9 устаревших правил, которые в наши дни не просто можно, но и нужно нарушать

Нельзя не признать, что мы живем в гораздо более свободном обществе, чем наши дедушки и бабушки. Мы ломаем стереотипы, нарушаем правила и идем против системы. Однако до сих пор некоторые вопросы обсуждать не принято, а тех, кто выделяется из массы, люди осуждают.

Мы в AdMe.ru узнали, без каких правил, существовавших в недавнем прошлом, уже можно обойтись, не боясь нарушить этикет.

Приходить на день рождения с подарком

Раньше прийти на день рождения без подарка считалось верхом неприличия. Сейчас общество изменилось и относится к этому правилу не так строго. Некоторые люди уверены, что приносить дары нужно только на детский праздник, а на вечеринке для взрослых можно просто поучаствовать в оплате счета. Также пользователи думают, что дарить подарки нужно на свадьбу или, к примеру, на вечеринку по поводу беременности, а в остальных случаях необязательно.

Изменять внешний вид ради мнения общества

C возникновением такого явления, как бодипозитив, дамы стали ощущать гораздо меньше давления со стороны общества и самостоятельно решать, как они хотят выглядеть. В 1964 году, согласно опросам, 98 % жительниц США в возрасте от 15 до 44 лет регулярно брили ноги. Сейчас же многие представительницы прекрасного пола отказываются от бритья и чувствуют себя комфортно.

Звонить, если нужно что-то сообщить

Раньше мы спокойно относились к тому, что даже малознакомый человек мог позвонить по телефону и поговорить. Сейчас все больше людей предпочитают текстовые сообщения. Тем не менее звонить можно, но только в особых случаях. Например, чтобы извиниться, обсудить что-то серьезное, личное или важное.

Начинать общение со светской беседы

Культура small talk («светская беседа») впервые была описана в 1923 году. По этикету, прежде чем перейти к серьезным темам, собеседникам следует уделить достаточно времени общим: обсудить погоду, новости, культуру. Пренебречь легкой болтовней означало грубо нарушить этикет. Но сейчас мнение общества изменилось. Все больше людей пытаются найти способ избежать разговоров ни о чем и сразу перейти к делу либо к обсуждению чего-то более конкретного.

Надевать на свадьбу только белое

Королева Виктория надела на свадьбу белое платье, после чего невесты по всему миру стали отдавать предпочтение этому цвету, поскольку он символизировал чистоту и невинность. Однако сейчас соблюдать эту традицию необязательно. Многие невесты отказываются от белого и выбирают для этого торжественного момента платья различных цветов.

Оплачивать свадьбу должны родители

Как правило, раньше за свадьбу молодых платили родители: кто-то больше, кто-то меньше. В последнее время ситуация изменилась, и часто молодожены оплачивают торжество самостоятельно либо напополам с родителями.

Класть телефон на стол

Еще пару лет назад класть мобильный телефон на стол считалось верхом неприличия. Однако сейчас некоторые пользователи думают, что это не такое уж грубое нарушение этикета, тем более если вы не пользуетесь гаджетом. Но даже если заглянули в телефон, то это нестрашно. Возможно, у вас плотный график работы и вам просто необходимо быть на связи постоянно. Тем не менее некоторые до сих пор считают неприличным использовать телефон во время обеда.

Брать фамилию мужа

Традиция брать фамилию мужа восходит корнями к законодательству Англии ХХ века. По «закону покрытия» после вступления в брак женщина «прикрывалась» мужем и не могла иметь собственности или самостоятельно заключать контракты. И хотя закон давно не работает, его отголоски продолжают преследовать нас до сих пор. Например, в некоторых странах до 1970-х годов женщина не могла получить паспорт или водительские права, если не взяла фамилию мужа. Сейчас смена фамилии — акт объединения и дань традиции, а вовсе не обязательство.

Всегда носить колготки

Интернет пестрит запросами, в каких случаях нужно, а в каких необязательно надевать колготки. И если раньше по этому поводу общество было единодушно: надо ходить в них на работу или на официальные мероприятия даже летом, — то сейчас ситуация поменялась. Женщина может носить колготки по своему усмотрению, если это не прописано в дресс-коде. Вопреки расхожему мнению, члены королевской семьи Великобритании тоже не обязаны надевать колготки: такого правила не существует. Просто королеве и Кейт Миддлтон нравится носить их, вот и все.