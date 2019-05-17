9 причин, по которым женщины в 30 выглядят лучше, чем в 20

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Современные женщины в 30 лет зачастую выглядят настолько потрясающе, что их легко перепутать с 20-летними — они так же свежи и прекрасны. И дело не только во внешности, но и в поведении, голосе, пластике. Девушки с разницей в возрасте 10 лет выглядят как представительницы одного поколения. Возможно, потому что это так и есть?

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что объединяет 20-летних и 30-летних и почему более взрослые девушки выигрывают.

Проще относятся к возрасту и не только к нему

Как ни странно, возраст в принципе помогает проще относиться ко многим вещам — что к цифрам в паспорте, что к общественному мнению. Тридцатилетние более уверены в себе и менее озабочены тем, какой эффект они произведут в обществе, что делает их привлекательнее и интереснее.

Следят за модными тенденциями

Часто визуально отличить девушку 30 лет от 20-летней довольно сложно: современные женщины ориентируются на одни и те же тренды в одежде и мейкапе. И в 20, и в 30 можно делать актуальный макияж, носить джинсы-бойфренды, архитектурные принты или хлопковые кружева — то, что модно в этом сезоне.

Могут позволить себе дорогие вещи и услуги

К 30 годам обычно уже есть некоторое профессиональное самоопределение, карьера и деловая репутация. И даже если это не так, как минимум имеется опыт, который тоже ценится. Наличие собственных средств в размере больше стипендии или доходов от подработки позволяет тратить их на себя: покупать дорогую одежду, посещать салоны и косметологов.

Нашли свой стиль и ищут дальше

В какой-то степени 30 лет — это золотой возраст в плане имиджа. К этому моменту у женщины уже есть все: понимание того, что ей идет и не идет; смелость для экспериментов с внешностью; средства на то, чтобы проводить эти опыты под надзором специалистов и с использованием качественных материалов.

Относятся к себе с уважением

Представьте ситуацию: он не позвонил, вы всю ночь в слезах, вид с утра ужасный. Или экзамен не сдан. Или начальник накричал. Поводов может быть множество, но в любом случае 30-летние спокойнее переносят негативные ситуации и меньше плачут по пустякам. С возрастом мы действительно становимся спокойнее и с уважением относимся к своему времени и нервным клеткам, так зачем же тратить их на ерунду?

Лучше понимают, чего хотят

Любой человек в 20 лет довольно сумбурен: у него появляется множество увлечений, он ищет свой профессиональный путь и влюбляется как попало. В 30 лет люди уже лучше понимают, чего хотят от себя и жизни, и двигаются к своим целям. А уверенность всегда привлекательна.

Победили комплексы и психологические травмы

Или просто научились с ними жить. У каждой личности есть свой багаж не всегда приятных свойств: стереотипы о себе, зажатость или нервные срывы. Когда человек только начинает самостоятельную жизнь, его бэкграунд может вырываться наружу при каждом удобном случае. К 30 годам обычно с комплексами если не справились, то научились жить, поэтому женщина становится увереннее в себе и привлекательнее за счет этого.

Перестали есть всякую гадость

Нельзя сказать, что совсем перестали, но все же у 30-летних нет такой культуры фаст- и стритфуда, как у 20-летних. Более взрослые девушки чаще задумываются о том, что именно они едят, строже следят за питанием и больше готовят сами, чем покупают готовую еду, что сказывается на состоянии их кожи, на энергичности и настроении. 30-летние тщательнее следят за здоровьем, чем 20-летние, а их кости находятся в точке максимальной прочности.

Осознают, что их время небесконечно

В 20 лет многим кажется, что так будет всегда: тело будет сильным и здоровым, кожа — ровной, мышцы — в тонусе. Поэтому 20-летние могут позволить себе роскошь морочить голову себе и другим год-другой. К 30 приходит понимание, что будущее наступит куда быстрее, чем нам кажется, и пора заботиться о своем теле и разуме. Конкретность в подходе тридцатилетних может отталкивать романтичные натуры, но по большей части она приятна и притягательна.