9 правил дресс-кода на кинофестивалях, которые нельзя нарушать, но некоторые знаменитости смело идут против них

Кинофестивали известны публике в первую очередь кинопремьерами. Но не менее важны и поддаются пристальному изучению наряды звезд, в которых они выходят на красные дорожки. И ничуть не удивительно, что для участников и гостей таких официальных мероприятий есть определенный дресс-код.

Нам в AdMe.ru стало любопытно и мы провели небольшое исследование, как же можно одеваться, а как не стоит, если хочется попасть на кинофестиваль.

Дресс-код Black Tie

Длинные платья в пол и обувь на каблуке на женщинах и классические костюмы или смокинги с бабочками на мужчинах — это наиболее распространенные требования и именно так чаще всего появляется большая часть звезд и гостей кинофестивалей. Таких, как, например, театральная премьера или церемония вручения премии «Оскар». Некоторых охрана не пропускает на красные дорожки даже просто без бабочки. Хотя в последние годы, когда мир становится все более «принимающим», делают послабления.

Каблуки и плоская подошва

Большинство девушек надевают под свои шикарные наряды каблуки, так сложились традиции. Но случается увидеть обувь и на плоской подошве, например балетки или даже кроссовки. Особенно в последнем десятилетии. Конечно, бывали прецеденты, когда на красную дорожку пройти в спортивной обуви не удавалось или получалось с трудом. В частности, были такие случаи на одном из самых консервативных — Каннском кинофестивале.

Тип платья

Подобрать платье на Каннский кинофестиваль — это, конечно, всегда непростая задача для каждой девушки, потому к этому делу подходят очень тщательно. Платье обязательно должно быть длинным, а не мини, высота каблука такой, чтобы было комфортно ходить.

Новое из старого

На BAFTA 2020 года для выхода на красную ковровую дорожку гостей попросили сделать более осознанный и экологически безопасный выбор одежды. Гости должны были повторно надеть то, что у них уже есть, а не приобретать что-то новое или если и покупать наряды, то те, которые сшиты из переработанных материалов.

Короткие платья

Также существует правило, что на торжественную часть в Каннах лучше не выбирать короткие платья. Но, несмотря на это, девушки то и дело нарушают его.

Днем дресс-код в Каннах более свободный. Мужчины могут появиться в футболках, шортах, а женщины — в повседневных платьях. Главное, надеть туфли или сандалии, а не шлепанцы.

Сумочки и клатчи

Посетителям Каннского кинофестиваля, которым посчастливилось получить приглашение на просмотр, рекомендуется оставлять крупные сумки в своих отелях. То же самое и с маленькими клатчами. Даме с сумочкой могут отказать во входе, даже если есть билет.

Сдержанные наряды

В 2013 году организаторы премии «Грэмми» ужесточили дресс-код мероприятия. Согласно ему ягодицы, зона бикини и грудь должны были быть надлежащим образом скрыты одеждой. Участников призывали выбирать более сдержанные наряды. В 2018 году звезды на премию «Золотой глобус» сами выбрали всеобщий дресс-код: договорились одеться в черный цвет. Но те, кто предпочел наряд другого цвета, конечно же, все равно нашлись.

Послабления в деловом стиле

На кинофестивале Берлинале, в отличие от Каннского, нет никаких жестких ограничений. В целом стиль одежды тут довольно свободный. Мужчины могут без проблем появиться без галстука, а женщины на плоской подошве или даже в кроссовках.

Оригинальный дресс-код на Met Gala

Каждый год перед Met Gala, главной вечеринкой мира моды, гости узнают, во что они должны нарядиться. Особенность дресс-кода в том, что каждый год тематика совершенно разная. Но вопреки традиции гости все-таки тоже его нарушают.

Так, например, в 2019-м гости должны были появиться в ироничных и немного сумасшедших образах, но не все на это осмелились.