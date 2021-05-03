9 причин, почему нашим детям лучше не вникать в историю Ромео и Джульетты

Вы знали, что историю о Ромео и Джульетте придумал не Уильям Шекспир? Писатель взял за основу поэму другого автора и переделал ее на свой лад. Так история любви подростков из враждующих семей превратилась в жесткую трагедию о нездоровых отношениях. Психологи говорят, что эта пьеса отнюдь не гимн светлым чувствам, а похороны незрелости.

Мы в AdMe.ru всерьез задумались над такой формулировкой и вывели 9 аргументов в ее пользу. В бонусе для вас — неожиданная интерпретация самой печальной повести на свете.

1. Ромео — далеко не романтичный юноша, а неуравновешенный и опасный человек

Ромео — смелый, беззаботный, харизматичный и, как кажется многим, очень романтичный. Но, если трезво оценивать его поступки, картинка не столь радужна. Увидев красивую девушку на балу, парень пробрался к ее дому и набросился с любовными признаниями. А потом заявил: «Обет любви на мой обет мне дай». Конечно, Джульетта и сама уже мечтала о парне с бала, но не будем забывать, что ей еще не исполнилось и 14 лет, а вот поведение Ромео сильно смахивает на преследование.

Психологи говорят, что если через пару недель после знакомства человек сообщает, что хочет быть вместе до конца своих дней, то это тревожный звоночек. Такое поведение часто присуще нарциссическим личностям, которые хотят контролировать партнера. Ромео признался Джульетте через несколько часов после первой встречи, на следующий день герои поженились.

2. Психологическая травма заставляла Ромео выбирать недоступных женщин

В начале истории юноша изнывал, потому что его отвергла Розалина. Прекрасная девушка, которая: а) была из рода Капулетти, с которым враждовала семья Ромео, б) дала обет безбрачия. Среди всех женщин герой выбрал объективно недоступную и самозабвенно по ней страдал. С точки зрения психоанализа зависимость Ромео от Розалины могла быть проявлением вытесненной детской травмы. Герой проецировал на девушку свою холодную мать, которая его отвергала, но от которой он зависел.

3. Ромео вообще никого не любил, а с Джульеттой хотел забыть бывшую

Впервые увидев Джульетту, парень чудесным образом забыл о Розалине. Он совершил нарциссический перенос: «забрал» свои чувства у одной девушки и «отдал» их другой. Личность возлюбленной при этом значения не имела, герою нужно было закрыть кем-то брешь в своей самооценке. Правда, было условие — претендентка на звание новой любви всей жизни должна быть красивой. Парень не скрывал, что в случае с обеими девушками был очарован их внешностью. Он влюблялся даже не в реальных женщин, а в саму концепцию влюбленности.

К слову, оригинальный текст поэмы, которая легла в основу пьесы Шекспира, наполнен двусмысленными намеками и шутками ниже пояса. Ее автор, английский поэт Артур Брук, сделал это специально, чтобы вызвать у читателей чувство отвращения к поведению героев. Пьеса Шекспира тоже пронизана непристойными шутками и аллегориями, но в школьных изданиях и театральных постановках «взрослый» текст часто вырезали. Кто знает, как бы мы восприняли эту историю в версии без цензуры.

4. Джульетта была слишком незрела, чтобы дать отпор харизматичному нарциссу

Девушка производит впечатление эмоционально нестабильной личности, но ее можно понять. Она все время проводила в родительском доме и практически не контактировала с окружающим миром. По пятам за ней ходила кормилица, а родители уже подобрали Джульетте жениха. Судьба героини предопределена, а ее мнения по этому поводу никто не спрашивал. Вдруг появляется юноша, который осыпает ее комплиментами, зовет замуж и клянется в вечной любви. Остроты ситуации добавляет принадлежность Ромео к роду Монтекки. Их семьи враждуют, но парню плевать — что это, если не любовь?

Если смотреть на вещи объективно, то Ромео — просто психологически травмированный парень, который женился на 13-летней двоюродной сестре своей бывшей. В отличие от Розалины Джульетта ответила ему взаимностью, но у нее просто не было возможности повзрослеть и научиться отличать любовь от болезненного увлечения. Их брак продлился 3 дня.

5. Семья для персонажей пьесы — пустой звук

Вспомните, как вела себя Джульетта после дуэли Ромео и Тибальта. Не стало ее любимого двоюродного брата, а она переживала о своем парне и пробовала оправдать его поступок. Впрочем, если проанализировать ситуацию в ее семье, многое становится понятным. Родители Джульетты не окружали дочь теплотой и заботой, их главным воспитательным кредо было нечто вроде «наш дом, наши правила». С детства девочкой занималась кормилица, а родная мать даже не могла поговорить с Джульеттой наедине. Для разговора с дочерью о предстоящей свадьбе с графом Парисом она попросила кормилицу остаться в комнате.

Родителям Ромео было настолько плевать на сына, что за помощью и советом он обращался к монаху Лоренцо. При этом оба «приемных» родителя героев — кормилица и монах — в критический момент предали своих «детей». Кормилица встала на сторону Капулетти-старших, Лоренцо бросил Джульетту в гробнице, опасаясь, что его поймают.

6. Это история о депрессивных личностях, которые еще и глухи к умным советам

Брат Лоренцо, хотя и струсил в финале, был лучиком света в том царстве тьмы, куда забрели главные герои. Монах явно симпатизировал Ромео, но именно он указывал парню на его склонность к саморазрушению. Шекспир словно сделал Лоренцо голосом рассудка, который Ромео и Джульетта, увы, предпочли не слышать. Когда что-то шло не по плану, никто из этой пары не пробовал остановиться и обдумать ситуацию. Они просто доставали свой главный «козырь» — готовность навсегда уйти из этого мира. В поведении Ромео специалисты разглядели и другие тревожные симптомы: примитивные влечения, подавление агрессии, внутрипсихический конфликт, склонность к депрессии.

7. «Ромео и Джульетта» — идеальное пособие для изучения теории Фрейда

Зигмунд Фрейд считал, что психика человека состоит из 3 компонентов: Ид, Эго, Супер-Эго. Ид — это глубинные инстинкты, «низменные» желания и либидо. Супер-Эго — моральный цензор, который не дает Ид захватить управление. Эго находится посередине и пытается найти баланс между двумя противоположностями. Главные герои «Ромео и Джульетты» все время шли на поводу физических желаний, которым были не в состоянии противостоять. Их слабое Супер-Эго было не в силах противостоять мощному и разрушительному Ид. Хотя порой трезвому рассудку удавалось достучаться до влюбленных. Например, после дуэли с Тибальтом Ромео расчувствовался, словно внезапно осознал, что наделал. Это могло быть проявлением его Супер-Эго, которое всегда борется за нравственность и взывает к совести, чтобы подавить аморальное Ид.

8. Сама концепция любви в пьесе неправильная

Главными героями руководили 3 основные эмоции: страх, беспокойство, замешательство. Но где же радость и легкость, свойственные влюбленным? Понятно, что обстановка вокруг Ромео и Джульетты накалялась до предела, но что у них вообще было, кроме проблем? В неокрепших умах юных читателей и зрителей может появиться мысль, что за настоящую любовь всегда нужно страдать. Но ведь боль не является обязательной частью уравнения под названием «любовь», а романтизация препятствий обрекает на неудачу. Поиски драмы и эмоционального надрыва вряд ли приведут к настоящему счастью. У Ромео и Джульетты не было даже общих интересов, их объединяло лишь желание сбежать от реальности. Он бежал от своих нарциссических обид, она — от свадьбы с графом Парисом и семьи, где никому не было до нее дела.

9. Эти отношения были заведомо обречены

Представим, что Джульетта сразу сообщила родителям о браке с Ромео. Развестись в те времена было сложно, так что родители вполне могли сказать: «Ну ладно уж, живите вместе». Что ждало бы главных героев в таком случае? Реальная жизнь, которая слишком далека от рафинированных любовных грез.

Рано или поздно Джульетта поняла бы, что Ромео ее использует. Возможно, девушка начала бы страдать с новой силой и перестала восхищаться партнером. Таким поведением она нанесла бы ему новую психологическую травму. Действуя по отточенной схеме, Ромео мигом нашел бы очередную любовь всей своей жизни или отправился искать новые опасные приключения. Гипотетически разлука могла сыграть на руку героям и какое-то время подогревать их чувства. Но разве это нормальные отношения?

Бонус: неожиданный взгляд на трагедию главных героев

Помните, почему план Джульетты в конце пьесы провалился? Ромео не получил письмо, в котором девушка рассказала о своем замысле. Юноша не знал, что возлюбленная просто заснет, и решил проблему единственным известным ему способом.

Мораль этой истории: разговаривайте друг с другом, а не передавайте важные сообщения через сторонних людей. Здоровые взрослые отношения строятся на общении, верно? Эмили Хэй, книжный обозреватель