9 причин гордо сказать, что ваша свадьба прошла по традициям королевских семей

Из поколения в поколение мы передаем друг другу информацию о том, как правильно одеться на свадьбу, какой должна быть атрибутика этого события, какие приметы нужно знать. Наши бабушки и прабабушки выходили замуж в белых платьях, наши мамы и папы обменивались обручальными кольцами. Мы продолжаем соблюдать эти традиции, но даже не догадываемся о том, что они появились благодаря королям и королевам.

Редакция AdMe.ru покопалась в истории свадебных ритуалов и выяснила, возникновению каких из них мы обязаны монархам.

1. Белое платье

Считается, что белое платье впервые надела королева Великобритании Виктория на свою свадьбу с принцем Альбертом, после чего это стало всеобщей традицией. Однако Виктория не была первооткрывательницей. До нее королевские особы уже появлялись в белом на свадьбе. Первый случай зафиксирован аж в 1406 году: в таком платье предстала Филиппа Английская, королева Швеции, Дании и Норвегии. История знает и другие примеры, когда высокопоставленные особы облачались в белый свадебный наряд. Например, так сделала Мария Стюарт.

2. Фата

Традиция надевать фату существовала еще в древности. Тогда невесту буквально закутывали в вуаль с головы до ног. Это символизировало непорочность девушки. Со временем в западной культуре интерес к этому атрибуту то ослабевал, то вновь возрождался. Окончательно обычай закрепился после свадьбы королевы Виктории.

3. Букет невесты

Этот обычай тоже появился в древности. Еще греки, римляне и египтяне на свадьбах держали в руках букеты. Правда, тогда они состояли из ароматных трав и специй, которые, по поверьям, отпугивали неудачу. Цветы стали частью свадебного букета только в Викторианскую эпоху. Современную его версию популяризировала королева Виктория. Выходя замуж за принца Альберта, она несла в руках небольшой букетик с подснежниками.

4. Свадебный торт

Традиция подавать свадебный торт восходит к нескольким этническим обрядам. Один из первых зародился в Древнем Риме. Над головой невесты надламывали хлеб, чтобы молодоженам сопутствовала удача. Свадебный торт в современном виде впервые появился на свадьбе британского принца Леопольда в 1882 году. Это был первый полностью съедобный торт. Причем при его изготовлении применили революционный метод, используемый до сих пор. Торт состоял из отдельных слоев — ярусов, которые покрывали густой глазурью и накладывали друг на друга.

5. Одинаковые наряды подружек невесты

Одна из главных причин, почему подружки невесты надевают одинаковые платья, связана с обычаями британской королевской семьи. Основоположница традиции — опять же королева Виктория. На своей свадебной церемонии она нарядила подружек в белые платья, похожие на ее собственное. Королева контролировала выбор нарядов подружек вплоть до таких мельчайших деталей, как розы за ушком. Таким образом она старалась, чтобы девушки не затмили красотой невесту или друг друга. Но была и чисто практическая причина. Во время свадебного шествия по улицам Лондона одинаково одетые подружки невесты смотрелись более выигрышно.

6. Регистрация брака

Гражданская запись брака в разных странах появилась в разное время и при разных обстоятельствах. Но в Великобритании за это нововведение надо благодарить монархов. Здесь она стала обязательной в XVII веке, при Оливере Кромвеле. Он хотел убрать из церкви все элементы светской жизни, а также уберечь духовенство от соблазна заработать на венчаниях. Теперь регистрировать браки должны были гражданские чиновники.

7. Примета: нельзя жениться в мае

В мае 1567 года королева Шотландии Мария Стюарт сочеталась браком с графом Ботвеллом. За некоторое время до этого при загадочных обстоятельствах ушел из жизни ее 2-й муж. После свадьбы люди стали вешать на ворота их дворца таблички с надписью «Marry in May, rue the day», которая означала «Женитесь в мае — будете сожалеть об этом». Это суеверие настолько укоренилось, что позже королева Виктория запретила своим детям заключать браки в мае. С тех пор британская королевская семья старается не устраивать свадьбы в этом месяце. Хотя сейчас это правило соблюдается не столь строго. Так, принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая.

8. Фото молодоженов

Первую свадебную фотографию сделали королева Виктория и принц Альберт. Правда, произошло это спустя 14 лет после самого события. Специально для фотографии они заново инсценировали свадьбу. Традицию делать обязательное свадебное фото молодоженов установили британский король Эдуард VII и его супруга королева Александра.

9. Обручальное кольцо с бриллиантом

Если верить историкам, обручальные кольца придумали еще древние римляне. Изначально кольца были простые, без камней. В 1477 году эрцгерцог Максимилиан I Австрийский заказал первое в истории помолвочное кольцо с бриллиантом для своей невесты Марии Бургундской. После этого украшение стало модным среди европейской аристократии. Массовой традицией вручение кольца с бриллиантом стало уже в ХХ веке. В 1930-е годы фирма De Beers открыла месторождения алмазов в Африке. В 1940-е годы она провела маркетинговую кампанию под слоганом «Бриллианты навсегда», которая и спровоцировала резкий рост популярности этих драгоценных камней.