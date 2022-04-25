9 поворотных моментов в истории, которые кардинально повлияли на моду

Большое влияние на моду оказывают не только знаменитые кутюрье и модные дома, но и знаковые события, происходящие в обществе. Так, еще каких-то 70–100 лет назад почти 100 % мужчин носили шляпы разных фасонов. Но с распространением автомобилей с низкими крышами популярность этих головных уборов быстро сошла на нет.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие еще исторические события в той или иной степени повлияли на моду.

Корсеты потеряли популярность с ростом женской самостоятельности

Корсеты на протяжении нескольких столетий были в Европе незаменимым поддерживающим женским нижним бельем. Апогея их популярность достигла в Викторианскую эпоху. Но уже в середине XIX века корсеты стали резко критиковаться медиками, которые настаивали на негативном влиянии этого предмета гардероба на женский организм. А в конце XIX столетия сами женщины стали выступать за ношение более удобной одежды, которая не сковывала бы их движений. Активистки тогда утверждали, что корсет не только физически вреден, но и является «результатом мужского заговора, цель которого — подчинить женщин, воспитывая их в рабской психологии». Они считали, что отказ от неудобных корсетов может изменить положение женщин в обществе, обеспечит им большую социальную мобильность, сделает их менее зависимыми от мужчин и брака, а также позволит полноценно трудиться и зарабатывать деньги. После 1920 года популярность корсетов практически полностью сошла на нет. Вместо них женщины стали носить пояса и эластичные бюстгальтеры.

Велосипед «переодел» женщин в брюки

Почти все время существования брюк их носили исключительно мужчины. Во многих регионах мира эта традиция даже была закреплена законом. Но, когда в конце XIX века женщины стали все чаще пользоваться велосипедами, вместо пышных юбок и платьев в обиход начали массово внедряться шаровары, потому что они куда удобнее для езды. А уже к началу XX столетия дамы стали носить и полноценные длинные брюки. В 1930-е годы брюки уже воспринимались как обычная одежда для женщин. Это случилось после того, как в них стали появляться актрисы Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн и другие известные дамы. А в 1939 году журнал Vogue впервые опубликовал фотографии женщин в брюках.

Театральный реквизит вошел в моду

В начале XX века шляпа-федора (названа по имени княгини Федоры Ромазовой, героини пьесы «Федора») была одним из главных элементов мужской моды. Мужчины носили ее почти во всех общественных местах. Но особенно распространенным аксессуаром она стала тогда, когда принц Уэльский Эдуард VIII сделал фетровую шляпу своим основным головным убором. Интересно, что еще в 1880-х годах, за несколько десятилетий до того, как фетровая шляпа покорила мужчин, французская театральная актриса Сара Бернар популяризировала ее среди женщин. Бернар играла Федору в театре, а мягкая фетровая шляпа была частью ее сценического костюма и очень полюбилась зрительницам. Также особенно востребованной федора стала среди активисток, выступавших за гендерное равенство.

Появление автомобилей вынудило мужчин отказаться от шляпы

Одно время мужчины чуть ли не поголовно носили шляпы: кепки, федоры, фуражки, канотье, цилиндры. Причем этот головной убор был распространен независимо от сословия. Это прекрасно заметно на фотографиях вековой давности: на них сложно найти человека без шляпы. Однако спустя некоторое время популярность шляп стала снижаться, а затем мужчины и вовсе отказались от них. По одной из версий, все это произошло из-за массового распространения с 1920-х годов автомобилей с низкой крышей. Во-первых, когда человек сидит в машине, отпадает необходимость надевать головной убор для защиты от непогоды. Во-вторых, садиться в автомобиль и выходить из него в шляпе неудобно: она то и дело спадает. Поэтому мужчины и стали все реже их носить. А когда после 1950-х годов шляпы перестали указывать на тот или иной социальный статус, их популярность совсем канула в Лету.

Коко Шанель решила, что черное платье может быть статусным

В 1912–1913 годах актриса Сюзанна Орланди была одной из первых женщин, надевших черное платье от Коко Шанель из бархата с белым воротничком. Но всенародно популярным оно стало только в 1926 году, после того, как издание Vogue опубликовало фото маленького черного платья Chanel с длинными рукавами. Сама Шанель хвасталась, что позволила небогатым людям «ходить как миллионеры», хотя еще совсем недавно ношение черной одежды считалось уделом прислуги. Но благодаря французскому модельеру такой наряд многие годы оставался популярным. И все из-за своей дешевизны и элегантности.

Худоба Твигги произвела фурор в обществе

Самая известная модель 1960-х — Твигги — произвела революцию в мире моды. С ее появлением вся фешен-индустрия была перевернута с ног на голову, ведь в то время большинство манекенщиц имели пышные формы. И если они рекламировали гламурную одежду для богатых потребителей, то Твигги, вышедшая из семьи рабочего класса, продвигала доступные повседневные наряды для худощавых людей. Именно благодаря ей женщины во всем мире стали мечтать похудеть, а также начали коротко стричься и носить короткие платья ярких расцветок.

Черные очки скрывали покраснение глаз и так стали модными

В начале 1920-х годов солнцезащитные очки массово стали носить кинозвезды. И не только для того, чтобы спрятаться от своих фанатов, но и для того, чтобы скрыть покраснение глаз. Дело в том, что в те годы на съемочных площадках использовались мощные дуговые лампы, которые излучали яркий свет, содержащий ультрафиолет. От него глаза актеров и краснели. Доступным простому населению этот аксессуар стал после 1929 года, когда Сэм Фостер освоил производство дешевых солнцезащитных очков и стал продавать их на пляжах.

Шорты для купания были придуманы специально для серферов

В начале XX века стали набирать популярность водные виды спорта. А в середине прошлого столетия у мужчин возникла особая любовь к серфингу. На Гавайях заядлые серферы искали такие плавки, которые не слетали бы от ударов больших волн. Местные портные шили для них шорты из плотного холста со шнуровкой на талии, чтобы они не спадали с тела. Такие купальные трусы понравились не только серферам, но и обычным любителям пляжного отдыха.

Аэробика ввела моду на лосины

В 1982 году уже известная на тот момент актриса Джейн Фонда выпустила несколько видеоуроков аэробики, которые быстро стали бестселлерами. Она учила домохозяек заниматься фитнесом, будучи одетой в яркие лосины разных цветов. Благодаря Джейн Фонде аэробика приобрела всемирную популярность, а вместе с ней и легинсы, которые превратились в неотъемлемую часть женского гардероба.