9 предметов, которые всегда нужно носить с собой
Согласитесь, даже самые расчетливые из нас порой не могут предугадать, как повернется жизнь. Знать все наперед — хорошо, но еще лучше — быть готовым к тому, что просчитать невозможно.
AdMe.ru узнал, что положить в чемоданчик на случай экстренной ситуации, который можно было бы носить с собой хоть каждый день.
1. Герметичный медицинский контейнер
Наша цель — сделать так, чтобы необходимые в случае форс-мажора вещи занимали минимум места и при этом сохраняли форму. Идеально для этого подойдет контейнер для сбора анализов, продающийся в любой аптеке.
2. Фонарик
Недостаток света в экстренной ситуации может стать серьезной проблемой (даже если у вас просто сломалась машина в сумрачный час). Поэтому лучше заранее купить фонарик, например в магазине, где продаются товары для спорта и отдыха.
3. Швейцарский нож
Крохотные швейцарские ножи хоть и выглядят несерьезно, на деле оказываются крутыми многофункциональными гаджетами. Такой предмет совсем не занимает места, зато умеет открывать, резать, пилить, отворачивать, загибать и еще много чего.
4. Бактерицидный пластырь
В случае ранения важно иметь возможность как следует обработать и перебинтовать рану. Но, если полноценной аптечки с собой нет, можно воспользоваться стерильным пластырем, который защитит рану от внешних воздействий.
5. Спички
Как полезны могут быть в экстренной ситуации спички, никому объяснять не нужно. Это источник тепла и света, который не даст вам пропасть, если понадобится развести костер.
6. Деньги
Экстренная ситуация или просто неприятное приключение могут начаться уже тогда, если у вас украли кошелек. Хорошо на этот случай всегда иметь неприкосновенный запас, который можно будет пустить в ход в случае безвыходной ситуации.
7. Конфетки
Конечно, леденцы или мармелад не утолят голод, зато станут отличным источником глюкозы и помогут справиться с паникой.
8. Фольга
Закрепленная под крышкой контейнера фольга станет бутафорским зеркальцем, которым в экстренной ситуации можно послать световой сигнал на дальнее расстояние. Для этого достаточно поймать на нее солнечный луч и направить его в нужную сторону.
9. Вместо свистка
Поскольку мы составляем максимально компактный набор спасательных вещей, положить в него полноценный свисток у нас нет возможности. Вместо него можно добавить «пищалку» от детской игрушки.
Это подобие свистка, которое бесшумно запускает воздух, а выпускает со звуком. При помощи такого предмета можно подавать звуковые сигналы.
Как упаковать
Чтобы все предметы вошли в медицинский контейнер, рекомендуем упаковывать их следующим образом:
- Лентой лейкопластыря плотно обмотать фонарик и нож.
- Половину оставшегося места заполнить спичками.
- Рядом с ними поместить свернутую банкноту со вставленной в нее «пищалкой».
- Оставшееся место утрамбовать конфетками.
- Фольгу прикрепить к крышке флакона при помощи двустороннего скотча.
Такой набор сможет выручить вас в непредвиденных ситуациях. При этом носить его с собой совсем несложно: контейнер помещается даже в карман.
Фото на превью depositphotos