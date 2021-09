9 причин гордо сказать, что ваша свадьба прошла по традициям королевских семей

1. Белое платье

2. Фата

3. Букет невесты

4. Свадебный торт

5. Одинаковые наряды подружек невесты

6. Регистрация брака

7. Примета: нельзя жениться в мае

В мае 1567 года королева Шотландии Мария Стюарт сочеталась браком с графом Ботвеллом. За некоторое время до этого при загадочных обстоятельствах ушел из жизни ее 2-й муж. После свадьбы люди стали вешать на ворота их дворца таблички с надписью «Marry in May, rue the day», которая означала «Женитесь в мае — будете сожалеть об этом».

Это суеверие настолько укоренилось, что позже королева Виктория запретила своим детям заключать браки в мае. С тех пор британская королевская семья старается не устраивать свадьбы в этом месяце. Хотя сейчас это правило соблюдается не столь строго. Так, принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая.