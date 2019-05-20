9 предметов, которых не хватает современным школьникам

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Наверное, каждый ученик хотя бы раз спрашивал себя, зачем ему нужна школа. К сожалению, с каждым годом ответить на этот вопрос становится все труднее: программы устаревают и отчаянно не успевают за потребностями стремительно меняющегося мира. Вряд ли стоит ожидать, что школьное образование резко станет более применимым к жизни, но можно хотя бы помечтать.

AdMe.ru составил список предметов, которые точно пригодились бы современным ученикам.

1. Каллиграфия

Многочисленные исследования показали, что регулярные занятия чистописанием, как назывался этот предмет в СССР, развивают мелкую моторику, внимательность, усидчивость и могут даже купировать легкое слабоумие. Кроме того, каллиграфия значительно повышает уровень интеллекта и творческого мышления. Однако несмотря на очевидную пользу, уроки красивого письма исчезают из школы. Взрослые, конечно, возмутятся и скажут, что они, например, весь первый класс просидели над прописями. Но родители современных школьников знают, что теперь первоклассников фактически не учат читать и писать: считается, что они и так должны это уметь. Последствия своими глазами мы увидим лишь через несколько лет, кода вырастет поколение детей, не умеющих выводить красивые буквы. Хотя некоторые предположения можно сделать уже сегодня, если взглянуть на опыт других стран. Например, в США почти отказались от обучения письму, заменив его навыком набора букв на клавиатуре, и многие американские учителя уже отметили негативное влияние этой тенденции: ученики стали более поверхностно усваивать информацию, хуже читать и чаще страдать от дефицита внимания. В прогрессивной же Японии каллиграфия — обязательный предмет.

2. Риторика

Из-за введения тестовых систем проверки знаний гуманитарные предметы в школе становятся все более шаблонными и схематичными. Поэтому время, когда люди окончательно разучатся говорить связно, увы, не за горами. Уроки риторики могли бы помочь развить устную речь, которая точно пригодится всем и везде, начиная от учебы в вузе и заканчивая элементарным общением.

3. Уроки креативности

Если что-то и пригодится школьникам в будущем, так это способность мыслить творчески. Не стоит думать, что креативное мышление требуется только гуманитариям, оно полезно представителю любой профессии — от столяра до физика-ядерщика. К сожалению, в основном школа учит действовать по шаблону, а было бы здорово объяснять детям, как генерировать идеи и создавать собственные проекты.

4. Экофилософия

Как правило, уроков экологии в школах попросту нет либо они носят сугубо формальный характер и сводятся к констатации фактов или банальному запугиванию. Было бы здорово поговорить с учениками на более глубоком уровне. Например, объяснить, что такое общество потребления и чем такой образ жизни опасен для людей и планеты. И, конечно же, рассказать о том, что каждый из нас может сделать прямо сейчас и в перспективе.

5. Инновационные технологии и основы робототехники

Скорее всего, процент школьников, которые захотят связать свою профессию с инновационными технологиями, с каждым годом будет только расти. Так почему бы не начать наконец преподавать этот предмет на соответствующем уровне? В рамках данного предмета можно было бы ввести курс, обучающий работе с информацией. Наверное, каждый из нас видел печальные примеры, когда интернет с его безграничными возможностями становился не помощником, а убийцей времени. А в худшем случае и вовсе настоящим убийцей. В силах взрослых сделать так, чтобы ребенок не потерялся в социальных сетях и огромном потоке информации. Но для начала нужно понять, что это действительно глобальная и серьезная проблема, которую необходимо решать.

6. Психология

Удивительный факт: чтобы получить водительские права, нужно ходить на курсы и сдавать серьезный экзамен, а чтобы стать родителем, не нужно ровным счетом ничего. Курс возрастной и личностной психологии сможет помочь школьникам не только разобраться в себе и наладить отношения с миром, но и мягко подготовиться к общению со своим будущим ребенком.

7. Основы медицины

Мало кто из школьников получит в будущем профессию врача, но подавляющее большинство станет родителями. От умения быстро определить симптомы менингита или обработать открытую рану может зависеть жизнь, чего не скажешь о способности по погонам отличать лейтенанта от майора. Странно, но большинство вопросов, связанных со здоровьем, вообще не обсуждается в школе, разве что на ОБЖ. И если эти уроки принесли вам хоть какую-то пользу, вы счастливчик, потому что нередко они имеют совершенно формальный характер и становятся пустой тратой времени. А ведь было бы так здорово отучить детей лечить ОРВИ антибиотиками и объяснить наконец, как важно предохраняться. Кстати, основы медицины преподают во многих европейских и азиатских школах, но обычно в рамках естествознания.

8. Экономика и основы финансовой грамотности

В некоторых российских школах уже преподают эти предметы. Здорово, если это станет повсеместной практикой. В конце концов, мало кому во взрослой жизни придется заниматься высшей математикой, но абсолютно все будут иметь дело с деньгами.

9. Сериаловедение

О чем вообще можно разговаривать с человеком, который злостно игнорирует выход нового сезона «Игры престолов» или никогда в жизни не видел «Друзей»? Если есть уроки литературы, значит, совершенно точно должны быть занятия по обсуждению сериалов. Все же поняли, что это шутка? Сериаловедение школьники легко усвоят и без нашей помощи.

Как вы считаете, каких еще предметов не хватает современной школе, а какие можно было бы убрать или просто сократить?