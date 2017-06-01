9 предметов, которые всегда нужно носить с собой

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Согласитесь, даже самые расчетливые из нас порой не могут предугадать, как повернется жизнь. Знать все наперед — хорошо, но еще лучше — быть готовым к тому, что просчитать невозможно. AdMe.ru узнал, что положить в чемоданчик на случай экстренной ситуации, который можно было бы носить с собой хоть каждый день.

1. Герметичный медицинский контейнер

Наша цель — сделать так, чтобы необходимые в случае форс-мажора вещи занимали минимум места и при этом сохраняли форму. Идеально для этого подойдет контейнер для сбора анализов, продающийся в любой аптеке.

2. Фонарик

Недостаток света в экстренной ситуации может стать серьезной проблемой (даже если у вас просто сломалась машина в сумрачный час). Поэтому лучше заранее купить фонарик, например в магазине, где продаются товары для спорта и отдыха.

3. Швейцарский нож

Крохотные швейцарские ножи хоть и выглядят несерьезно, на деле оказываются крутыми многофункциональными гаджетами. Такой предмет совсем не занимает места, зато умеет открывать, резать, пилить, отворачивать, загибать и еще много чего.

4. Бактерицидный пластырь

В случае ранения важно иметь возможность как следует обработать и перебинтовать рану. Но, если полноценной аптечки с собой нет, можно воспользоваться стерильным пластырем, который защитит рану от внешних воздействий.

5. Спички

Как полезны могут быть в экстренной ситуации спички, никому объяснять не нужно. Это источник тепла и света, который не даст вам пропасть, если понадобится развести костер.

6. Деньги

Экстренная ситуация или просто неприятное приключение могут начаться уже тогда, если у вас украли кошелек. Хорошо на этот случай всегда иметь неприкосновенный запас, который можно будет пустить в ход в случае безвыходной ситуации.

7. Конфетки

Конечно, леденцы или мармелад не утолят голод, зато станут отличным источником глюкозы и помогут справиться с паникой.

8. Фольга

Закрепленная под крышкой контейнера фольга станет бутафорским зеркальцем, которым в экстренной ситуации можно послать световой сигнал на дальнее расстояние. Для этого достаточно поймать на нее солнечный луч и направить его в нужную сторону.

9. Вместо свистка

Поскольку мы составляем максимально компактный набор спасательных вещей, положить в него полноценный свисток у нас нет возможности. Вместо него можно добавить «пищалку» от детской игрушки. Это подобие свистка, которое бесшумно запускает воздух, а выпускает со звуком. При помощи такого предмета можно подавать звуковые сигналы.

Как упаковать

Чтобы все предметы вошли в медицинский контейнер, рекомендуем упаковывать их следующим образом: Лентой лейкопластыря плотно обмотать фонарик и нож.

Половину оставшегося места заполнить спичками.

Рядом с ними поместить свернутую банкноту со вставленной в нее «пищалкой».

Оставшееся место утрамбовать конфетками.

Фольгу прикрепить к крышке флакона при помощи двустороннего скотча. Такой набор сможет выручить вас в непредвиденных ситуациях. При этом носить его с собой совсем несложно: контейнер помещается даже в карман.