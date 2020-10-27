9 правил, которым должны следовать будущие мамы британской королевской семьи

Одни женщины во время беременности едят соленые огурцы банками и скупают всю детскую одежду в радиусе 10 км, а другие работают до первых схваток. Рядовые беременные сами выбирают путь, по которому они будут двигаться 9 месяцев. А у членов британской королевской семьи такого выбора нет: у них существует свод правил для беременных. Но даже в королевской крови есть немного бунтарства.

AdMe.ru убедился в том, что законы для беременных существуют и что их лихо нарушают герцогини.

Не рассказывать о беременности

Королева Елизавета никогда не объявляла о беременности на ранней стадии и скрывала живот до последнего. Например, на этом фото 1960 года Елизавета беременна и родит через месяц.

А вот принцессы Диана, Кейт Миддлтон и Меган Маркл подошли к этому вопросу менее консервативно. Хотя и они соблюдали некоторые нормы. Чаще всего новость о беременности публикует королевская пресс-служба, когда мать находится на 10–12-й неделе беременности, не раньше. Современные принцессы активно фотографируются в обтягивающих нарядах и выкладывают приятные новости в соцсети.

Кстати, королевский дворец объявляет только месяц, когда планируется рождение нового члена титулованной семьи, но не дату. Потому что толпы папарацци у дворца британской королевской семьи ни к чему.

Нет свободы в выборе имени

При рождении детям в королевских семьях дают многосоставные имена. И выбор этот не произвольный. Чаще всего имена выбирают в честь родственников.

Например, старший сын Уильяма Джордж (Георг) будет официально зваться Его Королевским Высочеством принцем Джорджем Кембриджским. А его полное имя — Джордж Александр Луис. Джордж — в честь короля Георга VI, отца своей прабабушки Елизаветы II. Александр — в честь второго имени Елизаветы II (Елизавета Александра Мария), а Луи — в честь Луиса Маунтбеттена, дяди принца Филиппа.

Никаких baby shower

Вечеринки в честь будущей мамы с подарками и толпой подружек — не королевский вариант. Кейт Миддлтон, например, не может даже принимать детские подарки. Это противоречит правилам королевы Елизаветы. К тому же могут поползти слухи о поле ребенка, если подарки будут определенных цветов.

При этом Меган Маркл это правило не помешало. Она нарушила запрет и разозлила британцев. Она поехала в Нью-Йорк и там устроила роскошный baby shower с подружками и подарками.

Обувь не может быть открытой, даже если ноги опухли

Несмотря на то что при беременности часто отекают ноги, герцогиням никто не делает послаблений — носить открытую обувь Меган и Кейт запрещено. Пальцы ног не должны быть видны. Герцогини носят обувь на каблуках, узкие лодочки даже на больших сроках беременности.

Кстати, дресс-код касается не только обуви. Кейт или Меган не станут носить мешковатую удобную одежду или майку с надписью «Пузожитель». Элегантность всегда и везде.

Еще, например, Кейт Миддлтон во время беременности не меняет что-то в своем образе. Дело в том, что ей не разрешается экспериментировать со своей внешностью. Особенно во время беременности королева Елизавета против радикальных перемен.

Все ожидают, что мать будет кормить грудью

Кормление грудью — это решение, которое каждая мать должна принимать самостоятельно. Но не в королевской семье. Причем эта традиция молодая, ведь раньше были популярны услуги кормилиц. Но королеву Елизавету мать кормила грудью. И теперь предполагается, что будущая мама в королевской семье должна поступать так же.

Отказ от бабушек и дедушек не из королевской семьи

Меган Маркл и ее мама.

Раньше родня с некоролевской стороны была практически исключена из жизни ребенка. Сегодня это правило уходит в прошлое. Семьи герцогинь Кейт и Меган участвуют в жизни малышей.

Никаких совместных родов с мужем

Много веков при рождении наследника присутствовала толпа государственных служащих. Эта традиция началась в 1688 году при появлении на свет наследника Якова II, когда на родах было более 50 человек, чтобы точно убедиться в том, что наследника не подменят. К слову, когда в 1926 году родилась королева Елизавета, в комнате был министр внутренних дел, но туда не пустили ее отца. Закон об обязательном присутствии министра упразднили незадолго до появления на свет принца Чарльза. Первенец королевы родился в 1948 году.

При этом не было принято, чтобы муж присутствовал на родах. Когда рожала сама Елизавета, ее муж Филипп играл в сквош во дворце. Но правила существуют, чтобы их нарушать. Еще Чарльз провожал Диану на роды. Уильям был рядом с Кейт. А Гарри, который присутствовал на родах Меган, чуть позже сказал: «Это был самый удивительный опыт, который я когда-либо мог себе представить».

Оба родителя могут взять отпуск по рождению ребенка

Оба королевских родителя получают отпуск по беременности и родам, около полугода, так как быть членом королевской семьи — это работа. Но Кейт начала выходить в свет намного раньше, например, после рождения принца Джорджа она появилась на публике всего месяц спустя.

Нельзя просто выложить в соцсеть новость о рождении

Существует регламент церемонии, по которому двор объявляет о рождении венценосного ребенка. Классическая схема выглядит так: первой извещают королеву. После нее радостную новость о рождении узнают старшие члены королевской семьи. Следом гонец от больницы отправляется с депешей во дворец.

Весть о рождении ребенка пишут на специальном пюпитре возле Букингемского дворца. Раньше это делали, чтобы народ мог узнать о пополнении в королевской семье и о поле ребенка, но без указания имени.

Сейчас пюпитр — скорее дань традиции, нежели необходимость. Кейт и Уильям нарушили этот протокол, заявив о рождении ребенка в твиттере вместе с презентацией пюпитра. Меган и принц Гарри объявили о появлении на свет первенца в официальном аккаунте в инстаграме.

И еще одна традиция, которая жива по сей день, — пушечные залпы, возвещающие о рождении малыша королевских кровей. Это дополнение к всеобщему празднику и приветствие новорожденного, когда 62 орудия выстреливают у Лондонского Тауэра, а еще 41 орудие гремит недалеко от Букингемского дворца.