда объяснять, просто следуйте инструкции. Не бойтесь экспериментировать в разных жанрах и тематиках, но запомните: тут важен не столько жанр, сколько частота публикаций.

8. Чтобы мир знал, что вы фотограф

На минутку углубимся в квинтэссенцию Instagram и вспомним, что Кевин Систром создал его когда-то как приложение для обмена фотографиями. И если в далеком 2010-м это были замыленные фото кошечек, всевозможные фотоколлаборации пьяных друзей и селфаки еще не фронтальных камер, то сейчас требования к работам значительно выросли. Сегодня нужно уяснить одно: вы — фотограф. Не нужно бояться своего творческого «я»: пойте так, будто вас никто не слышит, танцуйте так, будто вас никто не видит, и фотографируйте так, будто никто не смотрит ваши работы. Экспериментируйте со всем: низкоконтрастные ночные фото — пожалуйста, фото с закрытым лицом — давно пора (это называется эксцентричностью, кстати), минималистичный стрит-арт — не проходите мимо, товарищ, щелкните!

9. Ради заботы об окружающих

Думаете, для кого вы все это делаете? Для кого вы экономите весь год, чтобы потом неделю выкладывать заграничные фото? Традиционно завариваете один чайный пакет на 9 стаканов и, словно Акакий Акакиевич, мягче ступаете по брусчатке, чтобы обувь меньше изнашивалась? Это все для кого? Для себя, что ли? Разумеется, для подписчиков! Чтобы доставить им радость в очередной раз наблюдать ваши драгоценные фотографии с бесценными рассуждениями о жизни и подарить возможность нажать на заслуженное сердечко под фото. Так что не скупитесь на лайки, друзья. Отблагодарите товарищей за их старания. Ну а пока вы обрабатываете все эту информацию, автору нужно срочно запостить анонс этой статьи в свой аккаунт.

В общем, надеемся, что вы пересмотрите свои взгляды на Instagram. Во избежание всяческих инсинуаций прикрепляем Леонарда.