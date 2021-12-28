9 практичных трендов в моде и красоте, из-за которых раньше на нас бы бросали косые взгляды. А сейчас это круто

В последние годы аксиома «красота требует жертв» уверенно теряет позиции. Мода становится все более практичной, комфортной и гуманной. Мы уже давно не стискиваем себя в жестких корсетах и не носим завитые напудренные парики. Но это еще не предел.

AdMe.ru выбрал громкие тренды красоты последнего времени, которые существенно облегчили нам жизнь. Хотя бы за них стоит быть благодарными XXI веку.

Седина

В современном обществе культ молодости все чаще уступает тренду на естественное старение. Обычные люди и знаменитости манифестируют отказ от пластической хирургии, косметологии, а с недавнего времени борются и за толерантное отношение к седине. Голливудские актрисы стали без смущения позировать на красных ковровых дорожках с серебристыми волосами. А миллениалы, которые в силу возраста еще не успели обзавестись натуральной сединой, вслед за ними начали красить волосы в пепельные оттенки.

Макияж с эффектом зацелованных губ

Несмотря на ностальгию по эстетике 90-х, редкие бьютиголики готовы вновь обзавестись карандашами и лайнерами для губ. На смену четкому контуру пришел эффект зацелованных губ. Чтобы его добиться, достаточно вбить помаду подушечкой пальца. И не беда, если в течение дня она немного «съестся»: весь смысл тренда как раз в его небрежной естественности.

Небрежный пучок

Стилисты уже не первый год призывают отказаться от текстурных залаченных укладок в пользу модной небрежности. Прическа должна выглядеть так, будто ее обладательница заснула с мокрыми волосами, а наутро едва взбила их пальцами и отправилась покорять мир. Одна из самых популярных вариаций тренда «messy hair» — небрежный пучок, который можно собрать буквально за считанные секунды.

Брюки с завышенной талией

В 2021 году на подиумы вновь просочился один из самых спорных трендов начала 2000-х: джинсы с заниженной талией. Но популярность получил не у всех, уж слишком прочно в наших сердцах сидит завышенная талия. Во-первых, такой фасон позволяет зрительно корректировать фигуру, скрывая зону боков и животик, а во-вторых, это удобно — нам больше не нужно морозить поясницу в угоду модным веяниям.

Я чувствую себя гораздо увереннее в брюках с высокой талией. В них не нужно беспокоиться, что что-то где-то будет выпирать или нечаянно оголится. Их не нужно постоянно подтягивать, да и вообще в них очень удобно. © Pam Pritchard / Quora

Велосипедки

Велосипедки — еще один отголосок трендового стиля athleisure. Они удобно облегают тело, нигде не жмут и не сковывают в движениях. И при этом отлично смотрятся как самостоятельный элемент образа (как вариант, в сочетании с объемной рубашкой или блейзером) или в качестве нижней одежды под короткую юбку, защищая от неловких ситуаций, например, во время внезапных порывов ветра.

Не вижу ничего плохого в том, чтобы надевать велосипедки под юбки и платья: всегда делаю это летом и даже иногда зимой. Без них я чувствую себя голой. Я ходила в школу, где обязательна форма, но всегда была сорванцом. Если парни начинали меня задирать, юбка не становилась причиной не дать им отпор. © Sarah Breyer / Quora

Натуральный маникюр

Длинные ногти и затейливый дизайн маникюра медленно, но верно уступают место естественности. Все больше девушек отказываются от покрытия, намечая тренд на «голые» ногти. Теперь, чтобы руки выглядели аккуратно и стильно, достаточно ухаживать за кожей и время от времени делать простейший маникюр.

Платье-ночнушка (Nap Dress)

Nap Dress — особый фасон платья, еще не успевший получить названия на русском языке, буквально означает «платье для сна». Оно смотрится одинаково уместно в офисе, на шопинге, на свидании или в спальне, перед отходом ко сну. И главное, в нем очень удобно: лиф на резинке позволяет носить платье-ночнушку без бюстгальтера, а длинная просторная юбка обеспечивает свободу движений.

Естественные от природы волосы

С кудрявыми волосами бывает непросто: они пушатся, приминаются, путаются и с боем поддаются укладке. Настоящим спасением для обладательниц вьющихся грив стал «кудрявый метод» (более известный как Curly Girl Method), изобретенный парикмахером Лоррэн Мэсси. Суть ее техники заключается в том, чтобы вернуть волосу естественный завиток, отказавшись от травмирующих средств ухода и нагревательных приборов. Больше не нужно часами трудиться с утюжком у зеркала, выпрямляя и тем самым портя волосы: «кудрявый метод» помог тысячам девушек превратить непослушную шевелюру в аккуратные локоны, в чем можно убедиться под тегом #curlygirlmethod в социальных медиа.

Объемный пуховик

Еще недавно «пуховик» и «мода» считались антонимами. Было немыслимо надеть бесформенную объемную куртку поверх выходного образа, из-за чего многие из нас мерзли в элегантных пальто и накидках. К счастью, на смену изящному стилю пришел практичный, и теперь пуховик оверсайз может смело соседствовать с вечерним платьем.